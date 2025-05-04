职业教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责，是培育发展新质生产力的重要赛道，是服务经济社会发展和逐梦现代化的重要力量。党和国家高度重视职业教育，持续加大对职业教育的投入力度，不断完善职业教育学生资助政策体系。2019年，国家设立中等职业教育国家奖学金，用于奖励中等职业学校全日制在校生中特别优秀的学生。

经过严格选拔和评审，全国约2万名中职学生荣获2023—2024学年度中等职业教育国家奖学金。以下100名学生是中等职业教育国家奖学金获奖学生中的优秀代表。希望全国中职学生以他们为榜样，愿学技能、学好技能，努力将自己锻造成为新时代的高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，在推进强国建设、民族复兴伟业中展现青春作为、彰显青春风采、贡献青春力量，奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

郭牧也

北京体育职业学院2023级运动训练专业学生。2024年荣获全国花样游泳冠军赛男子单人自由自选第一名、男子单人技术自选第一名，世界泳联花样游泳青年锦标赛混合技术自选金牌、集体自由自选金牌、集体技术自选金牌。

郭瑞诺

天津市劳动保护学校2022级数控技术应用专业学生，共青团员。2024年荣获“海河工匠杯”技能大赛暨中华人民共和国第三届职业技能大赛天津选拔赛精细木工赛项第二名、中国国际大学生创新大赛天津赛区职教赛道创意组团体金奖，被评为天津市“中等职业学校优秀学生干部”。

张桐浩

河北省廊坊益田艺术学校2019级戏曲表演专业学生，共青团员。2023年荣获第十四届“国戏杯”学生戏曲大赛京外地区（戏曲表演类专业组）集体项目金奖。2024年在第二十八届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动中被授予“小梅花”称号。

路光宇

河北城乡建设学校2022级计算机网络技术专业学生，共青团员。2024年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——第七届虚拟现实（VR）产品设计与开发决赛中职组团体二等奖。2025年荣获河北省职业院校技能大赛中职组机器视觉应用与维护赛项二等奖。

梁海山

河北省科技工程学校2022级新能源汽车运用与维修专业学生，共青团员。2024年荣获河北省职业院校技能大赛中职组农机检修赛项一等奖、汽车维修（师生同赛）赛项二等奖，世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛农林牧渔赛道团体金奖。

李烨鑫

河北省保定市女子职业中专学校2022级幼儿保育专业学生，共青团员。2023年荣获全国职业院校技能大赛中职组婴幼儿保育赛项团体三等奖、全国职业院校托育职业技能竞赛中职组团体一等奖。连续三届荣获河北省职业院校技能大赛中职组婴幼儿保育赛项团体一等奖。

张鑫源

河北商贸学校2023级电子商务专业学生，共青团员。2024年荣获河北省职业院校技能大赛中职组市场营销赛项团体一等奖、电子商务运营赛项团体一等奖，“畅享杯”全国数字商业技能大赛电子商务师—网络营销总决赛一等奖。

李家豪

山西省太原铁路机械学校2022级电力机车运用与检修专业学生，共青团员。2024年荣获山西省第十八届职业院校技能大赛电子产品设计与应用赛项三等奖、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——铁道机车运用与维护赛项（机车牵引控制系统设计与调试）一等奖。

陈佳豪

山西省晋城市中等专业学校2022级会计事务专业学生，共青团员。2023年荣获“科云杯”全国职业院校中职组财会职业能力大赛团体一等奖。2024年荣获“科云杯”企业税务及经营管理技能大赛全国中职组团体一等奖。

石文希

内蒙古自治区呼和浩特市食品与医药卫生学校2022级食品加工工艺专业学生，共青团员。2024年荣获内蒙古自治区中等职业学校技能大赛食品药品检验赛项团体三等奖。

王键铭

辽宁省沈阳市信息工程学校2023级软件与信息服务专业学生，共青团员。2024年荣获辽宁省第二十一届职业院校技能大赛学生技能比赛中职组网络建设与运维赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛电子与信息赛道二团体金奖。

