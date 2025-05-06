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青春绽放在希望的田野上（快评）

吕钟正
2025年05月06日08:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　广袤乡村，潜力无限。近年来，越来越多的青年返乡，为家乡带来了新思路、新活力，成为乡村产业振兴的重要力量。

　　青年人带来新观念。他们通过互联网平台售卖特产、开设乡村旅游民宿、激活非遗文化产业……沉睡的资源在他们手中，被整合成致富一方的聚宝盆。网络博主沈枝丹不仅带火家乡特产，还开展乡村主播公益培训，让乡亲们在家就可以创业。观念一变天地宽，敢想敢干敢闯，青年人在乡村产业振兴中大有可为。

　　青年人带来新技术。他们经过系统学习掌握了一定的专业技能，对农村产业发展也有新想法。返乡青年李强带领村民用新技术种植富硒木耳，用科技的温度唤醒土地的力量；非遗传承人玉康坎和村民一起开发出60余种产品，为傣族传统造纸技艺打开了“新大门”。青年人用新技术唤醒的不仅是资源，还有乡村产业振兴的新活力。

　　人才是最宝贵的资源，一大批农村青年正在成为乡村发展引路人、产业带头人、政策明白人。相关部门要出台更多支持和保障举措，让更多青年在希望的田野上，朝着梦想奋力奔跑。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 10 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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