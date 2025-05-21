原标题：全球首例人类膀胱移植手术成功

美国加州大学洛杉矶分校健康中心和南加州大学凯克医学院的外科医生宣布成功完成了世界上首例人类膀胱移植手术。该手术于5月稍早时间在加州大学洛杉矶分校医疗中心实施。医学专家表示，这项手术是医学史上的一个历史性时刻。

全球数百万人患有不同程度的膀胱疾病和功能障碍。有些患者的膀胱已无法正常运作并可能导致持续疼痛、反复感染和其他并发症。目前，对于严重的终末期膀胱功能障碍或因各种原因被切除膀胱的患者，治疗方法包括更换或扩大尿道。这些手术需利用患者肠道的一部分来创建新的膀胱或排尿通道。

此次接受治疗的患者在肿瘤切除手术中失去了大部分膀胱，剩余部分因体积过小而无法正常工作。由于之前患有终末期肾病，患者随后因肾癌切除双侧肾脏，因此他接受了长达7年的透析治疗。

在复杂的手术过程中，外科医生分别移植了捐赠的肾脏和膀胱。之后将新肾脏与新膀胱连接起来。整个手术持续了大约8个小时。结果显示，肾脏立即产生大量尿液，患者的肾功能也立即得到改善。手术后无需进行任何透析，尿液也能顺利排入新的膀胱。

膀胱移植手术此前从未进行过，部分原因是盆腔血管结构复杂，且手术技术复杂。作为研发阶段的一部分，团队成功完成了多例移植手术，包括首次机器人膀胱取回手术，以及为5名近期去世、心脏功能在呼吸机支持下维持的捐赠者成功实施机器人膀胱移植手术。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)