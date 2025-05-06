原标题：17条举措 全力促进青年就业创业

西南大学应届毕业生在2025年“春季促就业攻坚行动”综合类双选会现场了解岗位信息。新华社发（秦廷富摄）

人力资源社会保障部、教育部、财政部日前联合印发《关于做好2025年高校毕业生等青年就业工作的通知》（以下简称《通知》），提出17条政策举措，全力促进高校毕业生等青年就业创业。

《通知》明确，对社会组织招用符合条件的高校毕业生等青年，可按规定参照企业享受一次性扩岗补助政策，执行至2025年12月31日。延续实施国有企业增人增资政策，执行至2026年12月31日。

《通知》提出，大力推行“直补快办”“政策计算器”等服务方式，推动各项就业政策集中兑现，提高政策落实率。组织人社专员、高校就业工作人员对接专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、高新技术企业，提供就业服务，了解面向高校毕业生等青年招聘需求，促进人岗快速匹配。深化“书记校长访企拓岗”专项行动，拓展市场化岗位规模。用好各地创业孵化载体，鼓励政府投资的孵化器放宽高校毕业生等重点群体免费入驻门槛。

《通知》要求，实施就业能力提升“双千”计划，在全国高校开设1000个“微专业”和1000门职业能力培训课程。实施百万青年职业技能提升行动，引导支持广大高校毕业生等青年参加技能培训。实施百万就业见习岗位募集计划，面向企业、科研院所等事业单位开发科研类、技术类、管理类岗位。

《通知》提出，开展“职引未来”系列招聘活动。高校毕业生集中的城市每周至少举办1次专业性招聘，每月至少举办1次综合性招聘，重点面向三四线城市倾斜岗位资源。开展公共就业服务进校园活动，开展百所高校人社厅局长结对帮扶活动。实施离校未就业毕业生就业服务攻坚行动，普遍提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推荐及1次培训或见习机会；聚焦困难高校毕业生开展结对帮扶，针对性提供3—5个高质量岗位信息。

《通知》要求，建立失业青年常态化帮扶机制。畅通本地线上线下求助渠道，允许失业青年在户籍地、常住地、求职地进行求职登记。加大异地求职服务力度，建设一批青年就业驿站，为异地求职的高校毕业生等青年提供政策解读、职业指导、招聘信息等“一站式”服务。（记者吴叶凡）

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