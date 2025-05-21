原标题：肺活量在20—25岁后就“走下坡路”

西班牙巴塞罗那全球健康研究所与巴塞罗那大学Clínic-IDIBAPS医院合作开展的一项研究，首次揭示了人的肺活量在20—25岁达到峰值，之后就开始“走下坡路”。该研究结果发表于最新一期《柳叶刀·呼吸医学》，为评估肺部健康提供了新的基础框架。

最新研究采用了“加速队列设计”，纳入了来自欧洲和澳大利亚的3万多名年龄在4—82岁之间的个体数据。团队采用了用力肺活量测定法评估肺活量和肺容量参数，同时还收集了这些个体主动吸烟和哮喘诊断的数据。

研究表明，肺活量的发展分为两个不同阶段：童年时期的快速生长阶段和达到峰值肺活量之前的较慢生长阶段。研究团队使用两个参数评估肺活量：一秒用力呼气量（FEV1），即深吸气后第一秒内强制呼出的空气量；用力肺活量，即深吸气后无时间限制地呼出的最大空气量。

在女性中，FEV1在20岁左右达到峰值，而在男性中则在23岁左右达到峰值。令人惊讶的是，该研究发现，肺活量在这个峰值之后并没有稳定阶段，而是在峰值之后立即开始衰退，比之前认为的要早得多。

分析表明，持续性哮喘和吸烟都会影响肺活量，但影响方式与之前认为的不同。患有持续性哮喘的人FEV1峰值出现得更早，且一生中的水平都较低，而吸烟则与35岁起肺活量的更快衰退有关。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)