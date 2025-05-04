原标题：新质谱技术将酶筛选效率提升千倍

英国曼彻斯特大学与制药巨头阿斯利康公司联合研发团队在4月29日出版的《自然·协议》杂志刊发最新成果：他们开发的生物转化直接分析质谱技术（DiBT-MS），将酶活性检测效率提升至传统方法的1000倍。最新成果有望为药物研发和绿色化学品生产按下“加速键”。

酶作为天然的高效催化剂，在药物合成和环保材料制造中展现出独特优势，其不仅能提升产品纯度、降低生产成本，还能减少能源消耗和工业废料。但传统酶筛选如同大海捞针，科学家往往需要测试数百种酶变体，既耗费资源又效率低下。

研究团队对现有解吸电喷雾电离质谱（DESI-MS）技术进行创新改良，开发出DiBT-MS。新技术突破性地实现了三大飞跃：首先，将原本需要数天的检测压缩至2小时；其次，通过优化载玻片重复使用技术，显著减少溶剂消耗和塑料废弃物；最后，该技术完全省去了繁琐的样品预处理步骤，可直接观测酶促反应过程。

团队表示，在绿色化学和高效检测需求日益增长的今天，DiBT-MS将以操作简便、通量高、耗材少等优势，成为生物化学家手中的“利器”。这项创新不仅能大幅提升研发效率，其环保性更与全球可持续发展目标高度契合。（记者刘霞）

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