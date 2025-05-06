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两部门举办电子商务行业2025届高校毕业生招聘活动

2025年05月06日21:26 | 来源：新华社
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记者5月6日从教育部获悉，教育部、商务部日前印发通知，举办电子商务行业面向2025届高校毕业生招聘活动。活动由各地教育、商务部门，教育部学生服务与素质发展中心，商贸服务与生活消费行业就业创业指导委员会主办，活动持续至5月23日。

根据通知，各地教育、商务部门将指导高校书记校长及校院两级领导班子成员，与电子商务园区、电子商务企业负责人面对面交流，重点围绕高校人才培养、实习实践、求职就业等内容深入沟通，重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难毕业生，加强就业指导和帮扶。

通知要求，各地商务部门要广泛动员行政区域内电子商务园区和企业进校招聘，开发更多岗位吸纳高校毕业生；各地教育部门和各高校要主动邀请电子商务企业进校招聘，加大进校招聘推介支持力度，发挥校园招聘主渠道作用。

活动期间，教育部在国家大学生就业服务平台（https://www.ncss.cn/）举办“电子商务行业面向2025届高校毕业生线上专场招聘活动”，免费发布电子商务企业招聘信息。（记者魏冠宇）

(责编：卫嘉、白宇)

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