研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命。为促进研究生培养机制改革,有效推动研究生教育高质量发展,国家设立研究生国家奖学金,用于奖励表现优异的全日制研究生。

经过严格选拔和评审,全国9万名研究生荣获2024年研究生国家奖学金。以下100名研究生是研究生国家奖学金获奖学生中的优秀代表。希望广大青年学子以先进典型为镜,厚植家国情怀、涵养进取品格,志存高远、爱国奉献、矢志创新,怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的历史进程中贡献青春力量。

李昊轩

北京大学前沿交叉学科研究院数据科学(统计学)专业2021级博士研究生。曾获评“北京市三好学生”。专注因果推断与人工智能交叉领域研究,以第一作者发表人工智能会议ICML、NeurIPS、ICLR等论文10篇,获国家发明专利授权7项。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生),入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

孙忠祥

中国人民大学高瓴人工智能学院人工智能专业2022级博士研究生,中共党员。曾获评“北京市优秀毕业生”。专注信息检索及大模型幻觉检测与可信生成,发表论文17篇,其中CCF-A论文5篇。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,研究成果成功应用于快手主站APP搜索与推荐系统及司法大数据研究院的类案推送产品。

张子健

清华大学电子工程系信息与通信工程专业2020级博士研究生,中共党员。曾获第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖、第十七届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛一等奖。专注面向未来6G无线通信技术相关理论与方法,发表SCI、EI期刊论文11篇。

刘泽昌

北京理工大学机械与车辆学院动力工程及工程热物理专业2021级博士研究生,中共预备党员。曾获评“北京市优秀毕业生”。自强不息,勇敢与白血病斗争。致力于动力机械领域研究,推进零碳燃料在交通运输行业中的应用,发表SCI期刊论文13篇。志愿服务时长超300小时。

周新峰

北京化工大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2021级博士研究生。获2024年度中国复合材料学会科学技术奖二等奖。专注电磁功能复合材料研究,在Science等期刊发表论文超20篇,获国家发明专利授权4项。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

张宇涵

中国人民公安大学侦查学专业2022级博士研究生,中共党员。开展刑事侦查中个人信息一体化保护机制研究,在CSSCI等期刊发表学术论文4篇,获推荐参加第十七届政治学与国际关系学术共同体年会,入围并参展“政治学与国际关系未来学者学术海报展”。

王翰宇

中国地质大学(北京)地球科学与资源学院地质学专业2022级博士研究生。致力于地球内部碳酸盐矿物物性研究,为理解地球内部波速异常现象增添了新的有力证据,同时建立了地球内部碳循环新模型,发表论文2篇,其中1篇以第一作者在Nature Communications发表。

张玉莹

南开大学生命科学学院生物化学与分子生物学专业2020级博士研究生,中共党员。曾获评“天津市优秀学生”。专注结核病研究,发表SCI期刊论文7篇,其中1篇以第一作者在Nature发表。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。志愿服务时长超500小时,服务万余人次。

何衍英

天津大学环境科学与工程学院环境工程专业2021级博士研究生,中共党员。曾获宝钢优秀学生特等奖、上海同济高廷耀环保科技发展基金会 “青年博士生杰出人才奖学金”。专注污水系统温室气体减排研究,发表SCI期刊论文9篇,获国家发明专利授权1项。作为学生负责人参与研发污水系统温室气体在线连续监测成套设备。

赵骁骐

大连理工大学信息与通信工程学院信号与信息处理专业2021级博士研究生,蒙古族。曾获国家奖学金2次,获评“华为终端Camera学术之星”。获CVPR 2023野外像素级视频理解挑战赛(视频语义分割赛道)第三名。围绕人工智能与计算机视觉研究,在CCF-A等期刊发表论文15篇。以技术合伙人参与创立科技公司,完成A+轮融资。

宁语苹

东北林业大学材料科学与工程学院林业工程专业2022级博士研究生,满族。专注学科前沿,围绕多功能食品包装膜技术开展研究。发表SCI期刊论文14篇,其中以第一作者发表4篇(1篇为ESI高被引论文),获国家发明专利和美国发明专利授权各1项。