刘相兰

辽宁省大连旅游学校（大连女子学校）2022级数字媒体技术应用专业学生，共青团员。2024年荣获第四届全国青少年科技教育成果展示大赛科技创意动画挑战赛省级区域赛一等奖、全国中小学信息技术创新与实践大赛决赛高中组数字艺术作品创作赛项三等奖。

王禹萱

吉林省体育运动学校2022级运动训练专业学生。2023年荣获中国杯速度滑冰精英联赛第三站青年组女子1000米第一名。2024年荣获中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰青年组女子团体追逐第一名、全国速度滑冰锦标赛女子团体追逐第一名。

纪蕴涵

黑龙江省哈尔滨轻工业学校2023级机电技术应用专业学生，共青团员。2024年荣获全国智能制造虚拟仿真大赛黑龙江省选拔赛中职组铜牌、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛装备制造赛道一团体金奖。

刘子涵

上海市工商外国语学校2022级计算机科学与技术专业学生。2023年荣获第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛青少年全国总决赛C++高级创意编程组二等奖。2024年荣获第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛青少年全国总决赛Python高级创意编程组一等奖。

管云飞

上海信息技术学校2021级软件与信息服务专业学生，共青团员。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛电子与信息赛道二团体金奖、全国中等职业学校信息技术应用能力大赛决赛大数据应用与服务赛项团体一等奖。

朱丽娜

江苏省常州卫生高等职业技术学校2022级中药学专业学生，共青团员。2023年荣获第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛创新创效竞赛全国决赛团体金奖。2024年荣获“中国银行杯”江苏省职业院校创新创业大赛创新启蒙组团体一等奖。

杨振誉

江苏省盐城体育运动学校2022级运动训练专业学生。2024年荣获江苏省青少年摔跤锦标赛16—17岁组男子古典式92公斤级第一名、全国U17国际式摔跤锦标赛自由跤92公斤级第一名、亚洲U17摔跤锦标赛92公斤级第二名。

李思锐

江苏省南京市莫愁中等专业学校2022级动漫设计专业学生，共青团员。2024年荣获江苏省职业院校技能大赛中职组美术造型赛项一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛文化艺术赛道一团体金奖，被评为江苏省“三创优秀学生”。

单欣圆

江苏省如皋第一中等专业学校2023级计算机应用专业学生，共青团员。2024年荣获江苏省职业院校技能大赛中职组数字产品检测与维护赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛电子与信息赛道一团体金奖。

王丹丹

江苏省徐州市中等专业学校2022级老年人服务与管理专业学生，共青团员。2024年荣获江苏省职业院校技能大赛中职组养老照护赛项一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛公共管理与服务赛道团体金奖，被评为江苏省“三创优秀学生”。

赵嘉乐

浙江省杭州市临平职业高级中学2022级汽车运用与维修专业学生，共青团员。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛交通运输赛道团体金奖、全国行业职业技能竞赛—第四届全国汽车流通行业职业技能竞赛决赛机动车检测工（乘用车）赛项二等奖。

牛启瑞

浙江省杭州市电子信息职业学校2022级网络信息安全专业学生，共青团员。2024年荣获浙江省中等职业学校职业能力大赛中职组大数据应用与服务赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛电子与信息赛道二团体金奖。

周佳安

浙江省绍兴市柯桥区职业教育中心2022级幼儿保育专业学生，共青团员。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛文化艺术赛道一团体金奖。

陈栩诺

浙江省湖州市现代农业技术学校2022级园艺技术专业学生，共青团员。2023年荣获全国职业院校林草技能大赛中职组林草病虫害识别与标本制作赛项一等奖。2024年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——首届病虫害识别与防治赛项决赛中职组团体一等奖。

