原标题：首批长期照护师持证上岗

日前，全国首批长期照护师证书颁发活动在江苏南通举行，首批81名考试合格的从业人员正式持证上岗，标志着长期照护师工种朝着职业化、专业化迈出了坚实步伐。

自2016年国家启动长期护理保险试点以来，已有约30万人从事长期护理服务工作，但服务人员技能与失能人员需求不匹配、服务标准不统一等问题一直没有得到根本解决。为此，国家设立长期照护师新型职业工种，旨在更好满足失能人员的照护需求，确保失能人员得到高质量的照护服务。

江苏省在全国率先启动长期照护师职业技能等级认定工作，长期照护师（五级）认定考试分为理论知识和实践操作两部分，使用国家统一开发的权威考试题库，通过闭卷机考和现场模拟操作等方式，分别考查考生的理论知识和操作技能水平。首次参与考试的考生中，年龄最大的60岁，最小的还不满20岁，平均年龄41岁，大专以上学历占比近60%。

国家医保局有关负责人表示，下一步，国家医保局将指导各地加快推进长护服务人员队伍建设，协同相关部门组织开展长护师培训培养，规范职业技能等级认定，为提升长期护理服务质量提供有力支撑。（记者苏雁 通讯员姬尊雨）

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