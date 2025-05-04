青春孕育无限希望，青年创造美好明天。为塑造立德树人新格局，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，激励广大学子争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，国家设立本专科生国家奖学金，用于奖励特别优秀的全日制本专科学生。

经过严格选拔和评审，全国12万名本专科学生荣获2023—2024学年度本专科生国家奖学金。以下100名学生，是本专科生国家奖学金获奖学生中的优秀代表。希望广大青年学生以他们为榜样，勇当排头兵和生力军，在推进强国建设、民族复兴伟业中展现青春作为、彰显青春风采、贡献青春力量，奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

钱炜楠

北京大学元培学院人工智能专业2021级学生，中共党员。曾获“北京市三好学生”称号。获第十五届全国大学生数学竞赛决赛（非数学类）一等奖等国家级、省部级奖项5项，发表ICLR会议论文1篇。积极投身志愿服务，累计志愿服务时长超过450小时；连续3年担任领学志愿者，累计助力300余名学生。

冉皓文

中国人民大学信息资源管理学院数据管理与新媒体运营实验班2021级学生，中共党员。发表期刊论文1篇，获2024文化遗产保护数字化国际论坛（CHCD2024）“最佳论文奖”。带领团队创立“SmarTalk智言”一站式AI口语练习平台，获2024年大学生创新创业训练计划国家级立项。

刘子晗

清华大学行健书院理论与应用力学+航空航天工程专业2021级学生，中共预备党员。主持完成北京市自然科学基金本科生“启研”计划项目1项，以第一作者发表SCI期刊论文1篇。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目（本科生）1项。积极投身重庆、云南、内蒙古等地支教实践活动，服务学生超500人次。

张海斌

北京交通大学机械与电子控制工程学院机械工程专业2021级学生，中共党员。曾获“北京市三好学生”称号，获第十一届全国大学生机械创新设计大赛一等奖、第二十三届全国大学生机器人大赛二等奖等省部级以上奖项5项。设计悬空栽培山药播种一体机，推动科技助农。参与40余场4D打印机器人科普宣讲，惠及5万余人。

纪 祥

北京理工大学自动化学院自动化全英文教学专业2021级学生，中共党员。曾获2024年美国大学生数学建模竞赛F奖、iGEM国际基因工程机器大赛金奖、中国高校智能机器人创意大赛二等奖等省部级以上奖项9项。主持北京市自然科学基金1项，发表EI会议论文1篇，获计算机软件著作权授权4项。

杨春悦

北京化工大学化学学院应用化学专业2022级学生，中共预备党员。曾获“北京市三好学生”称号，获第三届国际大学生化学奥林匹克竞赛金奖、第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖。组建乡村科普队伍支教1668小时，开发“云端科普”APP帮助24个地区780名留守儿童免费获得化学科普资源。

杨婧涵

北京邮电大学人工智能学院人工智能专业2021级学生，中共党员。曾获中国大学生计算机设计大赛一等奖、中国大学生服务外包创新创业大赛一等奖、高校ICT产教融合创新大赛一等奖、中国机器人及人工智能大赛二等奖、全国大学生数学竞赛二等奖。发表EI会议论文1篇。

张晟民

中国农业大学理学院数学与应用数学专业2022级学生，中共预备党员。曾获国家奖学金2次，获“北京市三好学生”称号，获第十五、十六届全国大学生数学竞赛一等奖、第三十二届全国大学生数学建模竞赛北京市级二等奖。以第一作者（含共同第一作者）发表SCI期刊论文4篇、EI会议论文1篇。

周曼慈

北京中医药大学管理学院公共事业管理专业2021级学生，中共预备党员。曾获“北京市三好学生”称号，获“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛一等奖、第二届公共卫生安全与健康案例大赛二等奖。主持国家级大学生创新创业训练计划项目2项，以第一作者发表SCI期刊论文1篇、核心期刊论文2篇。

杜文卓

中国人民公安大学信息网络安全学院网络安全与执法专业2021级学生，中共党员。获2024年“中国大学生自强之星”称号，荣立个人三等功2次、嘉奖3次。以第一作者发表SCI期刊论文1篇。获2024年全国大学生交通运输科技大赛一等奖、2023年全国大学生数学建模竞赛二等奖。