张子煜

复旦大学材料科学系材料物理与化学专业2021级博士研究生,白族,中共党员。围绕纳米薄膜多功能光电探测器开展研究,以第一作者(含共同第一作者)发表SCI期刊论文4篇,获国家发明专利授权1项。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目,入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

乔壬路

同济大学上海自主智能无人系统科学中心智能科学与技术交叉学科2022级博士研究生。曾获钱学森城市学(环境)金奖提名奖。在Nature Communications等期刊发表论文21篇。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目,入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

山 訸

上海交通大学机械与动力工程学院动力工程及工程热物理专业2021级博士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次。以工程热物理与材料科学的交叉视角,探索吸附材料及系统的能质调控方法与太阳能空气取水应用,发表论文20篇,其中以第一作者在Nature Reviews Materials、Nature Communications等期刊发表论文10篇。

何昕阳

东华大学纺织学院纺织工程专业2021级博士研究生,中共预备党员。围绕智能纺织和先进纤维材料开展研究,以第一作者发表SCI期刊论文11篇,包含Nature Communications1篇。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。创办科研自媒体账号,服务全国研究生1.2万余人,作品累计播放量达1000万余次。

隋峰锐

华东师范大学物理与电子科学学院物理电子学专业2022级博士研究生,朝鲜族,中共党员。曾获中国国际大学生创新大赛国家级金奖、“竞联杯”全国大学生创新创业大赛全国赛总冠军、“创祎杯”全国大学生创新创业大赛全国金奖。以第一作者在Nature Communications发表论文3篇。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

段升顺

东南大学电子科学与工程学院电子科学与技术专业2021级博士研究生。曾获宝钢优秀学生奖、2023年度江苏省高等学校科学技术研究成果奖三等奖。围绕柔性触觉传感器与集成系统,推动集成电路关键封测装备国产化,在Science Advances、Nature Communications等期刊发表论文25篇,获国家发明专利授权21项。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目。

李 可

江南大学物联网工程学院控制科学与工程专业2021级博士研究生,中共党员。曾获评全国高校“百名研究生党员标兵”、江苏省“优秀学生干部”、“江苏省三好学生”,获中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖。发表高水平论文7篇,获国家发明专利授权4项。

杜诗雨

南京农业大学植物保护学院农业昆虫与害虫防治专业2021级博士研究生,中共党员。专注学科前沿,围绕昆虫系统发育基因组学研究,以第一作者在PNAS等SCI期刊发表论文9篇。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

王 良

山东大学晶体材料全国重点实验室材料学2022级硕博连读研究生,中共预备党员。面对人民生命健康重大需求,为临床神经退行性疾病提供全新的治疗方案,发表论文11篇,其中以第一作者(含共同第一作者)发表SCI期刊论文5篇,获国家发明专利授权1项。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目。

苟睿健

中国海洋大学海洋与大气学院物理海洋学专业2022级博士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次。围绕北极海洋环流与气候变化研究,以第一作者在Nature Climate Change和Physical Review Letters期刊上发表论文2篇。

房文生

华中科技大学化学与化工学院化学专业2021级博士研究生,中共党员。曾获国家奖学金。以第一作者在Nature等期刊发表SCI论文6篇,获国家发明专利授权2项。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

张一帆

中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院测绘科学与技术专业2022级博士研究生,中共党员。曾获国家奖学金3次。围绕GIS智能化和软件国产化,发表SCI期刊论文15篇,获国家发明专利授权2项。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

王 峰

中南大学粉末冶金研究院材料科学与工程专业2021级博士研究生,中共党员。聚焦高性能金属结构材料的合金设计和强韧化机制研究,主持完成湖南省研究生科研创新项目1项,发表SCI期刊论文5篇,其中以第一作者在Science发表论文1篇,获国家发明专利授权1项。

魏蒋坤

中山大学航空航天学院力学专业2020级博士研究生,中共党员。围绕生物力学与仿生学研究,以第一作者(含共同第一作者)在PNAS等SCI期刊发表论文8篇,其中1篇被选为年度最佳物理工程类论文,成果被Science官网报道。获评国际仿生工程学会和国际青年仿生科学与工程学会最佳报告奖。

