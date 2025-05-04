打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新质谱技术将酶筛选效率提升千倍

2025年05月04日18:13 | 来源：科技日报
小字号

原标题：新质谱技术将酶筛选效率提升千倍

英国曼彻斯特大学与制药巨头阿斯利康公司联合研发团队在4月29日出版的《自然·协议》杂志刊发最新成果：他们开发的生物转化直接分析质谱技术（DiBT-MS），将酶活性检测效率提升至传统方法的1000倍。最新成果有望为药物研发和绿色化学品生产按下“加速键”。

酶作为天然的高效催化剂，在药物合成和环保材料制造中展现出独特优势，其不仅能提升产品纯度、降低生产成本，还能减少能源消耗和工业废料。但传统酶筛选如同大海捞针，科学家往往需要测试数百种酶变体，既耗费资源又效率低下。

研究团队对现有解吸电喷雾电离质谱（DESI-MS）技术进行创新改良，开发出DiBT-MS。新技术突破性地实现了三大飞跃：首先，将原本需要数天的检测压缩至2小时；其次，通过优化载玻片重复使用技术，显著减少溶剂消耗和塑料废弃物；最后，该技术完全省去了繁琐的样品预处理步骤，可直接观测酶促反应过程。

团队表示，在绿色化学和高效检测需求日益增长的今天，DiBT-MS将以操作简便、通量高、耗材少等优势，成为生物化学家手中的“利器”。这项创新不仅能大幅提升研发效率，其环保性更与全球可持续发展目标高度契合。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部