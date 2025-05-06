原标题：哈工大（威海）：“领航工作站”引领青年人才成长

“加入‘领航工作站’后，有了导师的指导，我在申报国家青年人才计划时一次性通过。”山东青年五四奖章获得者、哈尔滨工业大学（威海）材料科学与工程学院教授檀财旺，几乎“复刻”了自己业务成长导师的成长之路。

聚焦“先进激光焊接技术及应用”关键技术，檀财旺带领团队与国家高速列车技术创新中心、中车四方股份公司等开展合作，研究成果应用于国产大飞机C919和船舶制造领域关键构件的焊接。

为发挥党对青年人才的引领凝聚作用，2021年起哈尔滨工业大学（威海）成立“卓越青年人才领航工作站”（以下简称“工作站”），由校区党委书记担任工作站站长，为青年人才配备思想引领和业务成长“双导师”，全面引领青年人才成长。

根据“双导师”制工作实施方案，学校和学院党委委员担任思想引领导师，强化政治引领，及时协助解决青年人才在工作、生活中的困难；教学经验丰富、科研成果丰硕的一线教师和“双肩挑”干部担任业务成长导师，在教学、科研生涯规划给予青年人才全方位指导。近3年，学校为新入职的青年人才全覆盖配备“双导师”，精准对接人才发展需求，“一人一策”做好服务引领工作。

2021年回国的苏新教授入职后不久就加入工作站，在工作站的统一协调下，苏新迅速进入工作状态。“工作站就像一站式服务大厅，集成了人才推荐、项目申报、科研管理等我们需要的所有服务。”近年来他带领团队在锂电池前沿领域取得一系列原创成果，创建的“先进锂电池技术研究中心”已成为新能源领域有名的高水平研究平台。

“双导师”的系统化培养为青年人才成长明晰了“路线图”，铺就了“快车道”。首批进站的25名青年人才中，1人获评国家高层次人才、5人获国家级青年人才、1人获省高层次人才、7人获省级青年人才……

为发挥人才自我教育、自我成长作用，工作站实行党委引领方向、职能部门提供支持、具体组织工作全部由青年人才承担的工作模式。工作站邀请院士与青年人才面对面交流，邀请专家开展政策宣讲，与多部门联合开展教育培训，举办各类学术沙龙，组织青年人才到重点产业对接技术需求。

对于在国外学习多年的理学院特聘教授刘情操来说，加入工作站最大的收获就是找到了努力的方向。“在工作站的学习让我感受到了哈工大深厚的历史底蕴，也更坚定了投身高水平科技自立自强的信念。”如今，刘情操已经建立起一支包含6名教师和9名硕博研究生在内的“超快纳米光电子”研究团队，主持和参与国家级项目3项。

担任工作站第二任执行站长的陈刚教授表示：“我们在做工作站年度计划时，增加了把校外专家请进来和组织青年人才走进行业龙头企业的计划，希望借助学校的力量聘请更多校外专家担任人才成长导师，推进青年人才与高层次企业开展合作，从而为青年人才成长提供更大助力。”

（记者 宋喜群 李志臣 通讯员 张玉芹）

(责编：李昉、郝孟佳)