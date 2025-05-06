原标题：系统变革，让知识学习为人的全面发展赋能增色

建设教育强国，要正确处理好知识学习和全面发展这对重大关系，这不仅关系到对培养什么人、怎样培养人、为谁培养人等教育重大理论和实践问题的准确回答，更体现出对教育教学规律和学生成长规律的深切洞察。为此，我们邀请有关专家学者，围绕“如何科学全面认识知识学习对人的全面发展的作用？如何在教育教学各环节克服应试教育弊端，纠正‘唯升学论’的评价导向，回到服务人的全面发展这一旨归？在技术迭代和产业革命浪潮下，教与学又应如何推陈出新，让知识学习为全面发展赋能增色”等展开讨论，希望能给读者带来启发。

嘉 宾：

郅庭瑾 华东师范大学教育学部教授

马陆亭 浙江师范大学资深教授、中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任兼秘书长

王 烽 中国教育科学研究院教育体制机制改革研究所所长

李建中 武汉大学通识教育中心主任

教育亟须从知识本位向能力、素质本位转变

记者：在新科技革命推动下，我们迎来了知识爆炸、信息迭代的时代，知识呈几何级数增长、查阅检索越来越方便，大数据、人工智能、元宇宙更是风起云涌，有人认为单一的知识学习不再重要了，您怎么看？

郅庭瑾：身处知识爆炸、信息迭代的时代，知识学习绝非不再重要，而是更显示出重要性和复杂性。知识学习不仅是“知识获取”，更是个体认知发展、智慧建构、素养培育的基石，是全面发展的基础和基本途径。首先，更需深思“什么知识最有价值”，即什么知识能够真正促进人的全面发展，要对海量信息予以甄别和筛选，去伪存真，求“真学问”。其次，有意义的“知识学习”不仅是“知道是什么”即学习“事实性知识”，而是一种深度学习，要重视对知识的理解、思辨、整合、转化，掌握“概念性知识”“元认知”，使之内化为完整系统的知识结构，建构个体认知基础。此外，知识获取方式和生产方式的转变也呼吁知识学习方式的变革，要利用大数据、人工智能等人机协同、机器学习的机遇转变学习方式，实现学习的便利化、多样化和深度化，助力主动个性发展。当全盘掌握“知识”不再可能时，知识学习将更加侧重于对思维和素养的培育，旨在发展学习者的高阶逻辑思维、批判性思考和思辨精神、问题解决和实践能力。教育也应从知识本位向能力、素质本位转变，使之真正为全面发展奠基。

王烽：知识学习在新的技术条件下会有新要求，但其重要性绝对不能忽视，需要改变的是过分注重书本知识的学习。书本知识往往来自前人认识和改造世界过程中的总结提炼，在人的能力发展起步阶段起着基础性作用。学生在成长过程中所接触、见识、体验的一切都应是学习内容，社会生活实践中很多鲜活的知识同样非常重要。新的知识爆炸时代，知识总量在猛增，死记硬背已不可行，也无必要。要改变知识学习方法，在学习过程中锻炼思维，注重知识同生活实践、生产实践相联系，让知识“活起来”。

李建中：知识学习依然重要，因为人类改造世界的活动以认识世界为基础，同时知识也是训练思维力的基本素材。但以有限人生去追求无限知识是不可能的。因为个人精力有限，有了分科、分专业，专业知识也构成了思考问题具体的切入点、立足点、出发点，基于此来扩展深入，同时专业知识也为人们提供了职业发展的知识起点。如今，知识的生产、传播、应用实践方式发生了很大变化，若知识只“限于一隅”，必然对个人发展不利。要成为博雅的人，需要更广泛地从人类文明留下的经典、从其他专业学科、从实践中获取新知，这正是通识教育重要性的体现。

记者：建设教育强国，教育要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。对于个体而言，接受教育还为了实现人生幸福。应如何理解知识学习与塑造具有完整人格和全面素养之“成人”的关系，如何看待知识学习同获得人生智慧的关系？

郅庭瑾：知识本质上是客观事物本质属性在人脑中的反映，知识学习有利于人们丰富学识、增长见识，为认识世界和改造世界提供基础。从全面发展的内涵结构看，完整人格和全面素养包含了认知、技能、情感、道德、文化、实践等多个方面，其中所蕴含各种必备品格和关键能力都与知识学习息息相关。个体自我驱动的获取、分析、转化、应用知识的过程，不仅锻炼了自主学习和独立思考能力，而且实现了知识对主体个性发展的增值。

