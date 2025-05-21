原标题：AI pro芯片实现本地即时计算

新的AI芯片被安装在电路板上。图片来源：德国慕尼黑工业大学

据德国慕尼黑工业大学官网19日消息，该校团队研发出一款全新人工智能（AI）芯片，这款名为AI Pro的芯片无需现有芯片所需的云端服务器或互联网即可运行，设计灵感源自人脑。AI pro芯片创新的类脑神经形态架构使其能够在本地进行即时计算，从而确保了全面的网络安全。此外，其能耗也非常低。

与传统芯片不同，AI Pro芯片的计算单元与存储单元实现了高度集成。这得益于该芯片所采用的“超维计算”原理，该原理使芯片能够识别相似性和模式，而无需依赖数百万条数据记录进行学习。

以汽车信息学习为例，传统方法中，芯片往往需要展示大量汽车图像以学习识别汽车。然而，AI Pro芯片则不会单纯地展示无数汽车图像，而是会整合各类信息，如汽车通常具备四个轮子、主要在道路上行驶，以及形状各异等特征。

类脑思维的一个重要优势在于其节能性。在完成一个示范任务的训练过程中，这款新芯片的功耗仅为24微焦耳，而同类芯片所需的能量则是其10至100倍。芯片设计者表示，他们开发的能够实现定制化解决方案的AI芯片市场潜力巨大。

目前，这款面积为1平方毫米的芯片售价3万欧元。它拥有约1000万个晶体管，核心优势在于，能够在本地直接进行数据处理，而无需将数据发送到云端与其他数百万条数据集一同处理后再返回。这种方式不仅节省了时间和服务器计算能力，还降低了AI的碳足迹。

此外，AI Pro芯片还针对特定应用进行了定制。例如，该芯片通过智能手表收集的心率和其他生命体征数据，或无人机的导航数据，这些私人化且可能敏感的数据始终保留在设备内部，不会出现互联网连接不稳定或网络安全方面的问题。

目前，半导体制造商格罗方德已在德国德累斯顿生产了首批原型芯片。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)