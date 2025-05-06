原标题：小麦锌肥施用有了精准计算模型

4月29日，记者从西北农林科技大学获悉，该校科研团队在小麦锌肥施用研究上取得重大突破，研发成果为提升小麦籽粒锌含量、改善人体锌营养健康提供了解决方案。相关成果发表于国际期刊《自然·通讯》。

锌是人体必需微量元素。全球约50%土壤缺锌，进而导致谷物锌含量不足，影响全球17%人口健康。西北农林科技大学旱地土壤培肥与高效施肥创新团队历时多年，分析田间试验与超万组数据后，明确了影响土壤施锌与叶面喷锌提升小麦籽粒锌含量的关键驱动因子，并创新性提出“籽粒锌强化指数”，量化锌肥施用效果。基于此，创新团队建立了一套以人体锌需求为目标的施肥模型。模型可精准计算不同土壤条件、品种特性下的锌肥推荐用量。

据了解，该成果不仅突破了锌肥施用时受土壤环境、品种差异等因素影响的局限，更将技术方案转化为可推广的实践指南。创新团队负责人王朝辉介绍，该研究首次在全球尺度上揭示了土壤、管理及品种等因素对小麦锌营养的影响，构建了锌肥施用量计算方法及高效强化技术，为全球19个主要小麦生产国提供精准施肥策略。（记者王禹涵 通讯员靳军）

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