陈春毅

浙江省台州市黄岩区第二职业技术学校2022级汽车运用与维修专业学生。2024年荣获世界机器人大赛总决赛青少年机器人设计大赛DOBOT智造大挑战—航天英雄挑战赛赛项团体一等奖、全国中小学信息技术创新与实践大赛决赛高中组人形机器人任务挑战赛项团体三等奖。

徐天骏

浙江省宁波市镇海区职业教育中心学校2022级数控技术应用专业学生。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛装备制造赛道一团体金奖、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——首届智能制造设备技术应用赛项中职组团体一等奖。

李瑞琪

安徽省淮北卫生学校2022级中职医学检验技术专业学生，共青团员。2024年荣获第十届全国职业院校检验技能竞赛中职组白细胞计数赛项二等奖、项目组综合奖三等奖。

刘承俊

安徽省蚌埠科技工程学校2022级计算机应用专业学生。2023年荣获第四届全国电信和互联网行业职业技能竞赛（人工智能训练师）暨第六届全国大学生大数据技能竞赛全国总决赛团体特等奖。2024年荣获安徽省职业院校技能大赛中职组工业互联网数据采集与应用项目团体一等奖。

赵媛媛

安徽省砀山县铁路中等专业学校2022级服装制作与生产管理专业学生，共青团员。2024年荣获第四届安徽省中华职业教育创新创业大赛中职组团体一等奖、第七届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛中职组团体三等奖。

卢光耀

安徽省芜湖机械工程学校2022级数控技术应用专业学生。2024年荣获安徽省增材制造行业职业技能竞赛暨第六届全国电子信息服务业职业技能竞赛增材制造设备操作员赛项安徽省选拔赛一等奖、安徽省职业院校技能大赛中职组增材制造综合应用技术项目团体一等奖。

谢明良

福建省龙岩华侨职业中专学校2022级机械制造技术专业学生，共青团员。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛装备制造赛道一团体金奖、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——首届智能制造设备技术应用赛项中职组团体三等奖。

范文锋

福建水利电力职业技术学院2022级水利水电建筑工程专业学生，共青团员。2024年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——建筑工程施工测量赛项决赛中职组团体二等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛资源环境与安全赛道一团体银奖。

王云熙

福建省南安职业中专学校2022级数控技术应用专业学生。2024年荣获机械行业职业教育技能大赛中职组机械数字化设计与制造技术赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛电子与信息赛道二团体银奖。

占智威

福建省厦门市集美工业学校2022级工业机器人技术应用专业学生。2023年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——工业机器人数字孪生技术及系统集成赛项中职组团体一等奖。2024年荣获全国青少年劳动技能与智能设计大赛高中组（含中职）智慧农业赛项金牌。

龙承鑫

江西省吉安职业技术学院2022级电子信息工程技术专业学生，共青团员。2023年荣获第五届国际青年人工智能大赛总决赛人工智能与边缘计算应用开发赛项团体二等奖。2024年荣获江西省职业院校技能大赛高职组嵌入式系统应用开发赛项团体三等奖。

王哲孜

江西水利职业学院2022级动漫制作技术专业学生。2023年荣获江西省职业院校技能大赛中职组动漫制作赛项二等奖。

寇德路

山东省济南特殊教育中心2022级中医养生保健专业学生，共青团员。2023年荣获第二届全国商业服务业职业技能竞赛保健按摩师赛项全国总决赛一等奖。2024年荣获第十六届山东省职业院校技能大赛中职组护理技能赛项一等奖，被评为山东省“中等职业学校优秀学生”。

李炜荣

山东省潍坊商业学校2022级物流服务与管理专业学生。2024年荣获第十六届山东省职业院校技能大赛中职组现代物流综合作业赛项团体二等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛财经商贸赛道四团体银奖。

赵星宇

山东省菏泽信息工程学校2022级工业机器人技术应用专业学生，共青团员。2023年荣获世界机器人大赛北京锦标赛（机器人应用大赛）中职组半导体行业职业技能赛项团体三等奖。2024年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——首届智能制造设备技术应用赛项中职组团体三等奖。