钟文烨

华南理工大学环境与能源学院环境科学与工程专业2022级博士研究生,中共党员。曾获国家奖学金3次。获评全国高校“百名研究生党员标兵”,获中国国际大学生创新大赛全国金奖。围绕环境污染物资源化利用,发表SCI期刊论文7篇。获国家发明专利授权5项。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

毛旖旎

西南大学化学化工学院化学专业2021级博士研究生,中共预备党员。曾获国家奖学金2次。获评第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖。发表SCI期刊论文7篇。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。志愿服务时长80小时。

唐 湘

西南财经大学经济学院政治经济学专业2022级博士研究生,中共党员。围绕“新质生产力”等习近平经济思想理论与实践,发表论文13篇,其中CSSCI期刊论文6篇,多篇获《新华文摘》、人大复印报刊资料等全文转载。作为主要成员参与教育部重大攻关项目、国家社科基金重点项目等6项。

张大禹

西安交通大学能源与动力工程学院动力工程及工程热物理专业2022级博士研究生。曾获中国国际大学生创新大赛全国金奖2次。围绕水下装备稳定供电研究,发表SCI期刊论文11篇,获国家发明专利授权10项。积极参与创新创业实践,推动科研成果转化,创立公司并获得投资。

申汶涛

兰州大学动物医学与生物安全学院基础医学专业2022级博士研究生,中共党员。曾获评“甘肃省三好学生”。聚焦流感病毒开展基础研究,在Journal of Virology等期刊发表论文4篇。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目,入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

龙 腾

首都师范大学化学系物理化学专业2022级博士研究生,中共党员。深耕有机体系的光子自旋轨道耦合领域,聚焦拓扑光子和3D显示等前沿研究,在Physical Review Letters等期刊以第一作者(含共同第一作者)发表论文3篇。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

王景熠

上海科技大学信息科学与技术学院电子科学与技术专业2022级博士研究生。曾获评中国光学工程学会“科技新星”。围绕单探测器超微型光谱仪开展研究,发表SCI期刊论文6篇,其中3篇以第一作者在Nature Communications等期刊发表。参与创立上海快粼光电科技有限公司,为推动国产自研高端光探测芯片产业化发展贡献力量。

张力航

西湖大学医学院生物学专业2023级博士研究生。专注合成生物学领域研究,将“生物计算机”的概念应用于复杂代谢性疾病的治疗。在Cell等期刊发表论文2篇。获国家发明专利授权1项。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目。

塔巴江才

西藏藏医药大学藏医学专业2022级博士研究生,中共党员。曾获“中国大学生自强之星”奖学金、第三届全国藏医药博士生论坛一等奖。围绕中医药(藏医药)文化传承与发展开展研究,发表CSSCI等期刊论文7篇,出版著作2部,主持完成中国藏学研究中心青年项目1项,志愿参与《藏医药文献大全》文献校对等5项实践活动。

张绍华

新疆大学电气工程学院电气工程专业2021级博士研究生,中共党员。曾获第十届中国研究生能源装备创新设计大赛三等奖。聚焦忆阻神经电路系统动力学,以第一作者发表SCI期刊论文10篇,其中2篇入选全球ESI高被引论文。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。

袁军杰

北京科技大学能源与环境工程学院动力工程及工程热物理专业2022级硕士研究生,中共党员。获评“北京市三好学生”。聚焦CO2捕集研究,发表SCI期刊论文9篇,并积极投身西藏自治区重点研发及转化项目,以碳捕集技术推进绿色低碳科技创新发展。志愿服务时长超300小时。

成 嘉

中国农业大学作物栽培学与耕作学专业2023级硕士研究生,中共党员。曾获中国作物学会袁隆平追梦奖学金。制作完成现代农业种植及农产品信息管理服务软件,参与研发作物资源高效利用与固碳减排技术,发表SCI、EI期刊论文5篇。作为党员先锋队骨干,志愿服务项目获首都高校师生服务“乡村振兴”行动一等奖。

李俊莹

北京林业大学材料科学与技术学院生物质能源与材料专业2023级硕士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次、北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛一等奖。发表SCI期刊论文3篇,获国家发明专利授权1项。

