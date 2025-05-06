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相约昆山，两岸青年感受时尚创意

本报记者 张 盼
2025年05月06日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　两岸青年参访昆山两岸青创园。
　　昆山市台办供图

　　第十二届海峡两岸（昆台）文化交流月暨两岸青年时尚创意研学活动日前在江苏昆山举办。本次活动以“锦绣共织 衣脉相连”为主题，旨在为两岸时尚创意领域搭建沟通与合作桥梁。

　　来自台湾业界的嘉宾表示，昆山作为台商集聚地，对台湾学生而言更为亲切，有助于他们快速融入，结识更多志同道合的朋友，共同探索时尚创意的无限可能。

　　活动期间，50余名两岸青年在苏州、昆山开展时尚创意研学，赴江苏晨风集团实习实训，在昆山两岸青年创业园了解相关政策与环境，在周庄等江南文化载体平台采风体验。

　　在晨风时尚创意产业园、晨风集团总部及工厂，两岸怀揣梦想的设计新秀、渴望探索的创业青年、对时尚产业充满好奇的莘莘学子汇聚一堂，亲身感受服装制作全过程。从设计灵感捕捉到面料选择与搭配，从产品制作流程到品牌推广与市场运营，他们穿梭于各个车间，认真观察、积极提问。

　　“这次产业实训参观，让我见识到大陆时尚产业的蓬勃发展，也看到自己未来的无限可能。”台湾青年蔡同学说，相信这次经历将成为未来学习与创业道路上的宝贵养分，希望有一天，能将原创设计理念融入到这样的产业链中，创造出属于自己的品牌。

　　在昆山两岸青年创业园，两岸青年深入了解昆山的创业环境和各项创业优惠政策、创业园区的建设与发展。园区专业导师为两岸青年带来了前沿的行业知识和实用的创业技巧，园区里的创业青年们还分享了自己的创业故事，从最初的梦想萌芽，到项目落地生根，每一段创业经历，都让在场的台湾青年深受鼓舞。

　　“这次来昆山参访，不仅学到创业计划的基本概念与实际操作流程，也进一步了解到如何申请创业补助，对我未来的创业规划有很大帮助。”台湾青年黄同学说。

　　苏州丝绸博物馆、昆山慧聚广场、戏曲百戏博物馆、昆山周庄古镇……两岸青年通过文化设计采风之旅，更深入地了解中华优秀传统文化，迸发创作灵感。古老的建筑、精美的手工艺品、独特的民俗风情等，都成为他们设计灵感的来源。两岸青年用镜头记录下美好的瞬间，用画笔描绘出心中的创意。

　　“传统技艺与现代化设计理念的结合，让我视野大开、受益匪浅。希望未来能将所学运用于设计，创造更多具有文化特色的作品。”台湾青年尤同学说。

(责编：李昉、郝孟佳)

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