打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

全球首例人类膀胱移植手术成功

2025年05月21日08:29 | 来源：科技日报
小字号

原标题：全球首例人类膀胱移植手术成功

　　美国加州大学洛杉矶分校健康中心和南加州大学凯克医学院的外科医生宣布成功完成了世界上首例人类膀胱移植手术。该手术于5月稍早时间在加州大学洛杉矶分校医疗中心实施。医学专家表示，这项手术是医学史上的一个历史性时刻。

　　全球数百万人患有不同程度的膀胱疾病和功能障碍。有些患者的膀胱已无法正常运作并可能导致持续疼痛、反复感染和其他并发症。目前，对于严重的终末期膀胱功能障碍或因各种原因被切除膀胱的患者，治疗方法包括更换或扩大尿道。这些手术需利用患者肠道的一部分来创建新的膀胱或排尿通道。

　　此次接受治疗的患者在肿瘤切除手术中失去了大部分膀胱，剩余部分因体积过小而无法正常工作。由于之前患有终末期肾病，患者随后因肾癌切除双侧肾脏，因此他接受了长达7年的透析治疗。

　　在复杂的手术过程中，外科医生分别移植了捐赠的肾脏和膀胱。之后将新肾脏与新膀胱连接起来。整个手术持续了大约8个小时。结果显示，肾脏立即产生大量尿液，患者的肾功能也立即得到改善。手术后无需进行任何透析，尿液也能顺利排入新的膀胱。

　　膀胱移植手术此前从未进行过，部分原因是盆腔血管结构复杂，且手术技术复杂。作为研发阶段的一部分，团队成功完成了多例移植手术，包括首次机器人膀胱取回手术，以及为5名近期去世、心脏功能在呼吸机支持下维持的捐赠者成功实施机器人膀胱移植手术。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部