张 颖

北京协和医学院情报学专业2022级硕士研究生。曾获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛北京市二等奖等。围绕医学科研人员的智能支持,发表SCI、中文核心等期刊论文11篇,获国家发明专利授权1项。组织开展就业帮扶、爱警拥军等志愿服务活动。

邵可欣

北京师范大学水科学研究院环境科学与工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获评“北京市优秀毕业生”。围绕水污染修复,参与国家重点研发计划等课题3项,发表SCI期刊论文7篇。积极参与北京2022年冬奥会等志愿服务活动,志愿服务时长超400小时。

莫晓莹

北京外国语大学高级翻译学院英语口译专业2023级硕士研究生,中共党员。曾获全国大学生职业规划大赛北京市金奖。发挥专业所长,在庆祝中华人民共和国成立75周年外国专家招待会、中非合作论坛、“一带一路”国际合作高峰论坛等外事活动中担任翻译。带领团队获评云支教乡村教育奖全国优秀团队。

赵建铭

中央财经大学国际经济与贸易学院国际贸易学专业2023级硕士研究生,满族,中共党员。曾获评全国“最美大学生”、全国高校“百名研究生党员标兵”、“全国向上向善好青年”。曾担任庆祝中国共产党成立100周年大会献词领诵员、“青年大学习”领学人等。积极参与北京2022年冬奥会等志愿服务活动。

王 者

对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际商务专业2023级硕士研究生,中共党员。曾获评“北京市三好学生”。聚焦中国新能源汽车产业数字化转型实践的教学案例被中国专业学位案例中心收录,发表CSSCI期刊、AMI期刊论文各1篇。曾带队赴新疆支教1年,获评新疆生产建设兵团大学生志愿服务西部计划优秀志愿者。

何国昊

中央民族大学理学院数学专业2022级硕士研究生。曾获第二十届中国研究生数学建模竞赛二等奖、第十三届全国大学生市场调查与分析大赛研究生组总决赛一等奖。积极投入科研创新,发表SSCI期刊论文6篇,其中第一作者(含共同第一作者)5篇。

李·萨仁高娃

华北电力大学能源动力与机械工程学院动力工程及工程热物理专业2022级硕士研究生,蒙古族。围绕先进能源耦合系统开展研究,在SCI、北大核心期刊上发表论文4篇,其中以第一作者发表论文2篇。积极投身志愿服务,累计服务时长127小时。

宋泽华

中国石油大学(北京)人工智能学院人工智能专业2022级硕士研究生。聚焦深水浅层建井和作业安全控制与理论研究,在SCI、EI期刊发表论文5篇,其中以第一作者发表2篇。赴东海、南海开展现场科研攻关,助力解决水下井口失稳下沉关键难题。

蔡铭修

东北大学计算机科学与工程学院计算机科学与技术专业2022级硕士研究生。曾获评“辽宁省优秀毕业生”,获中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛全国一等奖等。持续深耕大语言模型和对话生成领域,以第一作者在中国计算机学会(CCF)学术会议发表论文3篇,积极探索大模型的工业落地实践。

黄 哲

大连海事大学轮机工程学院轮机工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获第二十六届中国机器人及人工智能大赛一等奖。致力于海工装备研究,在SCI、EI期刊发表学术论文6篇。积极开展志愿服务,组织学术帮扶和科创指导活动20余场,累计服务超300人次。

许春艳

东北师范大学心理学院发展与教育心理学专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次、小米特等奖学金等。围绕热点问题开展研究,在SSCI、CSSCI期刊发表论文4篇,其中以第一作者发表论文2篇。积极投身公益实践,负责的心理支持服务平台项目累计服务超2000人次。

魏迅桐

哈尔滨工业大学能源科学与工程学院动力工程及工程热物理专业2022级硕士研究生,中共党员。获评黑龙江省“三好学生”,曾获华为奖学金、第二届中国研究生“双碳”创新与创意大赛一等奖等。围绕提升风力机性能,在SCI、EI期刊发表学术论文5篇,其中以第一作者发表论文3篇。积极投身公益实践,志愿服务时长150小时。

