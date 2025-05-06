原标题：气候变暖导致北极植物组成变化

新一期《自然》发表的一篇论文称，通过分析逾40年的调查数据，揭示了在气候变暖的北极地区维管植物组成变化的关键驱动因素。这项研究发现，总体物种数没有发生损失或增加，但物种更替现象非常普遍，有可能影响北极的生态系统功能和所有生物。

在世界各地，全球变暖正在改变植物物种的生长方式、组成以及分布范围。目前，北极经历的变暖速度达全球平均水平的4倍。尽管已经有实验性观察和建模研究，但这种变暖对植物群落的具体影响仍不明确。

为了确定植物组成和丰富度的改变，英国爱丁堡大学团队检视了北极从1981年到2022年间2174个样地中490种维管植物的42234份记录。与现有假设不同的是，团队发现，平均而言植物丰富度并未改变。与现有文献一致的是，植物丰富性在较低纬度和较高温度的地区比例更高。在发现变化的区域，物种更替相当普遍，占调查样地的59%。1981年至2022年间的重复调查有助于找出物种丰富度和组成背后的关键驱动力；例如，灌木的扩张与生物多样性下降有关，而气温升高与物种增减比例增加有关。

尽管没有观察到总体丰富度损失，但北极植被组成正在变暖气候下发生改变。团队强调进一步研究植物动态变化对生态系统功能、动物栖息地和北极人民生计的影响非常重要。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)