毕友恒

中央音乐学院民乐系二胡专业2021级学生。获第八届全国青少年民族器乐教育教学成果展示活动拉弦乐器组“优秀表演人才”奖、第十四届中国音乐金钟奖决赛入围奖、首届“国韵杯”民族器乐艺术展演活动职业青年A组“民乐之星”暨金奖。积极投身乡村支教与基层文艺活动，坚持用音乐讲好中国故事。

王钟晗

中国地质大学（北京）水资源与环境学院环境工程专业2022级学生。获2023年美国大学生数学建模竞赛F奖、第十五届全国大学生数学竞赛三等奖等。专注学科前沿，发表EI会议论文1篇，获国家实用新型专利授权1项。

李宇驰

中国劳动关系学院劳动经济学院应用统计学专业2022级学生。获中华全国总工会奖学金、2024年美国大学生数学建模竞赛F奖、第十五届全国大学生数学竞赛一等奖等。发表SCI期刊论文1篇、EI会议论文4篇。积极投身志愿服务10项，累计志愿服务时长90.5小时。

张文櫆

天津大学理学院应用化学专业2021级学生，中共预备党员。获第四届全国大学生化学实验创新设计大赛等省部级以上学科竞赛奖项10余项。前往福建等地开展公益助农、乡村支教，校内外公益助学帮扶4000余人次，累计志愿服务时长超700小时，获“天津市优秀学生干部”称号。

杨 楠

中国民航大学安全科学与工程学院安全工程专业2021级学生。获“天津市高校大学生年度人物”称号、2024年中国国际大学生创新大赛银奖、第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖等。以第一作者在中科院TOP期刊发表SCI论文2篇。

李朋霏

大连理工大学材料科学与工程学院材料成型及控制工程专业2021级学生。获首届全国大学生功能材料短视频大赛特等奖、2024年中国大学生机械工程创新创意大赛二等奖等。以共同第一作者发表SCI期刊论文1篇。创立“材起非遗”实践团，入选中国青年报“全国大学生暑期实践团队TOP100”。

杨庆宇

吉林大学白求恩第二临床医学院临床医学专业2020级学生，中共党员。获评吉林省“十佳大学生”，获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖、第八届全国大学生生命科学竞赛三等奖。以第一作者在中科院2区JCR1区发表论文1篇。践行志愿服务精神，累计志愿服务时长400余小时。

李禹都

东北师范大学外国语学院英语专业2021级学生，回族，中共党员。获2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语组国际传播综合能力赛项金奖等省部级以上奖项21项。担任外语类赛事志愿者，服务近4万人次。

张 卓

哈尔滨工业大学土木工程学院工程管理专业2021级学生，中共党员。曾获评省级“三好学生”，获第四届SAMPE国际“工程结构纤维复合材料创新应用设计”学生竞赛一等奖等。主持国家级大学生创新创业训练计划项目，作为共同作者发表SCI期刊论文4篇。积极参与哈尔滨第九届亚冬会志愿服务等，累计服务时长600余小时。

孙珂婧

哈尔滨工程大学水声工程学院水声工程专业2021级学生，中共党员。获省级“三好学生”称号、第十九届挑战杯“揭榜挂帅”专项赛特等奖（第一作者）、2023年中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级二等奖等。累计志愿服务时长超200小时。

王婧怡

东北林业大学园林学院城乡规划专业2020级学生，中共预备党员。获全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛一等奖、未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛一等奖等国家级奖项7项。发表论文2篇，以第一作者获国家实用新型专利授权1项。助力东北地区乡村低碳建设，完成调研报告2篇。

王家俊

复旦大学数学科学学院数学与应用数学专业2021级学生，中共党员。获第十五届全国大学生数学竞赛决赛数学类（高年级组）第一名、第十四届白俄罗斯—俄罗斯数学奥林匹克公开赛银奖。科研项目《图上非线性波方程的适定性和聚焦散焦问题》获首届国家自然科学基金青年学生基础研究项目（本科生）资助。

任思剑

同济大学电子与信息工程学院人工智能专业2021级学生，中共党员。获第十八届全国大学生智能汽车竞赛室外ROS无人车竞速赛一等奖、第二十六届中国机器人及人工智能大赛机器人应用赛二等奖、第七届全国大学生集成电路创新创业大赛三等奖。积极参与朋辈学业分享、招生专业分享等志愿服务活动，志愿服务时长逾100小时。