陈腾飞

南京大学政府管理学院社会保障专业2022级硕士研究生,中共党员,曾任全国学联驻会执行主席。曾获第十八届“大学生年度人物”提名奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。在《中国青年》等期刊发表文章3篇。热心志愿服务,参与乡村支教1年,服务时长超2600小时,覆盖学生300余人。

吴日新

南京航空航天大学计算机科学与技术学院/软件学院2022级硕士研究生。曾获第二十届中国研究生数学建模竞赛一等奖。发表SCI期刊论文2篇。是南京市造血干细胞捐献者,获全国无偿献血奉献奖铜奖、江苏省红十字会“博爱奖章”等。

王百一

中国矿业大学机电工程学院机械工程专业2022级硕士研究生,满族。曾获国家奖学金2次。获中国机器人及人工智能大赛一等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖。围绕新型小行星柔性采样结构及其智能控制理论开展研究,发表SCI期刊论文3篇。

洪 成

河海大学农业科学与工程学院农业水土工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”展示活动江苏省选拔赛“星系级”特等奖。围绕农业绿色生产和节水灌溉技术开展研究,发表期刊论文11篇,其中以第一作者发表论文2篇,获国家发明专利授权1项。围绕温室授粉难题,首创基于皂膜载体的“水—肥—药—粉”的多功能施用系统。

王 洁

浙江大学农业与生物技术学院资源利用与植物保护专业2022级硕士研究生,中共党员。聚焦水生毒理学研究前沿创新领域,以第一作者发表SCI期刊论文2篇,参与发表SCI期刊论文1篇。积极投身校内外志愿服务,近一学年累计服务70余小时,惠及近千人,用行动诠释奉献精神。

薛尚子

中国科学技术大学计算机科学与技术学院计算机科学与技术专业2022级硕士研究生。获AAAI 2024全球大模型数学推理竞赛赛道二冠军、赛道一亚军;ICML 2024自动化数学推理竞赛赛道三亚军等。以第一作者在NeurIPS 2024发表论文1篇、在CIKM 2024发表论文1篇。获国家发明专利授权2项。

张 欢

中国石油大学(华东)石油工程学院石油与天然气工程专业2023级硕士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次。获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、中国石油工程设计大赛一等奖。聚焦陆相页岩油高效开发,以第一作者发表SCI期刊论文3篇。

李政灿

武汉大学遥感信息工程学院测绘工程专业2023级硕士研究生,中共党员。曾获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖、中国国际大学生创新大赛金奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖。致力于农业应用研究,获国家发明专利授权2项。研发推广大规模田间管理技术,助力小麦种植降本增收。

方 炜

华中师范大学物理科学与技术学院信息与通信工程专业2022级硕士研究生。曾获中国研究生数学建模竞赛一等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛“擂主奖”。围绕移动通信关键技术开展研究,发表SCI期刊论文2篇,获国家发明专利授权1项。

苏正民

中南财经政法大学法学院宪法学与行政法学专业2023级硕士研究生,彝族,中共党员。曾获评第十六届“大学生年度人物”、中国大学生自强之星,获湖北青年五四奖章。组建志愿服务队,募集60余万元助学金资助157名学子,支教时长超2000小时。创设阿依梦想讲堂,建设10所乡村图书馆,募集143万余元善款,惠及万余名凉山学子。

张夏伊维

湖南大学电气与信息工程学院电气工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获评湖南省优秀大学生党员,获中国研究生“双碳”创新与创意大赛三等奖、湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖。发表SCI期刊论文3篇。获国家发明专利授权1项、计算机软件著作权授权1项。

黄 健

四川大学马克思主义学院马克思主义理论专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次、宝钢奖学金。获评“四川省优秀大学毕业生”,获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动二等奖及“揭榜挂帅”专项赛二等奖。担任校园推介大使为家乡“代言”,助力青年发展型城市建设。

杨 川

西南交通大学物理科学与技术学院物理学专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获评“四川省优秀大学毕业生”。聚焦半导体器件前沿研究,围绕多模态忆阻器的制备及应用,成功研制具备多物理特性可调控的纳米尺度忆阻器和损伤感知器件。发表SCI期刊论文6篇,其中1篇被评为ESI高被引论文。

