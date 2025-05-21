原标题：艺术人才培训资助项目开班

日前，国家艺术基金2025年度艺术人才培训资助项目“艺术乡建与乡村公共艺术创作人才培训”，在江苏理工学院开班。此次培训班为期60天，旨在为乡村公共环境的艺术美化，以及各类文化艺术活动的组织与开展、文化创意产品策划与孵化等，培养和输送优秀的创新型人才。

“该项目于去年6月申报国家艺术基金，今年1月获得立项资助，2月28日正式面向全国启动报名程序。”江苏理工学院艺术设计学院、刘海粟艺术学院党委书记杨文生说。经项目组专家评审、公示，并报国家艺术基金管理中心审批，本次培训最终从135名报名者中录取50名学员。

记者了解到，为确保培训质量、满足不同学员的学习需求，江苏理工学院从国内聘请了一批乡村振兴和公共艺术行业，以及相关艺术类专业高校、院所的权威专家学者。

此次培训将从不同阶段、不同领域和不同层次向学员们传授知识，通过专题集中授课、交流参访、讲座研讨等形式，深入探讨艺术乡建和乡村公共艺术创作的价值和意义，引导学员明确应肩负的历史责任，提升所需能力，培养应具备的综合素质，并拓宽文化视野。

“常州作为长三角中轴城市，在江南文化传承与创新、美丽乡村建设等方面走在江苏前列。此次培训紧紧围绕‘艺术乡建’‘公共艺术创作’两大核心主题展开，既顺应国家乡村振兴战略的发展需求，也探索出一条艺术赋能新时代中国美丽乡村建设的创新之路。”培训班授课教师、中共江苏省委党校教授华彦玲表示。（柳鑫 孙嘉隆 实习记者夏天一）

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