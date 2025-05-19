人民网北京5月19日电 中国研究生创新实践系列大赛2025年启动大会暨中国研究生创新实践成果交流会在江苏南京举办。大会由中国学位与研究生教育学会、全国高校区域技术转移转化中心(江苏)联合主办，东南大学、南京市江宁经济技术开发区管委会共同承办。

记者了解到，“中国研究生创新实践系列大赛”创办于2013年，已成为研究生培养创新精神和创新意识的重要平台。2024年，大赛报名学生203845人次，同比增长25%，共评选出14984个获奖作品，参赛的学术学位研究生覆盖所有14个学科门类，专业学位研究生覆盖全部48个专业学位中的46个。

教育部学位管理与研究生教育司副司长栾宗涛表示，围绕服务支撑研究生教育改革发展，中国研究生创新实践系列大赛经过10 余年来不断完善机制、提升水平，形成了谋划式布局、实战化淬炼、滴灌式办赛、协同式育人四方面鲜明特色，是提升研究生创新水平和实践能力的重要平台，也是推动研究生教育教学改革的重要抓手。

东南大学党委书记左惟表示，学校发起的研究生数学建模竞赛已成为系列大赛中参赛人数最多、参赛地区最广、涉及学科门类最全的研究生创新实践主题赛事，形成了可复制、可推广的竞赛育人的“数模范式”。东南大学将继续紧密对接国家战略需求和行业发展前沿，倡议发起研究生智能建造创新大赛，为教育强国、科技强国、人才强国建设贡献智慧和力量。

会上，中国学位与研究生教育学会和全国高校区域技术转移转化中心（江苏）、全国高校信息通信区域技术转移转化中心（江苏）达成战略合作，共建中国研究生创新实践成果孵化基地（南京江宁）。（李依环、魏雪延、孙艳）

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