从全面发展的本质看，人的本质是一切社会关系的总和，具有鲜明的社会性。知识学习的一个关键是学生理解、认同并内化社会主义核心价值观，促进个体社会化，自觉承担起社会主义建设者和接班人的责任使命。知识学习能够通过夯实人文底蕴与科学精神，培养自主学习和幸福生活态度，培育责任品格和实践精神，使学习者“成人”。知识学习作为个体基于自我人生经历和社会现实的主动性、社会性活动，实际上是个体基于反思性实践获得现实启发，将知识转化为人生智慧的过程，有助于个体实现人生价值和人生幸福。

马陆亭：知识同技能、思维力共同组成人的能力，而知识、能力与素质三者又逐级跃升，知识体现在认知上，能力反映在做事上，素质则涵盖做事基础上的“做人”，可见知识也是后两者的基础。新时代的立德树人，既包括个体发展意义上的立德启智成人成才，更关系党的事业后继有人和国家前途命运，所以教育对个人成长之学与对国家培养社会主义建设者和接班人要求紧密相连，均需要学生德智体美劳全面发展。

德是社会人的起点，要以德为先；智体现个体在社会上生存发展的能力，要以智育武装头脑；体是青少年健康成长的需要，需要锻炼坚实体魄；美可以丰富感知，打开艺术之门；劳即人生的正常状态，今天的劳动教育就是孩子们明天的工作和生活。人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等核心素养正是对学生培养要求的具体化。

李建中：教育应当引导学生学会“做自己人生主人”，通过知识学习和实践活动，让学生成为知识的主动探索者，养成博雅习性与健全人格。武汉大学将通识教育理念概括为：博雅弘毅、文明以止、成人成才、四通六识，其中“四通六识”正是贯通了知识学习和全面成长。要通过跨学科课程体系的构建，进一步融通科学精神和人文情怀，贯通中外、古今、文理、知行，使青年成长为有渊博学识、卓越见识、经典悦读意识、文化批判意识、独立思考意识、团队合作意识，有使命感、情怀和担当的中国人，真正成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

系统推进育人方式和办学体制机制改革

记者：在现实中，过于重视片面、窄化的知识学习，忽视人的全面发展的现象仍然存在。党的十八大以来，在教育改革发展过程中，党和国家就正确处理知识学习和人的全面发展的关系做出过哪些部署安排？落实效果如何？

郅庭瑾：党的十八大以来，党和国家多管齐下推进教育综合改革和育人方式变革。一是完善顶层设计，健全德智体美劳全面发展的教育体系和培养机制，从《中国教育现代化2035》到修订的《中华人民共和国教育法》，逐步从宏观规划到法律高度部署“五育”并举，并迈向“五育”融合；二是把握核心环节，深化核心素养导向下的课程与教学改革，让课程结构化、综合化、实践化，落实三级课程管理与教材建设，引领育人方式从“为了知识”走向“基于知识”；三是回应关键问题，通过义务教育“双减”纠偏“分数至上”“唯升学”，培育以立德树人为根本的教育生态；四是强化评价引领，构建考试评价改革政策体系，学业水平考试、核心素养导向评价、综合素质评价改进以及学业质量监测强化等多策并举，促进评价取向从单一选拔向全面发展转变，倒逼育人方式革新。但在各地各校实践中，片面强调知识学习、忽视全面发展的情况时有发生；教育“应试”“内卷”仍存，部分不合规培训机构“隐形变异”；唯分数、唯升学评价导向尚未明显改变，综合素质评价在升学录取中作用难以发挥。

马陆亭：近十年来，基础教育持续推动优质均衡、落实“双减”政策、做好科学教育“加法”；职业教育加强现代职业教育体系构建和职普融通、产教融合；高等教育推动高校分类发展、“强基计划”深入实施；教育评价方面，推进考试招生制度改革和破除“五唯”顽瘴痼疾的评价制度改革。这些都指向促进人的全面发展和多样化成才。