刘彦希

上海交通大学化学化工学院化学（强基计划）专业2021级学生。获首届全国大学生职业规划大赛成长赛道金奖。申请国家自然科学基金青年学生基础研究项目（本科生），以第一作者身份在SCI一区期刊Macromolecules发表论文，并在ACS秋季年会进行口头报告。

陈佳妮

华东师范大学物理与电子科学学院物理学（师范）专业2021级学生，中共党员。获第九届“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛一等奖、第十四届及第十五届“格致杯”物理师范生教学技能展评一等奖。投身社会实践，获2024年“知行杯”上海市大学生社会实践大赛特等奖。

买热合巴·艾尼瓦尔

南京大学法学院法学专业2022级学生，维吾尔族，中共预备党员。获“贸仲杯”国际商事仲裁庭模拟辩论赛一等奖、“中欧杯”全国法科学生涉外法治人才大奖赛涉外法治人才团队合作奖及奖学金。2024年获得国家留学基金委本科生交换资格，赴加拿大阿尔伯塔大学开展交流学习。

田昱锟

东南大学人工智能学院人工智能专业2022级学生。获全国大学生机器人大赛RoboMaster 2024机甲大师超级对抗赛全国赛一等奖、中国教育机器人大赛特等奖等。加入新一代人工智能技术与交叉应用教育部重点实验室，主持实验室青年开放课题1项。积极投身贵州省榕江县支教，服务时长150小时。

孙宏伟

南京航空航天大学航空学院工程力学钱伟长班2022级学生。14岁确诊白血病，15岁右腿髋关节坏死，凭借顽强毅力对抗病痛，以优异成绩考入南京航空航天大学后矢志航空报国。获第十五、十六届全国大学生数学竞赛一等奖，第五届江苏省力学创新创意竞赛一等奖，江苏省第二十届高等学校高等数学竞赛一等奖等荣誉奖项15项。

沈 蓥

南京理工大学化学与化工学院材料化学专业2021级学生，中共党员。获首届全国大学生化工过程数字创新竞赛决赛二等奖、第三届江苏省普通高等学校大学生水处理实验竞赛一等奖等奖项。以第一作者发表SCI期刊论文2篇，总影响因子达14.4。担任本科生学业朋辈导师，累计助力500余名学生学业发展。

刘家豪

中国矿业大学矿业工程学院采矿工程专业2021级学生，中共党员。获全国大学生电工数学建模竞赛一等奖、全国高等学校采矿工程专业学生实践作品大赛二等奖、全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛二等奖等国家级奖项11项。主持国家级大学生创新创业训练计划项目1项。获评中国乡村发展基金会“公益未来·大学生就业力实践项目”15强优秀团队负责人。

刘 垚

江南大学生物工程学院生物工程专业2022级学生，中共预备党员。曾服役于中国人民解放军火箭军某部，获“四有”优秀士兵表彰并记嘉奖一次。曾获国际基因工程机器大赛金奖、全国大学生生命科学竞赛二等奖等。发表SCI期刊论文2篇。参与无锡马拉松、医院义工服务、无偿献血等，累计志愿服务时长128小时。

许晋嘉

合肥工业大学土木与水利工程学院土木工程（智能建造）创新实验班2021级学生，中共党员。连续3年获国家奖学金，获全国大学生职业规划大赛成长赛道金奖、全国大学生交通运输科技大赛一等奖等。主持1项国家级大学生创新创业训练计划项目，参与2项国家自然科学基金项目。朋辈帮扶授课累计超过100小时，授课覆盖1500余人次。

沙婉秋

厦门大学公共卫生学院预防医学专业2020级学生，中共党员。曾获2次国家奖学金。获中国国际大学生创新大赛金奖、全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛金奖及最佳风采奖等。发表SSCI、SCIE一区期刊论文各1篇，获计算机软件著作权授权2项。开展敬老护小调研，成果获评2023年高校传统文化社会实践优秀视频作品。

吴炳毅

华侨大学工商管理学院信息管理与信息系统专业2021级学生。曾获中国青年志愿服务项目大赛金奖、全国大学生创新年会最佳创业项目等奖项。发表CSSCI期刊论文2篇，主持完成国家级大学生创新创业训练计划项目1项。累计志愿服务时长751小时，带领团队服务11个国家450余名华侨。

