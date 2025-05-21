打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新型基因编辑工具精准嵌入完整基因

2025年05月21日08:28 | 来源：科技日报
小字号

原标题：新型基因编辑工具精准嵌入完整基因

　　美国麻省理工学院与哈佛大学博德研究所刘如谦团队联合哥伦比亚大学科学家，成功研发出新型基因编辑工具evoCAST。这款工具能像编程般精准地将完整基因或多个基因嵌入人类基因组特定位置，为遗传疾病治疗带来突破性进展。相关成果发表于最新一期《科学》杂志。

　　当前主流基因编辑技术各有优劣：CRISPR-Cas9虽擅长修正短片段突变，却难以实现完整基因的嵌入；病毒载体虽可输送完整基因，但存在随机整合风险且易引发免疫反应。

　　而evoCAST这一直接将整个基因整合到基因组内的靶向整合技术，为需要完整基因替换的疾病，如囊性纤维化、血友病等，提供了通用疗法。

　　以囊性纤维化为例，CFTR基因中有成百上千种突变可能致病。因此针对不同患者、不同突变，需要不同的基因编辑疗法。若能直接将健康基因完整嵌入，就能惠及所有突变类型患者。

　　evoCAST采用的“CRISPR相关转座酶”（CAST），是细菌天然存在的一种系统，可帮助基因“跳跃”，实现一种特殊的嵌入过程。CAST不仅能安全携带大片段DNA精准“着陆”至目标区域，还能保持染色体结构完整，相对来说更加安全。

　　但天然CAST系统在人类细胞内的编辑效率不足0.1%。鉴于此，研究团队开发出一种加速蛋白质进化的工具——噬菌体辅助连续进化，以快速获得所需的转座酶。通过数百代迭代，evoCAST终于“呱呱坠地”。

　　测试结果显示，evoCAST使DNA嵌入效率跃升至10%—30%，较原始系统提升数百倍，且几乎不产生基因损伤副产物。

　　目前，科学家正拓展模型测试，并优化系统组件，以提升其编辑效率。不过，他们也坦言，如何将编辑工具与治疗基因高效递送至目标组织，仍是evoCAST等大型编辑技术面临的共性挑战。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部