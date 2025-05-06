原标题：【文化评析】今天，更需要深度阅读

在AI用一分钟就能总结一本书的今天，有多少人还在阅读，并以相对传统的方式阅读？这是一个严肃问题。

第30个世界读书日刚刚过去，有媒体针对短视频时代人们的阅读方式，以“世界读书日，可以不读书吗”为题进行了调查。结果显示，67.9%的受访者表示每月会读完1~2本书，65.3%的读者在阅读过程中使用AI工具。值得注意的是，月阅读量超过5本的高频读者中，52.2%的人经常使用AI辅助阅读。商家的嗅觉是敏锐的，许多阅读类App已经开始布局AI，有的电子书平台增加了“AI问书”功能，可以直接提取书中的人物、背景和金句，有的电子书平台即将上线书籍解读AI工具、AI伴读工具。

这个调查结果与大众的感受是相符的。有媒体观察到，目前一些AI辅助阅读工具已经成为不少学生的阅读伙伴。AI可以帮助筛选信息、辅助学习，当“亲自读”难以完成阅读作业，却又面临课堂讨论、提交读书报告的课业要求时，读AI处理过的内容成为一条极具诱惑的便捷通道。但这会造成什么样的结果呢？AI通过数理模型将文本简化为可量化的标签，过滤掉其中的不确定性，最后呈现出“一千个读者只有一个哈姆雷特”的单一结论，这与传统阅读中个体通过思辨与共情形成的多元理解形成了鲜明对比。

其中原因，除了“偷懒变得轻而易举”以外，还有注意力的日渐缩水。今天，我们的注意力衰退到常常看不完一个10分钟以上的长视频，看不完公众号上一篇3000字以上的文字，更不要说看完20万字的书籍。但我们真的能毫无节制地依赖AI辅助，让它主宰我们的阅读，甚至主宰我们的思想吗？

答案是否定的。无论是业界还是学界，甚至是那些拿AI做读书报告的人，基本的观点都认为，AI是工具而非替代品。它可以替代简单的重复性劳动，却无法替代人类通过阅读形成的深度认知，亦无法替代人类通过阅读实现的自我启蒙。在信息过载的时代，主动阅读更像是一种“反算法”行为，它要求我们慢下来，与文字背后的思想交锋，在孤独中完成心智的成长，最终完成“人之为人”的修炼。

物理学家霍金曾说，人工智能的全面发展可能带来人类文明的终结，除非我们学会如何规避风险。人类对AI的担忧并非空穴来风，而是基于技术发展速度与社会适应能力之间的落差，尽管部分担忧带有未来主义色彩，但不得不承认，人类与AI的博弈确实是值得关注和警惕的。当下的人工智能技术主流强调“人在回路机制”，其意义在于强调人类深度参与和动态协助的技术范畴，其核心在于通过人类与AI的交互闭环实现协同决策、优化模型性能并保障伦理安全。这就要求充分发展人的主体性，而阅读且是深度阅读正是其中重要环节。

换句话说，谁还能经受得住深度阅读的磨砺，谁就能在未来的社会中胜出。

（作者：张焱）

(责编：李昉、郝孟佳)