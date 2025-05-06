李强在木耳大棚里检查菌包。

张 超摄

沈枝丹（中）与村民一起剥莲子。

资料图片

玉康坎展示手工傣纸。

资料图片

乡村全面振兴，既是青年的责任，更是青年的机遇。发力短视频帮农产品走出大山，弘扬非遗技艺助力文化传承，科学种植提升农业现代化水平……广大青年厚植爱农情怀，练就兴农本领，成为带动乡村发展的重要力量。

记者近日来到黑龙江、福建、云南等地，走进一个个年轻人的乡村生活，感受他们炽热的青春力量，感受他们为家乡注入的新活力。

——编 者

黑龙江绥芬河种植户李强——

种木耳，用科技唤醒土地的力量

本报记者 郭晓龙

天光初亮，晨雾轻笼着黑土地上连绵的菌棚。

33岁的木耳种植户李强踩着露水走进黑龙江省绥芬河市阜宁镇建东村的木耳基地，这里已悄然苏醒：温湿度传感器在菌架间闪烁，气象数据如溪流汇入监控器，手机屏幕取代了沾泥的胶靴……

8年前，大学毕业的李强放弃了城市的工作机会，回到家乡种木耳。他白天跟着老农学技术，晚上刷短视频恶补农业知识。有一天，一条“物联网种菜”的视频让他眼睛一亮：“木耳种植为啥不能数字化？”

说干就干！李强跑到黑龙江省农业科学院和东北林业大学，请来专家指导，还自掏腰包买来传感器做实验。但村民围观时还是直摇头，“手机种木耳？净整花架子！”

直到那个倒春寒的深夜，李强引入的传感器智能技术预警到低温情况，智能大棚紧急启动保温措施，保住了全部菌包，而传统大棚却被冻坏了三成木耳。

第二天早上，55岁的村民杜永胜蹲在手机前盯着温度曲线和气象预警系统看了半小时，憋出一句：“这玩意儿，服！”

走进智慧大棚，温湿度传感器如“哨兵”般林立，数据实时上传云端。杜永胜举着手机，熟练地切换监测数据：“以前巡棚累够呛，现在手机上就能管！”

做好科学种植，李强还有新想法。

2022年，李强提出种植富硒木耳时，村民们还是持保留意见，“加硒？那不成了化肥？”他不争辩，默默承包了一个试验棚，还把检测报告和营养学资料印成小册子，逢人就讲：“硒是‘长寿元素’，能让木耳身价翻倍！”收获时，他种植的富硒木耳硒含量达普通木耳3倍，单价提高20%。

李强的手机里，存着好多村民的短信：“谢谢小李，今年闺女学费凑齐了！”“直播赚的钱，给老伴买了新衣服……”如今，他的基地带动周边33户村民户均年增收4.2万元。李强递来一包玉木耳，包装上印着他想出来的标语——“用科技的温度，唤醒土地的力量”。

福建武夷山网络博主沈枝丹——

拍视频，让家乡特产被更多人看到

本报记者 施 钰

挥锄挖笋，剥去笋壳，溪边洗净，再将笋制成笋干、笋饼、笋肉煲，一桌饭菜蒸腾起乡村的烟火气……沈枝丹在自己的短视频账号上发布了一条以春笋为主题的视频，获得超50万点赞。

2018年初，85后沈枝丹回到家乡福建省武夷山市洋庄乡，开始通过短视频平台分享乡村生活。“最开始我只是想拍拍身边的美食美景、记录生活。”沈枝丹镜头下真实自然的乡村生活获得了许多关注，视频里出现的家乡特产也被更多人看到。

“没想到拍视频还能把家乡的特产卖出去。”沈枝丹向附近的农户收购地瓜干、豆腐乳、辣椒酱、茶叶等，完整呈现农产品的制作过程。

流量浪潮之下，困惑也随之而来。

挨家挨户收来的农产品数量跟不上销售需求，卖相、口味也参差不齐，产品口碑受到影响。“要是无法保证品质，即使花再大力气宣传，买卖也做不长远。”她下定决心规范生产。

2020年底组建专业团队，2021年陆续成立茶叶和食品品牌，沈枝丹投资建设农产品加工标准化厂房，并积极对接农村合作社，由合作社按要求管理种植养殖、收购、加工。“前不久，我们还和福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所签订战略合作协议，加强生产全程质量管控，保证产品品质。”沈枝丹说。

“要为乡村留下带不走的产业链。”沈枝丹介绍，目前她和团队已开发推出浦城桂花红茶、松溪百年蔗红糖等50多种特色农产品。

今年开始，她还向周边农户免费分发地瓜苗和鹅苗，以略高于市场价的价格收购。“新建的熏鹅加工厂也要投产了，预计年产量达20万只。”畅想着未来，沈枝丹干劲十足。

三年来，沈枝丹团队自有品牌年销售额实现300%增长，也带动了更多群众增收致富。

沈枝丹还被邀请到多地开展乡村主播公益培训，已累计培训约1000人次。拍视频、快递发货、寻找货源、直播设置……“最开始当主播创业时，我曾面临不少实际问题，现在我想为大家答疑解惑、解决困难。”沈枝丹说。

云南西双版纳非遗传承人玉康坎——

制傣纸，融合古老技艺与现代科技

本报记者 李茂颖

云南省西双版纳傣族自治州勐海县曼召村，湿润的空气中飘着草木清香，远处传来阵阵捣浆声。

在村里的研学基地，10多名小学生围在傣族传统手工造纸技艺非遗传承人玉康坎身边，好奇地观察傣纸制作。纸框轻轻摇晃，纸浆均匀分布，在玉康坎手把手传授下，孩子们小心翼翼地尝试捞纸。这样的场景，每周都会在曼召村上演。“看到传统技艺在孩子们手中延续，我觉得一切付出都值得。”玉康坎笑着说。

在曼召村，手工造纸技艺有着800多年的历史。玉康坎的父亲岩坎，是傣族传统手工造纸技艺省级传承人。

2020年，这名90后傣族姑娘从城里回到曼召村，创立西双版纳召诣傣纸民族文化传播有限公司，想让传统技艺焕发新活力。

厂房内，工人们分工协作：几位老师傅坐在木槽旁，用纸框在纸浆池中轻轻舀起，纸框上渐渐浮出一层均匀的纸膜；不远处，年轻人正操作着激光打标机、烫金机等10余台设备，对成形的傣纸进行加工。

“我们引进设备不是要取代手工，而是解决传统工艺的局限。”玉康坎指着墙上色彩斑斓的文创产品说，“以前傣纸颜色单一，现在通过添加天然染色剂、新鲜花瓣，结合激光打标和烫金技术，可以在纸面做出精致的图案。”

在玉康坎的带领下，村里已开发出包装用纸、手提包、礼盒、纸扇、灯具、装饰画等60余种产品，为傣族传统造纸技艺打开了“新大门”。线上，公司通过社交平台进行宣传推广；线下，游客们可以亲手体验傣纸制作，感受非遗魅力。

立体化运营模式成效显著。近两年，曼召村傣纸年产量达到1000万张以上，全村年收入超1000万元。更令人欣喜的是，曼召傣族传统造纸技艺的知名度不断提升。

暮色降临，厂房里灯火通明，玉康坎和工人们还在为新订单忙碌，古老技艺与现代科技正在这里交融。

（朱茜玥参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 10 版）

(责编：李昉、郝孟佳)