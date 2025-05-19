读书分享会现场。北京大学出版社供图

人民网北京5月19日电 近日，“北大名师讲科普”系列读书分享会在北京大学附属中学举行。本次活动由北京大学出版社主办、北京大学附属中学协办，吸引了约200名中学生现场参与。

会上，北京大学考古文博学院教授、云冈研究院院长杭侃，北京大学燕京学堂院长、博雅特聘教授董强，北京大学工学院、人工智能研究院教授谢广明，北京大学环境科学与工程学院长聘副教授、环境管理系主任戴瀚程，北京大学化学与分子工程学院长聘副教授邹鹏与中学生们展开深入交流。

专家们现场探讨了“好的科普”的定义及其对中学生的重要意义。他们表示，在信息爆炸的时代，科普的使命不仅是传递知识，更重要的是激发青少年的好奇心和创造力，引导他们主动探索未知的世界。好的科普作品应当具有强烈的代入感，让读者能够设身处地地思考未来世界的模样。

据悉，“北大名师讲科普”系列丛书基于北大“亚洲青少年交流计划”与北大附中大中贯通课程，由北京大学教授和北大附中教师合作打造，内容涵盖物理、化学、生物等多个学科，结合前沿科技与人文艺术，融合科普案例，旨在使科学变得有趣易懂，启发青少年科学思维。（李依环、实习生修初怡）

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