打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

AI技术既能“上天”又能“下地”

——中山大学人工智能领域新成果赋能多元场景

2025年05月06日08:23 | 来源：科技日报
小字号

原标题：AI技术既能“上天”又能“下地”

当神舟十九号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆时，中山大学航空航天学院教授张小虎非常激动。由他带领的团队，承担了航天员运动特性数据采集软件研制任务。

“这款软件通过安装在天和核心舱内的图像数据采集单元，完成了相关数据的同步采集和智能分析，为航天员运动特性测量提供技术支撑。”5月5日，张小虎在接受科技日报记者采访时说。

这是中山大学在人工智能（AI）领域的新成果。近年来，该校积极布局推进人工智能领域的相关学科建设、人才培养和科技创新，努力占领先机，不断赢得竞争优势。

构建大智能学科教育体系

人工智能与病毒发现可以走在一起吗？中山大学医学院教授施莽研究团队给出的答案是：可以。

传统的病毒发现方法高度依赖既有知识，面对RNA病毒这种高度分化、种类繁多且容易变异的病毒，识别效率低。

对此，施莽决定另辟蹊径，向人工智能要新办法。施莽团队联合阿里云开发出LucaProt算法，利用AI分析蛋白质序列及结构信息，从全球环境样本中发现超16万种RNA病毒，探索了病毒学研究的新路径。该研究成果于2024年10月在国际学术期刊《细胞》上发表。

“人工智能并不是单一学科或是某一传统学科的简单分支，而是一个综合性、开放型、跨学科的领域。”中山大学校长、中国科学院院士高松表示，“为此，我们充分发挥综合性研究型高校的优势，培养学科交叉的人工智能领域人才。”他举例说，DeepSeek核心研发成员辛华剑，毕业于中山大学哲学系逻辑学专业，将逻辑学与人工智能有效融合，推动基础理论突破。

近年来，中山大学围绕“主体、基础、应用”三个层面，在广州、珠海、深圳三校区布局人工智能相关学院，集聚近20个学院共同构建大智能学科教育体系。

中山大学还成立广东省人工智能通识虚拟教研室，联合百余所高校和企业通过混合教研模式推进教学创新，为全校学生开设人工智能和逻辑学通识课程。该校通过构建大智能学科教育体系，打破院系、学科、专业之间的壁垒，形成本—硕—博贯通的人工智能人才培养体系，培养适用未来通用人工智能发展的跨学科人才。

转化一大批高价值技术成果

眼下，正是荔枝开花坐果的关键期，中山大学飞鸟团队接到了许多荔枝园的邀请。种植户们希望接入“AI管家”，提升荔枝的产量和品质。

从2023年起，中山大学地理科学与规划学院教授石茜带领飞鸟团队开始试点“AI+无人机”的智慧种植模式。“通过遥感技术、无人机低空飞巡、AI识别作物长势等进行农情预警，再由大数据来指导种植，实现对果园的数字化管理。”石茜说，试点后的果园荔枝产量平均增长了20%，品质也有明显提升。

今年，飞鸟团队研发的这套果园“AI智慧管家”，被广东省农业农村厅列为新技术新模式，在全省的荔枝主产区推广，智慧农业飞入寻常百姓家。

在田间地头有中山大学人工智能的身影，在健康一线也有该校的智慧。中山大学中山眼科中心与华为合作研发首款眼科大模型ChatZOC，提升服务效率75%。由中山大学运营管理的国家超级计算广州中心，将超算智算融合，赋能产业创新。以生物医药产业为例，药物设计及动物实验验证时间从2年缩短至49天。

近年来，中山大学聚焦人工智能前沿探索及产业应用领域，积极布局重大科技创新平台，已建设国家级平台5个、省部级平台24个，一大批高价值技术成果转化为现实生产力。

在人工智能科学的赛道上，中山大学正加速前进。据了解，2020年成立的中山大学人工智能研究院，将启动17个研究中心，进一步统筹推进学校智能领域相关学科的跨院系多学科交叉融合，推动学校智能领域科技创新，在人才引育、体制机制、学科建设等方面形成战略支撑。

（记者 龙跃梅 通讯员 李建平）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部