陈浩彬

山东省淄博理工学校2022级数字媒体技术应用专业学生，共青团员。2024年荣获全国中小学信息技术创新与实践大赛决赛高中组数字艺术作品创作赛项一等奖，被评为山东省“中等职业学校优秀学生”。

王艺腾

山东省济宁市高级职业学校2022级植物保护专业学生，共青团员。2024年荣获山东省职业院校技能大赛中职组植物嫁接赛项二等奖、全国职业院校智慧农业种植大赛团体二等奖。

王聪泽

山东省青岛北方航空职业学校2022级飞机设备维修专业学生，共青团员。2023年荣获第七届全国青少年无人机大赛个人飞行赛高中组一等奖、团体接力飞行赛高中组一等奖。2024年荣获全国无人机创新技能大赛中职组应用技能赛项团体一等奖。

程一智

河南省郑州市电子信息工程学校2022级工业机器人技术应用专业学生。2023年荣获全国职业院校技能大赛中职组电梯保养与维修赛项团体二等奖。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛资源环境与安全赛道三团体金奖。

朱宇璇

河南省商务中等职业学校2022级计算机平面设计专业学生，共青团员。2024年荣获第二十五届河南省学生信息素养提升实践活动高中（中职）组电脑艺术设计赛项一等奖、第二十八届全国中小学生绘画书法作品比赛设计艺术类一等奖。连续两届荣获河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛艺术设计赛项一等奖。

毋一涵

河南省焦作市体育运动学校2022级运动训练专业学生，共青团员。2023年荣获“奔跑吧·少年”河南省青少年空手道锦标赛甲组女子59公斤级第一名、全国空手道青年锦标赛女子59公斤级第一名。2024年荣获全国空手道公开赛女子55公斤级第三名。

付舒帆

河南省郑州市财贸学校2022级高星级饭店运营与管理专业学生，共青团员。2023年荣获河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛酒店服务赛项团体一等奖。2024年荣获河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛酒店服务赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛旅游赛道一团体银奖。

王振宇

河南省宝丰县中等专业学校2022级电子商务专业学生，共青团员。2023年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——云计算技术服务（运维方向）赛项团体二等奖。

贾绍凯

河南省洛阳经济学校2022级无人机操控与维护专业学生，共青团员。2023年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——无人机应用技术（巡测一体化）赛项中职组团体三等奖。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛装备制造赛道二团体银奖。

李俊乐

河南省南阳市宛西中等专业学校2023级电子商务专业学生，共青团员。2024年荣获第四届全国青少年科技教育成果展示大赛SuperAI工程创新赛—双碳先锋赛项省级区域赛团体一等奖、全国总决赛团体一等奖。

丁文凯

湖北省当阳市职业技术教育中心2022级计算机应用专业学生，共青团员。2024年荣获全国职业院校技能大赛湖北省选拔赛中职组短视频制作赛项第二名、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛新闻传播赛道团体铜奖。

张亦弛

湖北省孝感市工业学校2022级机械加工技术专业学生，共青团员。2024年荣获第四届“中望杯”工业软件大赛——机械类专业赛道全国初赛二等奖、总决赛三等奖。

曾博文

湖北省襄阳市工业学校2022级新能源汽车运用与维修专业学生，共青团员。2023年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——汽车智能化诊断技术赛项中职组三等奖。2024年荣获湖北省职业院校技能大赛中职组新能源汽车检测与维修赛项二等奖。

胡玉环

湖北省英山理工中等专业学校2022级作物生产技术专业学生。2024年荣获湖北省职业院校技能大赛中职组植物嫁接赛项一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛农林牧渔赛道团体银奖。

李龙祺

湖南艺术职业学院2022级环境艺术设计专业学生。2024年荣获“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中职组舞台布景赛项团体一等奖、首届湖南省大学生文物主题大赛展览策划赛道团体二等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛文化艺术赛道二团体金奖。

