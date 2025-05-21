原标题：最新观测数据揭示银河系古老天体“秘密”

近日，清华大学李菂团队联合意大利、澳大利亚、德国等多国天文学家，综合“中国天眼”FAST和南非MeerKAT阵列望远镜的优势，对银河系球状星团进行了高精度的脉冲星偏振普查。研究首次结合了两台望远镜的脉冲星观测数据，提供了迄今为止最全的球状星团磁场梯度和电离气体上限的测量，为理解星团演化和银河系磁场提供了新的视角。相关成果5月20日以封面文章形式刊发于《科学通报》。

球状星团是银河系中最古老的天体之一，通常由数百万颗恒星构成，包括脉冲中子星。高度磁化的脉冲星以极高的精度发出规律的电磁脉冲信号。这些信号穿越广袤的星际空间到达地球，携带了星际物质和磁场的宝贵信息。研究团队利用上述两台世界领先的射电望远镜，观测了8个球状星团中43颗脉冲星，并测得它们的偏振旋转量。这项成果让全球相关样本数量翻倍，也绘制出更清晰的银河磁场图谱。

研究发现，除了47 Tucanae之外，其他球状星团中没有可探测的电离气体，异常“干净”。这一发现与理论模型预测的球状星团内部应存在大量气体的情况相矛盾，揭示了球状星团内部可能存在有效的气体清除机制，如来自白矮星和年轻恒星的强烈辐射风。“我们原以为球状星团应该充满气体，却发现它们已达无尘之境。”论文第一作者，中国科学院国家天文台、澳大利亚斯威本科技大学张蕾博士说：“这迫使我们重新思考星团演化理论。”（记者何星辉）

(责编：郝孟佳、李昉)