王炳楠

山东大学土建与水利学院土木、水利与海洋工程专业2021级学生，中共党员。曾获国家奖学金3次、第九届中国国际大学生创新大赛全国金奖2项、首届全国大学生职业规划大赛金奖、首届大学生新文科实践创新大赛全国冠军等国家级、省部级荣誉奖项。发表EI论文1篇，获国家发明专利授权3项。

赵为之

华中科技大学人工智能与自动化学院人工智能专业2021级学生。连续3年获国家奖学金，获第二十三届全国大学生机器人大赛ROBOCON一等奖、中国大学生机械工程创新创意大赛一等奖。发表ECCV会议论文1篇。

陈楷夫

中国地质大学（武汉）机械与电子信息学院电子信息工程专业2021级学生，中共党员。曾获感恩中国近现代科学家奖学金、中国国际大学生创新大赛全国银奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国银奖等。以第一作者发表SCI期刊论文1篇。开发的矿区安全定位系统在2023年全国“安全宣传咨询日”主会场展出。

黄悦翔

武汉理工大学船海与能源动力工程学院轮机工程专业2021级学生，中共党员。曾获感恩中国近现代科学家奖学金、中国国际大学生创新大赛铜奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖等。以第一作者发表EI会议论文1篇，获国家发明专利授权1项、实用新型专利授权1项。

吴文婧

华中农业大学动物科学技术学院、动物医学院动物医学专业（本科五年制）2020级学生。曾获中国国际大学生创新大赛金奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖等。获评武汉市优秀共青团员。发表SCI期刊论文1篇。带领团队多次深入藏区，致力于防治寄生虫害助力牧民致富，服务牧民256人。

邬丽婷

华中师范大学外国语学院英语专业2021级学生。连续2年获国家奖学金。曾获“中国大学生自强之星”称号，获首届全国大学生职业规划大赛金奖、“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛特等奖等国家级奖项12项。受邀作为中国青年代表参加2023年APEC工商领导人峰会。

张骋旭

湖南大学环境科学与工程学院环境工程专业2021级学生，中共党员。曾获“中国大学生自强之星”称号、2023年度“交通银行残疾大学生励志奖学金”、第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖。获国家实用新型专利授权1项。完成乡村振兴调研报告10万余字，累计志愿服务时长784小时。

谢广阳

中南大学湘雅医学院临床医学五年制专业2021级学生，中共党员。获全国大学生英语竞赛特等奖、第十届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛金奖。以第一作者（含共同第一作者）发表SCI期刊论文3篇。积极投身暑期支教与志愿活动，担任辅学义工，累计辅学400余人次。

林心玫

中山大学医学院临床医学专业2020级学生，中共党员。获第八届全国大学生学术英语词汇竞赛本科生组一等奖、第九届中国大学生龙舟锦标赛女子组直道500米第一名等国家级奖项。主持或参与4项国家级、校级大学生创新创业训练计划项目，发表SCI期刊论文4篇。参与志愿服务累计时长257小时。

陆智强

暨南大学国际能源学院自动化专业2021级学生，中共预备党员。获第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛三等奖等多项国家级奖项。以第一作者发表SCI一区期刊论文1篇、中文核心期刊论文2篇，获国家实用新型专利授权1项、计算机软件著作权授权2项。参与志愿服务累计时长160小时。

刘培乔

重庆大学化学化工学院化学工程与工艺专业2021级学生。获“微瑞杯”全国大学生化学实验创新设计大赛西南赛区一等奖。发表SCI一区期刊论文5篇、SCI二区期刊论文9篇，获国家发明专利授权3项。担任两学期助教，累计工作时长60小时，学业帮扶志愿服务时长累计24小时。

唐佳龙

西南大学电子信息工程学院电子信息工程专业2021级学生，中共党员。获2023年全国大学生电子设计竞赛一等奖、第四届中国虚拟现实大赛一等奖等。主持1项国家级大学生创新创业训练计划项目并获优秀结题。以第一作者发表SCI期刊论文1篇，获国家发明专利授权1项。参与志愿服务累计时长226小时。

雷 宇

四川大学计算机学院人工智能专业2021级学生。获第八届华为ICT大赛创新赛道一等奖、第十二届“中国软件杯”大学生软件设计大赛二等奖等。主持国家级、省级大学生创新创业训练计划项目2项，以第一作者发表CCF-C类和EI会议论文2篇，获国家发明专利授权1项、计算机软件著作权授权1项。

