原标题：大漠追梦 沙棘生金

【只此青葱】

2023年，我以一名在新疆种沙棘的“新农人”的身份，加入了“青马工程”农村班，这是我这个“兵团人”难忘的经历。

2009年7月，我大学毕业后选择留在了兵团，与“西部计划”志愿者一行七人来到170团报到。报到时，荒芜的戈壁滩中矗立着一片平房，司机告诉我们，前面就是团部。一下车，大风刮起的石子打在脸上火辣辣地疼。“既来之，则安之”，我抱着试一试的心态留了下来。

在随后的工作中，我感受到170团土地贫瘠，生态环境脆弱。要想干出一些成绩，必须付出成倍的汗水。在大家的努力下，沙棘林从无到有、从0亩增加到5万亩，170团职工用了二十年的时间，书写了一个沙棘的“逆袭故事”。尤其是近几年，随着沙棘种植面积不断扩大、品种不断优化、加工转化能力不断提高，沙棘产业发展进入新阶段，从“一棵苗”长成“一条链”，成为辐射带动团场经济发展、助力乡村振兴新的经济增长点。昔日“风吹沙砾跑、满地不长草”的戈壁荒滩，变成了“沙棘林成行、果实挂满枝”的美丽团场。这不仅促进了职工群众就业增收，而且让曾经生态脆弱、产业薄弱、经济软弱的团场，走出一条生态治理、产业发展与乡村振兴相结合的独特道路。

从22岁到38岁的16年，我把青春献给了兵团。艰辛的沙棘路，让我成长为一名全国乡村振兴青年先锋标兵，一名中国青年五四奖章的获得者。我知道，我的十六载，承载着一批又一批西部大漠追梦人的共同梦想，我肩负着“兵团人”的希望。

团场沙棘产业的发展，为我提供了广阔的舞台，也成就了我。刚工作时，作为技术员、林业站副站长，我承接了沙棘苗木的扦插选育任务；后来担任连队党支部书记，又参与沙棘原料企业需求对接工作，与职工社员们共同推动团场沙棘产业做大做强。我多年的成长，始终与沙棘紧紧相伴，艰辛，也甜蜜。

如今，丝路沙棘已成为全球沙棘原料最大的供应商。企业在大果沙棘新品种繁育、标准化种植园建设、机械化采收等科研领域都处于全国领先水平。参与丝路沙棘产业的167名种植户的年均收入，从2019年的4.5万元增长至2024年的14万元，沙棘真正成为170团职工增收致富的“金豆子”。

2025年，“青马工程”迎来了它的成人礼，“青马工程”不仅是青年人的政治课堂，更是青年成长成才的摇篮，是新时代赋予我们展现自我、锻炼自我、团结青年和影响青年的广阔舞台。于我而言，心中始终没有动摇过扎根西部的初心、奉献基层的决心。沙棘能够在残酷的气候环境中顽强地生存繁衍，这种扎根的力量令人敬畏，值得我们每个人学习。

在祖国西部，在“青马工程”，我只是万千一线工作者中的普通一员。还有很多优秀青年，他们坚守在自己的岗位默默奉献，用自己的青春力量书写着精彩的人生。“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”，是中国青年不变的青春誓言。

（记者刘宇航、通讯员马嘉仪采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)