王 洁

电子科技大学机械与电气工程学院机械工程专业2022级硕士研究生,满族,中共党员。曾获评“四川省优秀大学毕业生”,获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖、中国研究生数学建模竞赛二等奖。以第一作者发表SCI期刊论文1篇,获国家发明专利授权1项。

杨淑淇

西南民族大学计算机与人工智能学院软件工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获评“四川省优秀大学毕业生”,获中国高校计算机大赛—移动应用创新赛西南赛区三等奖。专注医工融合,围绕精神障碍智能诊断开展研究,以第一作者发表SCI期刊论文2篇、中国计算机学会(CCF)推荐会议论文1篇,获计算机软件著作权授权1项。

付一方

西北工业大学国家卓越工程师学院控制工程专业2023级硕士研究生,中共党员。曾获中国国际大学生创新大赛金奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖等。是中国国际大学生创新大赛(2024)“青年红色筑梦之旅”启动仪式分享人。发表SCI期刊论文1篇,获国家发明专利授权2项。

黎佳骏

西安电子科技大学网络与信息安全学院网络空间安全专业2022级硕士研究生。曾获国家奖学金2次。围绕反向散射通信物理层安全开展研究,发表SCI期刊论文5篇。研究成果填补了反向散射通信中物理层密钥生成技术空缺,保障反向散射通信在人体可穿戴设备等领域的应用安全。

蒲长乐

长安大学地质工程与测绘学院地质工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次。专注学科前沿,围绕高陡岩质边坡复杂岩体结构表征与结构灾变模拟开展研究,发表SCI期刊论文1篇。获国家发明专利授权2项、计算机软件著作权授权1项。

江晗慧

西北农林科技大学机械与电子工程学院农业电气化与自动化专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获睿抗机器人开发者大赛一等奖、国际大学生智能农业装备创新大赛二等奖、中国机器人与人工智能大赛二等奖等。以第一作者发表SCI期刊论文3篇,获计算机软件著作权授权4项。

高浏璐

西北民族大学医学部内科学2022级硕士研究生。曾获国家奖学金2次,获评甘肃省三好学生。在消化系统非感染性肝病及胃肠道肿瘤领域,发表中文期刊论文10篇。主持甘肃省青年科技基金项目1项。积极投身志愿服务,连续3年在“情系西北,惠及百姓”全国医学专家走基层大型义诊活动中担任志愿者。

时维嘉

国防科技大学计算机学院电子信息专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获第八届XCTF国际网络攻防联赛总决赛冠军、全国大学生信息安全竞赛—创新实践能力赛决赛一等奖、全国研究生信息安全与对抗技术竞赛个人赛一等奖等。

李俊瑶

中国人民解放军空军军医大学军事生物医学工程学系生物医学工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获第八届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛二等奖、第七届全军军事建模竞赛二等奖。发表SCI期刊论文6篇,获国家发明专利授权2项、计算机软件著作权授权3项。

李沁徽

北京印刷学院设计艺术学院设计学专业2022级硕士研究生。曾获2024红点至尊奖(Teable)、2024红点概念奖两项(Handy Bio-Twist Thumbtacks,Garden Appliances and Garden Equipment)、美国缪斯设计奖银奖、美国好设计奖金奖、法国设计奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖等。

温浩明

天津师范大学化学学院化学专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。围绕电催化固氮开展研究,发表SCI期刊论文4篇,获国家实用新型专利授权2项。

朱 瑞

燕山大学电气工程学院仪器仪表工程专业2022级硕士研究生,中共预备党员。曾获国家奖学金2次,获评河北省三好学生。深耕光谱分析与气体传感领域,围绕疾病呼气标志物检测应用等关键问题展开研究,发表SCI期刊论文16篇,其中以第一作者发表论文6篇。获计算机软件著作权授权11项。

陈浚杰

中北大学仪器与电子学院仪器仪表工程专业2022级硕士研究生。曾获中国研究生“双碳”创新与创意大赛一等奖、第十九届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛三等奖、中国国际大学生创新大赛山西省银奖等。围绕激光光谱技术开展研究,发表SCI、EI期刊论文6篇。