冯洪赟

西南交通大学电气工程学院电气工程及其自动化专业2021级学生，中共党员。获中国高校智能机器人创意大赛三等奖、“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛一等奖等多项省部级以上奖项。以第一作者发表中文核心期刊论文1篇。参与志愿服务累计时长617.5小时。

贾紫晨

西南财经大学会计学院会计学（注册会计师专门化方向）专业2022级学生，中共预备党员。获第九届全国财经院校创新创业大赛三等奖、“建行杯”四川省国际大学生创新大赛金奖等多项省部级以上奖项。组织4支队伍入选团中央七彩假期志愿服务团，支教服务100余名乡村儿童，助农销售柑橘2万余斤、收入7万元。

卢思羽

西南民族大学民族学与社会学学院（西南民族研究院）民族学专业2022级学生，中共预备党员。获全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛总决赛一等奖等。参与国家社会科学基金项目，主持国家级大学生创新创业训练计划项目，发表期刊论文2篇。志愿服务时长累计504小时，带领团队完成8篇调研报告。

邓官正

西安交通大学能源与动力工程学院能源与动力工程专业2022级学生，中共党员。获第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛特等奖、美国大学生数学建模竞赛特等奖提名、中国大学生物理学术竞赛一等奖等。主持国家级大学生创新创业训练计划项目1项。参加云端支教等志愿服务，累计时长153小时。

柳雨萌

西北工业大学材料学院材料科学与工程专业2021级学生，中共党员。获中国国际大学生创新大赛（2024）全国金奖、第十八届iCAN大学生创新创业大赛一等奖、第十三届全国大学生金相技能大赛一等奖等。参与国家级大学生创新创业训练计划项目2项。志愿服务时长累计573小时，帮扶学生近千人次。

吕明远

西安电子科技大学网络与信息安全学院网络空间安全专业2021级学生，中共党员。获第十七届全国大学生信息安全竞赛一等奖、第七届全国密码技术竞赛三等奖等14项奖项。1项成果获国家级认定，1项成果应用于开源鸿蒙，获计算机软件著作权授权1项。开展科普讲座多场，受众5000余人次。

张瑞轩

长安大学未来交通学院交通工程专业2021级学生，中共党员。曾获第15届中国大学生计算机设计大赛全国三等奖等国家级奖项13项。发表SCI期刊论文1篇，获国家发明专利授权1项。积极打造“微光计划”学业服务项目，累计服务15000余人次。

冯琳惠

西北农林科技大学生命科学学院生物科学（拔尖学生培养基地班）专业2021级学生，中共党员。曾获第九届全国大学生生命科学竞赛一等奖、全国高校商业精英挑战赛全国总决赛二等奖等。发表SCI期刊论文1篇。主持省级大学生创新创业训练计划项目并获优秀结题。

蒋子臻

兰州大学资源环境学院人文地理与城乡规划专业2021级学生，中共党员。曾获全国大学生英语竞赛一等奖、第十四届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖等省部级以上奖项10余项。作为第一/共同第一作者发表SSCI期刊论文2篇，发表中文核心期刊论文1篇。

李昌益

国防科技大学电子科学学院信息工程专业2021级学生，中共党员。曾获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛特等奖、全国大学生数学建模竞赛湖南赛区一等奖等。主持省级大学生创新创业训练计划项目1项并获评优秀结题。发表EI期刊论文1篇。

刘 诚

首都医科大学第四临床学院临床医学专业2020级学生，中共党员。曾获全国大学生英语竞赛二等奖、“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛一等奖等奖项14项。积极投身北京2022年冬奥会志愿服务、留守儿童帮扶等社会工作，累计服务时长353小时。

王俊懿

天津理工大学环境科学与安全工程学院自然地理与资源环境专业2021级学生，中共党员。曾获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛金奖、中国国际大学生创新大赛铜奖等奖项。发表SCI期刊论文1篇。聚焦高值利用有机污染化工废盐技术难题提出解决方案并成功投产应用。

王孟凡

河北建筑工程学院电气工程学院电气工程及其自动化专业2021级学生，中共党员。曾获“中国大学生自强之星”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜奖等，发表SCI期刊论文2篇，获计算机软件著作权授权12项。