马怡宁

湖南医药职业中等专业学校2022级护理专业学生，共青团员。2024年荣获“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中职组母婴照护赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛公共管理与服务管理赛道团体金奖。

兰 棋

湖南省长沙财经学校2022级会计事务专业学生，共青团员。2023年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——财税基本技能赛项决赛团体三等奖。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛财经商贸赛道一团体银奖。

欧阳浩星

湖南省桂阳县职业技术教育学校2022级物联网技术应用专业学生。2023年荣获“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中职组数字产品检测与维护赛项二等奖。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛电子与信息赛道一团体银奖。

许 维

湖南省汨罗市职业中专学校2022级园林技术专业学生，共青团员。2023年荣获“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中职组农林牧渔大类植物嫁接赛项一等奖。2024年荣获第四十五届湖南省青少年科技创新大赛团体三等奖。

黎成聪

广东省中山市建斌职业技术学校2022级工业机器人专业学生。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛资源环境与安全赛道三团体银奖、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——首届生产事故与灾害应急技术职业技能赛项决赛中职组团体一等奖。

严荣军

广东省阳春市中等职业技术学校2022级数控技术应用专业学生。2024年荣获粤澳学生信息科技创新大赛智能机器人类3D人工智能创新创意国防挑战项目高中（含中职）组团体一等奖、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——工业视觉开发与编程赛项决赛中职组团体三等奖。

曾秀艳

广东省广州市增城区职业技术学校2022级婴幼儿托育专业学生，共青团员。2024年荣获广东省职业院校技能大赛中职组母婴照护赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛公共管理与服务赛道团体银奖。

郑慧鑫

广东省广州市财经商贸职业学校2022级跨境电子商务专业学生，共青团员。2023年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——第二届跨境电子商务技能及数据分析赛项全国总决赛中职组团体一等奖。2024年荣获“思睿启明杯”全国中等职业学校电子商务技能竞赛全国复赛团体一等奖。

瞿雨欣

广东省深圳市第一职业技术学校2022级网络信息安全专业学生，共青团员。2024年荣获深圳市职业院校技能大赛中职组大数据应用与服务赛项团体一等奖、广东省职业院校技能大赛中职组大数据应用与服务赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛电子与信息赛道二团体金奖。

李冠编

广西物资学校2022级冷链物流服务与管理专业学生，壮族。2023年荣获广西职业院校技能大赛中职组现代物流综合作业赛项团体一等奖。2024年荣获广西职业院校技能大赛中职组智慧物流作业赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛财经商贸赛道四团体铜奖。

萧露露

广西医科大学附设玉林卫生学校2022级医学检验技术专业学生，共青团员。2024年荣获第十届全国职业院校检验技能竞赛中职组细菌检验赛项一等奖、形态学检验赛项二等奖、细菌检验项目组综合奖二等奖。

王 瑜

海南省经济技术学校2022级计算机平面设计专业学生，共青团员。2024年荣获海南省职业院校技能大赛中职组艺术设计赛项一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛文化艺术赛道一团体银奖，被评为海南省“三好学生”。

曾成冬

重庆市经贸中等专业学校2022级供用电技术专业学生。2024年荣获重庆市职业院校技能大赛中职组装备制造大类通用机电设备安装与调试赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛装备制造赛道一团体金奖。

易良双

重庆市万州区特殊教育中心2022级绘画专业学生，共青团员。2023年荣获全国残疾人排舞比赛听力中学组规定曲目特等奖。2024年荣获第七届全国特殊教育学校排舞公开赛听力中学组规定曲目小集体特等奖、自选曲目小集体（曳步舞风格）特等奖。

湛丽蓉

重庆市渝北职业教育中心2022级旅游服务与管理专业学生，共青团员。2024年荣获重庆市职业院校技能大赛中职组旅游大类导游服务赛项一等奖、第十四届全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛中职学校组普通话导游服务赛项三等奖。

