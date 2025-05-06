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产业学院，不是校企合作的简单“翻版”

2025年05月06日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：产业学院，不是校企合作的简单“翻版”

产业学院作为职业教育深化产教融合的新探索，近年来在全国各地蓬勃发展。它不仅承载深化校企合作的使命，更肩负重塑职教生态、服务区域经济高质量发展的时代重任。然而，产业学院的创新深度与实践复杂性并存，其发展既展现出突破传统模式的潜力，也面临着现实中的结构性挑战。如何实现从政策支持、区域协同到能力建设等多维度系统升级，成为产业学院高质量发展的关键命题。

建立产业学院是一场深刻的模式创新与生态重塑

产业学院并非校企合作的简单“翻版”，而是一场深刻的模式创新与生态重塑，实现了五大维度的关键突破。

组织形态从“简单合作”走向“命运共同体”。传统校企合作多以项目为纽带，组织边界分明。产业学院则致力于打造校企“责权利一体化”的命运共同体，通过实体化运作形式，实现组织形态的根本变革。这种结构性重构使产业学院能突破传统项目合作局限，形成校企利益深度绑定、责任共担共享的紧密型组织形态。

资源配置从“优势互补”迈向“要素融合”。在传统校企合作中，双方提供的资源虽互补，但使用相对独立。产业学院将人才、技术、资金、场地、设备等要素进行混合配置，打破校企资源边界。校企双方通过共建共享教学资源、实训基地、创新平台与师资队伍，形成全方位资源整合机制，显著提升资源使用效率。

运行机制从“协议约束”跃升为“系统治理”。传统校企合作往往依赖松散协议约定，缺乏有效治理结构。产业学院则构建包括理事会、董事会等在内的现代治理体系，形成决策、执行、监督相协调的系统治理机制。这种模式既保障校企主体地位，又使双方在共同目标下协同运作。

功能定位从“人才培养”升级为“产学研创一体化”。传统校企合作功能相对单一，主要聚焦学生实习与就业对接。产业学院则可以实现功能多样化，它既是人才培养基地，也是技术研发中心、成果转化平台和社会服务窗口。通过这种功能拓展，使产业学院成为连接教育链、产业链、创新链的关键枢纽，形成教育资源与产业资源的双向增值。

利益联结从“各取所需”转向“价值共创共享”。传统校企合作多基于“利益交换”，缺乏深层利益纽带，合作关系相对脆弱。产业学院则通过构建多样化价值分配机制，如实施校企共同持股、专利成果共享、技术转化收益分成等具体措施，明确量化各方贡献并建立对应权益分配标准，从而将合作从利益交易转变为价值共生关系，保障合作的持续性和稳定性。

产业学院面临着结构性挑战

尽管产业学院在职业教育产教融合实践中彰显出独特价值，但其发展进程中仍面临一系列结构性挑战：

校企“双主体”治理不易协调。教育系统与产业系统长期分立发展，形成了截然不同的运行逻辑。职业院校注重长周期育人过程，强调公益性与稳定性；企业则追求市场效益，重视短期业绩表现。这种根本性差异导致校企在决策机制、运行节奏、评价标准等方面难以协调，使“双主体”治理面临深层次矛盾，部分产业学院出现“形合神离”现象。

教育与产业资源难以有效转化。理论知识、专业技能与技术应用之间存在天然断层，教育资源与产业资源即使在产业学院平台聚集，也面临“两张皮”难题。教师、工程师与研发人员遵循不同的专业标准与工作模式，容易出现“专业孤岛”现象。这种结构性障碍制约着人才培养、技术创新、成果转化和产业服务各环节的有效贯通，限制协同创新效应的充分释放。

体制机制差异阻碍深度融合。校企双方在人事管理、资源配置、财务核算等方面存在体制机制差异，这种差异容易影响产业学院的资源深度融合、人才双向流动、成果共享共用，阻碍“命运共同体”的实质性构建。

人才评价体系割裂影响能力建设。现有教育与产业的人才评价体系存在割裂，支持“跨界人才”成长的制度环境相对缺乏。职业院校教师参与产业实践的有效激励不足，企业技术人员转向教育领域面临职业通道受限。这种人才生态的结构性短板，制约了产业学院核心能力的培育与发展，成为其高质量发展的瓶颈。

产业学院高质量发展需构建系统方案

面对产业学院发展中的结构性挑战，需要从宏观、中观、微观三个维度构建系统性解决方案，推动产业学院从初步探索迈向成熟升级，实现高质量发展。

宏观层面，优化政策与治理机制是突破“双主体”瓶颈的关键。政府部门应打破“条块分割”壁垒，建立教育、产业、科技等多部门协同推进机制，形成政策合力。一方面，完善职业教育产业学院专项政策与制度保障，明确其应有定位和运行规范，赋予其相应办学自主权和体制机制创新空间。另一方面，优化财政投入与税收激励政策，引导金融资本和社会资源向产业学院汇聚。同时，建立健全产教融合型企业认证制度，对深度参与产业学院建设的企业给予土地、信用、人才等方面的政策支持，激发企业投入的内生动力。

中观层面，构建区域协同生态是激发可持续发展动力的重要途径。地方政府应将产业学院建设纳入区域发展战略，实现产业规划与职业教育布局的有机衔接。推动构建“产业集群+产业学院群”的协同发展模式，形成产教融合生态圈。通过市域产教联合体、行业产教融合共同体等形式，建立区域性产业学院联盟，促进资源共享、经验交流与协同创新。搭建区域产教融合服务体系，提供产业学院建设的信息对接、项目孵化、成果转化等综合性支持，降低校企合作交易成本。通过区域协同机制，避免产业学院“孤岛效应”，形成集群优势和规模效应。

微观层面，强化人才与平台建设是突破能力瓶颈的核心策略。产业学院核心竞争力的形成，依赖于高水平人才队伍与创新平台的协同构建。一方面，应打造“双师双能型”教师、企业工程师、技能大师组成的复合型教学团队，完善校企人才双向流动机制和基于贡献的多元评价激励体系，激发跨界人才创新活力。另一方面，需聚焦产业关键技术难题，建立校企联合攻关机制和共享型创新平台，整合创新资源，完善知识产权共创共享制度与成果转化通道。

（作者：汤 霓，系教育部职业教育发展中心副研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)

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