谢宏飞

中北大学仪器与电子学院测控技术与仪器专业2021级学生，中共党员。曾获第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖等。获国家实用新型专利授权1项、计算机软件著作权授权1项。

张富华

内蒙古工业大学数据科学与应用学院软件工程专业2021级学生，中共党员。曾获评“内蒙古自治区高等学校三好学生”荣誉称号。获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛全国总决赛二等奖、中国大学生服务外包创新创业大赛二等奖等奖项。志愿服务时长累计408小时。

姚 骁

沈阳理工大学信息科学与工程学院计算机科学与技术专业2021级学生，中共党员。曾获第十四届全国大学生数学竞赛二等奖等奖项14项，获计算机软件著作权授权4项。积极投身“爱心助学”等志愿服务，服务时长累计600余小时。

黄建胜

吉林财经大学管理科学与信息工程学院计算机科学与技术专业2021级学生，中共预备党员。曾获全国大学生统计建模大赛三等奖等奖项。发表SCI期刊论文1篇、EI会议论文1篇，获计算机软件著作权授权6项。积极投身志愿服务，乡村支教累计122个课时。

于翔宇

哈尔滨理工大学理学院应用物理学专业2022级学生。曾获评“黑龙江省三好学生”荣誉称号，获第九届全国大学生物理实验竞赛二等奖、第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛铜奖。发表SCI期刊论文1篇。开展社会实践活动10余次。

石悦言

上海理工大学光电信息与计算机工程学院光电信息科学与工程专业2021级学生，中共党员。获中国国际大学生创新大赛（2024）金奖、首届全国大学生职业规划大赛铜奖等奖项。发表期刊论文7篇，其中SCI期刊论文5篇。获计算机软件著作权授权2项。

汤文劼

江苏警官学院计算机信息与网络安全系学生大队2021级学生，中共党员。曾获“江苏省大学生年度人物（入围奖）”称号，获第七届全国高校大学生讲思政课公开课展示活动特等奖、中国高校计算机大赛—团队程序设计天梯赛二等奖等奖项。发表期刊论文3篇，获计算机软件著作权授权1项。志愿服务累计时长287小时。

林春博

浙江工业大学物理学院应用物理学专业2021级学生，中共党员。曾获浙江省政府奖学金以及2023年全国大学生数学建模竞赛一等奖等奖项。以第一作者（含共同第一作者）发表论文2篇，获国家实用新型专利授权2项、外观设计专利授权3项、计算机软件著作权授权2项。参与杭州第19届亚运会等志愿服务，累计时长200余小时。

贺建伟

安徽大学集成电路学院微电子科学与工程专业2021级学生，中共预备党员。曾获国家励志奖学金、暑期“优秀实践大学生”荣誉称号。获中国国际大学生创新大赛（2023）银奖、第八届（2024）全国大学生集成电路创新创业大赛三等奖等奖项。发表SCI期刊论文2篇，获国家发明专利授权2项。

郑佳祥

泉州师范学院陈守仁商学院电子商务（闽台合作）专业2021级学生，中共党员。曾获“中国大学生自强之星”奖学金、国家励志奖学金，作品获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项特等奖、2023年全国青少年模拟政协提案征集活动“最佳模拟政协提案作品”。

吴若琛

江西理工大学材料科学与工程学院金属材料工程专业2021级学生。曾获宝钢优秀学生奖、第十五届中国大学生铸造工艺设计大赛一等奖。发表SCI一区期刊论文1篇、中文核心期刊论文2篇。志愿服务累计时长300小时，志愿服务上海赴外·国际组织实习生预备营168小时。

齐 秦

曲阜师范大学生命科学学院生态学专业2022级学生，中共预备党员。获全国大学生生命科学竞赛一等奖等国家级奖项4项、省部级奖项8项。发表SCI期刊论文5篇，获国家实用新型专利授权2项，主持国家级大学生创新创业训练计划项目1项。带领团队调研鲁域河流水质情况，连续两年入选大学生暑期“三下乡”社会实践全国重点团队。

石祥立

郑州大学计算机与人工智能学院计算机科学与技术专业2021级学生，中共预备党员。直博清华大学，曾获宝钢优秀学生特等奖、国家励志奖学金，获中国高校计算机大赛—人工智能创意赛全国总决赛一等奖等国家级奖项20项。发表论文3篇，获国家实用新型专利授权1项。