林芯宇

四川省成都市文化艺术学校2022级戏曲表演专业学生，共青团员。2024年在第二十八届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动中被授予“小梅花”称号。

陶思颖

四川省成都中医药大学附属医院针灸学校2021级中医专业学生，苗族，共青团员。2024年荣获第三届四川省中华职业教育创新创业大赛中职组团体二等奖。

黄 蕊

四川省商务学校2022级西餐烹饪专业学生，共青团员。2023年荣获全国职业院校技能大赛中职组西式烹饪赛项团体二等奖。2024年荣获四川省职业院校技能大赛中职组西式烹饪赛项团体二等奖。

李金涛

四川省成都石化工业学校2022级电子技术应用专业学生。2024年荣获四川省职业院校技能大赛中职组物联网服务与应用赛项团体二等奖。

饶悠然

贵州省交通运输学校2022级物流服务与管理专业学生，锡伯族，共青团员。2023年荣获贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拨赛中职组现代物流综合作业赛项一等奖。2024年荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛财经商贸赛道四团体金奖。

龙坛珍

贵州省贵阳市体育中学2022级运动训练专业学生，苗族。2024年荣获第三十二届中日韩青少年运动会举重比赛女子59公斤级抓举第一名、挺举第一名、总成绩第一名。

张元定

云南省玉溪工业财贸学校2022级新能源汽车运用与维修专业学生，哈尼族。2023年荣获第三届全国新能源汽车关键技术技能大赛云南省选拔赛汽车电器维修工赛项团体三等奖。2024年荣获云南省职业院校技能大赛中职组新能源汽车维修赛项团体一等奖，被评为云南省“三好学生”。

方瑜浛宇

云南省昆明市晋宁区中等专业学校2022级护理专业学生。2024年荣获云南省职业院校技能大赛中职组养老照护赛项一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛公共管理与服务赛道团体金奖，被评为云南省“三好学生”。

兰梓先

云南省曲靖应用技术学校2022级电气设备运行与控制专业学生。2024年荣获云南省职业院校技能大赛中职组工业4.0赛项团体一等奖、第三届全国信息通信和互联网行业职业技能竞赛计算机及外部设备装配调试员（智能检测方向）赛项一等奖。

吉美旺扎

西藏自治区山南市第二中等职业技术学校2022级建筑装饰技术专业学生，藏族，共青团员。2024年荣获西藏自治区职业院校技能大赛中职组工程测量技能赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛资源环境与安全赛道一团体铜奖。

尼玛卓嘎

西藏自治区昌都市职业技术学校2022级幼儿保育专业学生，藏族，共青团员。2023年荣获全国职业院校技能大赛中职组婴幼儿保育赛项团体三等奖。2024年荣获西藏自治区中职学校婴幼儿保育技能大赛团体二等奖。

武政宇

陕西省西安职业技术学院2022级动漫制作技术专业学生，共青团员。2024年荣获中国国际大学生创新大赛陕西赛区省级复赛职教赛道团体金奖、第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛主体赛全国总决赛团体铜奖。

赵煜蓉

陕西省旬阳市职业中等专业学校2022级幼儿保育专业学生，共青团员。2024年荣获陕西省职业院校技能大赛中职组婴幼儿保育赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛教育与体育赛道一团体铜奖。

赵述宏

甘肃省金昌市理工中等专业学校2022级机电技术应用专业学生，共青团员。2024年荣获第四届全国青少年科技教育成果展示大赛省级区域赛开源硬件应用设计挑战赛团体一等奖、全国总决赛开源硬件应用设计挑战赛团体三等奖。

郑永翔

青海省互助土族自治县职业技术学校2022级电梯安装与维修保养专业学生，共青团员。2024年荣获青海省职业院校技能大赛光伏发电与运维赛项一等奖、中职组电梯保养与维修赛项团体三等奖。

