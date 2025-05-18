2025年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 书记校长有话说”系列报道，邀请多所高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家自信赴考，从容追梦。 那些伏案疾书的日子，是青春最铿锵的注脚；每个挑灯夜战的剪影，都在为未来铺就星光。前路浩荡，心灯长明，愿学子们执笔如剑，落墨生辉，加油！

人民网北京5月18日电 （记者郝孟佳）“我代表复旦大学给每一位在求知路上奋力前行的学子鼓劲、加油。复旦正以海纳百川的胸怀和洞见未来的视野，等待你们踏上这片青年才俊成长的沃土。”近日，复旦大学校长金力深情寄语高考生，并发出诚挚邀请。

“有家长或同学常问，学什么专业才会有前途，我的答案是，但选所爱、只管努力。”金力说，与其追逐所谓的风口赛道，不如深耕心中的理想。当人工智能重构千行百业，真正稀缺的是在志趣领域做到极致，善于创新、敢于跨界的复合型的人才。

金力表示，18岁以后的人生没有标准答案，只要坚持所爱、发挥所长，就能在瞬息万变的时代浪潮中，找到自己的坦途。

金力介绍，复旦的校园文化崇尚卓越而有趣，既有人文的温度，也有技术的精度。面对科技革命与产业变革，复旦正以新工科建设引领学科格局的重构，将基础研究优势与产业应用场景深度融合，致力于解决国家战略需求的“一片问题”，而非“单个问题”。

金力认为，教育的目标不是将人训练成“做题家”，而是培养成具备多维分化潜能，善于适应 自我革新的“干细胞”。“我们珍惜你眼底的好奇，笔尖的温度和心底的韧劲，期待他们不断茁壮、保持炽热。”

“我想大学能给学生的最美好的礼物是足够的可能性，能让学生们慢慢成长为独一无二的自己。”金力表示，高考是人生的重要里程碑，但绝非终点线。真正的卓越在于持续创新的动能与韧性，复旦愿陪你沐浴青春的日月光华，度过人生的春夏秋冬，在成长的旅途中一路生花。祝同学们金榜题名，欢迎报考复旦大学。

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