宫咪雪

武汉工程大学化工与制药学院化学工程与工艺专业2021级学生，中共党员。曾获国家励志奖学金，获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛二等奖、中国国际大学生创新大赛（2024）铜奖，发表SCI期刊论文4篇。带领团队开展线上支教等志愿服务活动100余课时，“许愿计划”社会实践团获2022年度团中央“镜头中的三下乡”优秀视频团队奖。

李伊翔

湖南农业大学环境与生态学院环境科学专业2021级学生。获第八届全国大学生生命科学竞赛二等奖等。围绕水污染及环境功能材料降解效率问题，以第一作者在Chemical Engineering Journal等SCI期刊发表论文2篇。

高泽涛

华南农业大学生命科学学院生物科学专业2021级学生，中共党员。曾获国家奖学金、袁隆平追梦奖学金，获iGEM国际基因工程机器大赛金奖、第八届和第九届全国大学生生命科学竞赛一等奖等。连续3年组织志愿者给留守儿童送围巾和明信片，惠及159名孩子。

赵 翩

桂林理工大学机械与控制工程学院自动化专业2021级学生，中共党员。获第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛一等奖、中国国际大学生创新大赛（2024）广西赛区高教主赛道金奖等。以第一作者获国家实用新型专利授权1项。积极参与志愿服务，公益服务时长超180小时。

张浩然

海南热带海洋学院通信工程专业2021级学生，中共预备党员。曾获第十五届全国大学生数学竞赛（非数学组A类）一等奖、第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖等。以第一作者发表论文2篇。获国家实用新型专利授权1项。

江佳玲

重庆医科大学莱斯特大学联合学院临床医学（中外合作办学）专业2022级学生，中共预备党员。获“重庆市三好学生”称号，获第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、全国大学生英语竞赛二等奖等。主持1项社会调研项目并入选2024年“投身乡村振兴，助力健康中国”专项活动。

郑如愿

西南科技大学应用物理学专业2021级学生，中共预备党员。曾获“四有”优秀士兵称号，获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛主体赛全国总决赛铜奖。以第一作者发表SCI期刊论文2篇。

苏芝乾

贵州大学动物科学学院动物医学专业2021级学生，中共党员。获第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛一等奖、第十一届中国青年创青春大赛（乡村振兴专项）银奖等。获国家实用新型专利授权1项、计算机软件著作权授权1项。开展“忆初心，讲党课”活动，被评选为2022年全国大学生暑期实践项目TOP100。

邓福斌

云南经济管理学院电气工程及其自动化专业2021级学生，中共党员。曾获评“云南省省级三好学生”“云南省省级优秀学生干部”等称号，获第十四届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛总决赛“EDA设计与开发大学组”赛项二等奖等国家级奖项3项。以第一作者获国家实用新型专利授权1项、计算机软件著作权授权1项。

许 捷

西藏大学文学院中国少数民族语言文学专业2021级学生，中共党员。获西藏自治区第九届“成长杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖。围绕民族地区文化与社会发展问题发表期刊论文4篇。担任第五届中国西藏旅游文化国际博览会服务志愿者。

应心怡

西北大学外国语学院英语专业2021级学生，中共党员。获第25届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛决赛一等奖等国家级竞赛奖项13项。作为负责人，带领学院心理协会入选共青团中央维护青少年权益部直接联系培养的高校心理健康社团。

黄文翔

兰州交通大学自动化与电气工程学院轨道交通信号与控制专业2021级学生，中共党员。曾获中国国际大学生创新大赛铜奖，获国家实用新型专利授权2项。作为主要负责人参与轨道交通虚拟仿真实训系统项目，累计服务轨道交通信号与控制专业师生，完成课程实验500人次。积极投身志愿服务，累计志愿服务时长214小时。

赵 嘉

青海大学财经学院会计学专业2021级学生，中共党员。曾获第八届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛一等奖、第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖，获计算机软件著作权授权2项。积极投身志愿服务、乡村支教，获志愿服务证书。

张 涛

宁夏师范大学文学院汉语言文学专业2021级学生。曾获第十三届高校语文教育师范生教学技能测试与交流展示活动一等奖、第五届全国师范生微课大赛二等奖、第十届“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛三等奖等奖项。参与教育部“师范教育协同提质计划”。累计志愿服务时长217小时。