倪 奥

宁夏艺术职业学院2023级导游服务专业学生，回族，共青团员。2024年荣获“中银杯”宁夏回族自治区职业院校技能大赛中职组导游服务赛项二等奖、第十四届全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛中职学校组普通话导游服务赛项三等奖。

恩纠·库尔卡尔

新疆维吾尔自治区伊宁卫生学校2022级医学检验技术专业学生，达斡尔族。2024年荣获第七届全国职业院校检验专业微课大赛团体一等奖、个人三等奖。

张生翔

新疆生产建设兵团第四师可克达拉职业技术学校2022级机电技术与应用专业学生，共青团员。2024年荣获新疆维吾尔自治区职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛新疆选拔赛中职组通用机电设备安装与调试赛项团体一等奖。

倪 榛

黑龙江农垦工业学校2023级计算机平面设计专业学生，共青团员。2024年荣获黑龙江省职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛中职组美术造型赛项一等奖。

李哲翔

中央音乐学院附属中等音乐学校2019级钢琴专业学生。2023年荣获第五届深圳国际钢琴协奏曲音乐周第一名、最佳合作奖、中国风钢琴协奏曲优秀演奏奖。2024年荣获第二十六届葡萄牙Santa Cecilia国际钢琴比赛冠军。

余 娜

北京市工贸技师学院2023级服装设计与制作专业学生，共青团员。2023年荣获第47届世界技能大赛时装技术项目北京市选拔赛第一名、中华人民共和国第二届职业技能大赛时装技术项目银牌，被评为“全国技术能手”。2024年荣获北京市第六届职业技能大赛时装技术项目决赛第一名。

焦鑫焘

河北省涿州市技师学院2022级建筑工程管理专业学生，共青团员。2024年荣获第二届河北省乡村振兴职业技能大赛砌筑工项目第一名。

王泰弘

辽宁省鞍山技师学院2023级电气自动化设备安装与维修专业学生，共青团员。2024年荣获辽宁省第二届职业技能大赛工业机器人系统操作项目金牌、辽宁省第二十一届职业院校技能大赛中职组智能制造设备技术应用赛项团体一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛团体铜奖。

林宇翔

浙江建设技师学院2021级建筑施工专业学生，共青团员。2023年荣获第二届浙江技能大赛瓷砖贴面项目金牌、中华人民共和国第二届职业技能大赛瓷砖贴面项目金牌，被评为“全国技术能手”。

王 硕

山东省青岛市技师学院2020级机电一体化技术专业学生，共青团员。2023年荣获第一届山东省职业技能大赛光电技术项目金牌、世界技能大赛光电技术项目竞技与培训活动国际邀请赛一等奖，被评为“山东省技术能手”。

朱一凡

河南省开封技师学院2020级工业机器人应用与维护专业学生。2024年荣获第二届全国乡村振兴职业技能大赛电工项目金牌。

周 杨

湖南省工业技师学院2021级焊接技术应用专业学生，共青团员。2024年荣获“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中职焊接技术一等奖、全国石油和化工职业院校技能大赛第一届智能焊接机器人赛项中职组二等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛装备制造赛道一团体银奖。

姚妮君

广东省轻工业技师学院2021级服装设计与制作专业学生。2023年荣获广东省第三届职业技能大赛商品展示技术项目金牌、中华人民共和国第二届职业技能大赛商品展示技术项目金牌。2024年荣获世界技能大赛商品展示技术项目金牌。

杨昌华

贵州交通技师学院2022级汽车钣金与涂装专业学生，苗族。2024年荣获全国行业职业技能竞赛——“育轩科技杯”第二届全国汽车维修服务职业技能竞赛汽车车身涂装修复工赛项一等奖、世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛装备制造赛道三团体金奖。

美合日阿依·艾萨

新疆维吾尔自治区洛浦县高级技工学校2023级美容美发与造型（美发）专业学生，维吾尔族，共青团员。2024年荣获新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛美发项目金奖。

《 人民日报 》（ 2025年05月04日 07 版）

(责编：袁勃、闫嘉琪)