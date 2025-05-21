原标题：利用体细胞克隆技术 保护黄牛种质资源

记者5月19日从吉林农业大学获悉，该校与河南大学合作，成功培育出2头体细胞克隆延边牛。这一成果标志着我国地方黄牛种质资源保护与高效繁育技术取得了重要突破，为濒危畜种保护提供了创新样本。

作为我国五大地方良种之一，延边牛以肉质卓越著称。然而，长期以来，繁殖效率低下一直是制约延边牛种群发展的瓶颈问题。此次克隆技术的成功应用，可快速复制顶级种牛的优良基因，推动种质资源从“活体保种”向“细胞保种”升级。这不仅为畜牧业的种业振兴提供了新路径，也为我国畜禽种业自主可控发展注入了新动能。

在项目实施过程中，团队采用先进的体细胞克隆技术，精心筛选优质胚胎进行移植。值得一提的是，相较于传统克隆技术，项目团队对多个关键环节进行了创新优化。他们精心改良了克隆牛胚胎培养条件，为胚胎的发育提供了更加适宜的环境。同时，团队还制定了科学合理的受体牛围产期护理方案，全方位保障受体牛和克隆胚胎的健康。这些创新举措不仅提高了克隆成功率，更为未来大规模开展克隆应用奠定了技术基础。（记者杨仑）

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