朱稷蔚

新疆医科大学第五临床医学院临床医学专业2020级学生。获第九届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛铜奖、全国大学生英语竞赛一等奖。以第一作者发表SCI期刊论文2篇，主持国家级大学生创新创业训练计划项目1项。积极投身志愿服务，累计志愿服务时长202小时。

党 涛

宁波大学机械工程与力学学院机械设计制造及其自动化专业2021级学生，中共预备党员。曾获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖、第十届全国大学生机械创新设计大赛一等奖、中国高校智能机器人创意大赛一等奖，发表SCI期刊论文1篇，以第一作者获国家实用新型专利授权1项。

房英乾

塔里木大学机械电气化工程学院车辆工程专业2022级学生，中共预备党员。获中国国际大学生创新大赛（2024）铜奖、第十六届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛三等奖、第二十六届中国机器人及人工智能大赛二等奖，带领“悦行南疆”支教团队提供教育帮扶服务150人次，服务群众230人次，累计支教200余小时。

于辉龙

长沙航空职业技术学院电子学院电气自动化技术专业2022级学生，土家族，中共预备党员。曾获2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛金奖等国家级奖项3项。带领学校电子协会，组织线上线下检修电子产品6000余件。志愿服务时长1000余小时。

贾渭东

北京科技职业大学机电工程学院机电一体化技术专业2022级学生，中共党员。曾获评“北京市优秀学生干部”称号，获中国国际大学生创新大赛（2023）国赛金奖、全国大学生机器人科技创新交流营暨机器人大赛特等奖等国家级奖项4项。发表EI会议论文1篇。作为队长带队参与乡村调研，团队获评团中央2024大学生暑期社会实践全国重点团队。

姚海鹏

天津铁道职业技术学院铁道车辆技术专业2022级学生，中共预备党员。获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛金奖、第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛学生组创新创效竞赛全国决赛金奖。以第一作者获国家实用新型专利授权1项。积极投身志愿服务，累计志愿服务时长300小时。

帅 栩

浙江机电职业技术大学增材制造学院材料成型及控制技术专业2022级学生，中共预备党员。曾获浙江省政府奖学金，获全国大学生大数据分析技术技能大赛一等奖、中国国际大学生创新大赛（2024）金奖等国家级奖项3项。发表SCI期刊论文1篇，以第一作者获计算机软件著作权授权1项。

杨 晨

安徽职业技术学院计算机与信息技术学院物联网应用技术专业2022级学生，中共预备党员。获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛金奖、两次获“京东方杯”智能制造技能大赛全国总决赛一等奖等国家级奖项4项。积极投身志愿服务，累计志愿服务时长210小时。

林立根

泉州轻工职业学院健康生活学院电子商务专业2022级学生。曾获中国国际大学生创新大赛（2024）金奖等国家级奖项9项。专注电商学科前沿，获国家实用新型专利授权1项、计算机软件著作权授权3项。积极投身志愿服务，累计志愿服务时长243小时，帮助500余名残疾人就学就业。

张林月

江西旅游商贸职业学院会计金融学院大数据与财务管理专业2022级学生。曾获2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛金奖、2024年全国大学生智能审计技能竞赛·总决赛一等奖等。投身红色文旅调研、直播助农等社会实践活动，累计志愿服务时长114小时。

王慧香

潍坊职业学院农林科技学院园艺技术（农业经理人方向）专业2022级学生。曾获评“山东省优秀学生干部”称号，获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛主体赛全国总决赛金奖、第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛银奖。参编5本农民教育培训教材。组织农业技术田间课堂20期。

孙豪哲

陕西工业职业技术学院工业机器人技术专业2022级学生，中共预备党员。获2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛装备制造赛道银奖等国家级奖项2项。积极投身社会实践活动，完成10余篇调研报告，在中国青年网等网络平台发布新闻稿件200余篇，累计志愿服务时长315小时。

黄宏伟

深圳信息职业技术学院微电子学院集成电路技术专业2022级高职学生。获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。积极投身志愿服务，累计志愿服务时长689小时。作为队长带领团队到广东省陆丰市调研70余家农户水产养殖情况，完成3篇报告，开展技术下乡等4项主题活动。

《 人民日报 》（ 2025年05月04日 05 版）

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