王思梦

内蒙古大学生命科学学院生物学专业2022级硕士研究生。专注学术创新,利用PLSR和BP-ANN技术建立薯条含油量预测模型,对薯条吸油行为进行控制和预测,在Food Research International发表论文1篇;分析不同预处理联合方式对油炸薯片含油率和综合品质的影响,为生产低脂薯片提供新的策略和见解,在Science of Food and Agriculture发表论文1篇。

余科金

渤海大学食品科学与工程学院粮食、油脂及植物蛋白工程专业2022级硕士研究生,中共预备党员。曾获食品研究与开发创新创意大赛科技鼓励基金2次。围绕大豆副产物综合利用开展研究,发表SCI期刊论文12篇、EI期刊论文2篇,其中以第一作者发表论文9篇。

付 佳

吉林农业大学林学与草学学院草学专业2022级硕士研究生,满族。曾获评2024年度吉林省农村专业技术协会“小院之星”荣誉称号。获第八届中—日—韩国际草地大会研究生论坛二等奖、第十四届吉林省研究生科技论文演讲比赛二等奖等。围绕草资源利用,发表SCI期刊论文2篇、CSCD期刊论文1篇。

赵延杰

东北石油大学石油工程学院石油与天然气工程专业2022级硕士研究生。曾获王涛英才奖学金、中国国际大学生创新大赛省级铜奖。围绕断裂力学在水力压裂中的应用开展研究,发表SCI期刊论文5篇,获计算机软件著作权授权2项。参与吉林油田项目,解决油田攻关深部页岩复合断裂机理等3项难题,助力油田实现安全高效生产。

万宝飞

南京邮电大学电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院电磁场与微波技术专业2022级硕士研究生,中共预备党员。曾获第十八届“大学生年度人物”、中国大学生自强之星、“江苏省三好学生”等称号。深耕电磁隐身技术领域,自主提出零折射率定向传播机制,以第一作者发表SCI期刊论文6篇。

张 锐

皖南医学院药学专业2022级硕士研究生,中共预备党员。致力于新冠病毒主蛋白荧光底物的制备与应用,以第一作者(含共同第一作者)在Journal of Medical Virology、Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America等期刊发表论文10篇,主持安徽省新时代育人质量工程(研究生教育)项目1项。

黄昀壄

福州大学化工学院化学工程与技术专业2024级硕士研究生。曾获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛金奖等。专注学科前沿,围绕高端功能湿电子化学品国产化开展研究,发表SCI期刊论文3篇。志愿服务时长超270小时。

陆 茵

景德镇陶瓷大学设计艺术学院艺术设计专业2022级硕士研究生,中共预备党员。曾获中国好创意暨全国数字艺术设计大赛二等奖、米兰设计周—中国高校设计学科师生优秀作品展二等奖等。以非遗创新传承为研究主线,构建“数字建模+传统技法”融合设计体系,创新研发现代生活陶瓷系列作品15套并进入产业化生产阶段。

于漫亚

山东中医药大学第一临床医学院中西医结合临床专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次、山东省研究生创新成果奖等。以第一作者(含共同第一作者)发表论文12篇,其中SCI期刊论文6篇,1篇入选ESI高被引论文。

朱定康

河南科技大学机电工程学院轴承专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获中国大学生自强之星、河南省创新之星称号,获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛金奖等。聚焦磁悬浮保护轴承研究,发表SCI期刊论文4篇、EI期刊论文5篇、中文核心期刊论文5篇。

刘本立

湖北工业大学电气与电子工程学院电气工程专业2022级硕士研究生。曾获评湖北省红十字会优秀志愿者,获第十九届中国研究生电子设计竞赛一等奖、中国国际大学生创新大赛(2024)铜奖等。发表SCI期刊论文4篇、EI期刊论文1篇。是湖北省造血干细胞捐赠者。

徐伟伟

湖南农业大学动物科学技术学院畜牧学专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获第八届“创青春”中国青年创新创业大赛金奖、中国国际大学生创新大赛银奖。发表期刊论文2篇,获国家实用新型专利授权2项、计算机软件著作权授权2项。创办科技型企业2家,带动农户累计增收2000余万元。