但从实践看，素质教育仍在探索有效的实现模式。“套路化刷题”让本来锻炼思维力的解题成为“条件反射式”的技巧，过于重视片面、窄化的知识学习而忽视人的全面发展的做法，制约着学生创新能力的提高。社会对教育的功利性需求仍然普遍存在，不符合教育规律的做法仍然影响素质教育的落实，教育综合改革的艰巨性不容小觑。

记者：正确处理知识学习和人的全面发展关系，进一步推进教育体制机制改革，学习方式、教学模式、办学组织模式等应该如何改变？

郅庭瑾：要系统性推进育人方式和体制机制改革，切实落实“五育”并举“五育”融合的育人体系。在学习方式上，拓展学习场域和资源，引入多元生活化情境，实现学习“无边界”；学习内容组织要打破知识和学科壁垒，基于“五育”融合逻辑进行知识整合，构建综合性学习模块或项目；倡导自主、合作、探究、操作、实践、项目等多元个性化学习方式，激发深度学习和学生能动参与。在教学模式上，加强顶层设计，将立德树人根本任务贯穿教育全过程与各领域，完善“五育”融合课程体系并探索衔接贯通的教学路径；深化素养导向与学生本位的课程教学改革，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，促进学生全面发展；在办学组织模式上，促进学校特色化发展以丰富教育供给，对内改革学校组织结构和管理制度，增进部门协同合作，构建“五育”融合管理机制；对外强化上下联动和多元主体参与协同的办学格局。

王烽：一是要进一步落实好学科德育、课程思政，让每门课程甚至每一堂课都发挥好立德树人的作用，充分将能力培养、人格塑造贯穿其中，而不只是传授记忆性知识；二是作为从基础教育到高等教育过渡阶段的高中教育，应提升课程多样化和可选择性，把多形式、有分工和难度梯次的课程开放给学生选择，带动学生走入社会、深入参与实践；让不同类型人才能够在高中阶段分化出来，从应试“枷锁”中走出，释放出成长活力。

李建中：要推动“通专结合”，以专业探究精神对待通识知识学习，以通识的心胸、眼光学习专业知识。应提升师生通识理念，将“通专融合”落实到每一个教学环节，使专业课教学有博雅视域和博通方法，通识课教学有学术根基和思想内涵；学校应制订相应配套政策和可行性方案，保障通识教育质量可持续提升。

锚定学生发展核心目标，让“育分”为“育人”服务

记者：长期以来，“唯升学论”评价导向一度造成“重知识，轻能力”趋向，注重单一僵化知识学习的“育分”追求与重视全面发展的“育人”追求矛盾突出。下一步如何发挥好教育评价“指挥棒”作用，促进知识学习和人的全面发展的良性互动？

马陆亭：要依据生理学、心理学、教育学研究成果确立科学的青少年成长标准，将其作为中小学教学安排和考试评价的自然科学依据，并据此确立学业和学校建设标准，使学生学习、评价与成长紧密相连，遵循青少年身心发展规律及相应的教育规律，不唯分数而更重能力、素质，使每位学生在知识学习和全面发展上找到平衡点，实现健康成长。

郅庭瑾：一是评价标准应从单一分数评价向综合评价转变，将品德修养、身心健康、艺术素养、劳动实践等纳入评价，针对当前和未来的人才培养与发展需求校准关键指标，加强和改进综合素质评价；二是评价内容应从单一知识向能力素养转变，持续推进命题和考核方式改革，特别是要加大对创新精神、实践能力和必备品格的考查力度；三是评价形式应从单一考试测验向多样化方式转变，健全分类考试评价制度，完善和优化表现性评价，建立多样个性的评价制度体系；四是评价导向应从单一终结性评价向过程与结果增值并重转变，从筛选性评价向诊断性、发展性评价转变，完善学业质量监测制度，充分发挥评价的育人作用。

王烽：下一步应以县区为单位，推行学生全面成长成才评价，并以学生评价为依据，逐渐延伸到对教师、对学校的评价。如果一所学校学生德智体美劳各个方面整体发展得比较好，而非一味“卷分数”，政府应对其持续鼓励激励，并通过家校社协同育人相关机制减轻家长顾虑，使其同学校形成合力，树立“全面发展至上”的育人观念。当良性的教育生态逐步形成，相信会有很多好的办学治学模式涌现出来，教师的教育情怀和创造力也会更充分地被激发。

（记者 周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)