邱俊豪

广东工业大学机电工程学院机械工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获国家奖学金2次。获广东省工业工程专业优秀学生称号、中国研究生数学建模竞赛二等奖。围绕生产计划制定与控制、智能决策与优化等领域开展深入研究,发表SCI、EI期刊论文7篇,获国家发明专利授权2项,助力美的集团全球灯塔工厂建设。

刘付萍

广西艺术学院设计学院设计学专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获评向上向善·广西青年榜样(勤学奋进好榜样)称号。主持自治区级硕士研究生创新项目1项;参与“潮起三月三”创意设计大赛、“横州茉莉花文化节”文创产品设计等,创作具有地方特色文化产品100余种。志愿服务时长超350小时。

陈 磊

海南师范大学体育学院体育教学专业2023级硕士研究生,中共党员。曾获第五届全国师范生微课大赛特等奖、全国啦啦操锦标赛2项冠军等。投身“三下乡”社会实践和乡村支教,惠及3.5万余人次。牵头组建实践团队,开展全民健身指导和教育关爱志愿服务社会实践项目,成果入选2024年大学生社会实践“千校千项”网络展示活动。

周 翱

重庆邮电大学计算机科学与技术学院/人工智能学院计算机技术专业2022级硕士研究生。在AAAI等国际会议、期刊发表论文4篇。曾获第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛特等奖。在全球机器学习与数据科学竞赛平台Kaggle举办的Home Credit-Credit Risk Model Stability赛事中获金牌。

李 茜

西南石油大学石油与天然气工程学院石油与天然气工程专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获“四川省优秀大学毕业生”称号、中国研究生数学建模竞赛一等奖。获国家发明专利授权4项、国家实用新型专利授权5项、计算机软件著作权授权13项。志愿服务时长超380小时。

易 杨

遵义医科大学药学院临床药学专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获评“贵州省优秀大学毕业生”“贵州省三好学生”。获贵州省“论剑药学服务经典案例技能竞赛”二等奖、全国医科院校研究生院联盟2024年暑期研究生论坛二等奖、贵州省高校学生会(研究生会)服务学生项目大赛三等奖。发表SCI期刊论文5篇。

刘跃龙

云南师范大学化学化工学院有机化学专业2022级硕士研究生。专注学科前沿,围绕绿色高性能催化剂用于硝酸盐电化学还原合成氨的开发与应用开展研究,以第一作者发表SCI期刊论文6篇。针对电催化硝酸盐还原合成氨过程中法拉第效率低和氨产率低的难题进行有益探索。

王晓超

西北大学物理学院物理学专业2022级硕士研究生,中共预备党员。曾获中国大学生自强之星称号。从事凝聚态理论计算研究工作,在导师指导下,与实验团队合作发现一种新型水溶性氧化物量子材料,以第一作者(含共同第一作者)在Science、Physical Review B及《化学进展》上各发表论文1篇。

左建刚

西北师范大学物理与电子工程学院电路与系统专业2022级硕士研究生,中共党员。获评2023年度甘肃省“三好学生”,获第七届(2024)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道西北赛区一等奖。围绕非线性系统及应用研究,发表SCI期刊论文4篇。积极投身乡村和城市志愿服务,累计志愿服务时长超400小时。

王承祥

青海师范大学数学与统计学院计算数学专业2022级硕士研究生,中共预备党员。围绕量子代理数字签名方案开展研究,发表SCI期刊论文2篇。积极投身志愿服务,保护青海高原特色生态环境。赴祁连县民族中学支教,每周开展10余课时课程,为200余学生进行讲演,助力多民族地区基础教育发展。

陈云欢

宁夏大学化学化工学院化学工程与技术专业2022级硕士研究生,中共党员。曾获全国大学生化工设计竞赛三等奖。专注学科前沿,围绕抗污染纳滤膜设计及研制开展研究,在Chemical Engineering Journal、Desalination、Journal of Membrane Science等SCI期刊以第一作者发表论文4篇,多次参加领域内学术会议、论坛并作报告。

黄 玺

厦门理工学院材料科学与工程学院2022级电子信息专业硕士研究生。专注于材料科学与工程学科的前沿领域,致力于微电子封装技术研究,以第一作者发表SCI期刊论文6篇。积极参与学术交流,论文获华东六省一市焊接技术交流会一等奖。志愿服务时长超330小时。

