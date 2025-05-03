晨雾掩映乌蒙山，琅琅书声在教室响起。云南省曲靖市第二小学校长李青霖一如往常站在讲台上，与学生们共同朗读。从初为人师到肩负校长之责，30多年来，李青霖始终以一颗赤诚之心深耕基础教育。

“你希望自己的孩子接受什么样的教育，你就怎样去教你面前的这群孩子。”这是李青霖常与曲靖二小教师团队共勉的一句话，他们把“让更多孩子‘上好学’”作为最朴素也最坚定的目标，不断努力。

近年来，为让更多孩子能够就近“上好学”，李青霖奔走在曲靖多个下辖区，在校本部的基础上，先后开办3个校区，领办两所学校，让8000余名学生共享优质教育资源。除此之外，她还带领团队帮扶云南怒江州、迪庆州等地的多所学校。

在她看来，“上好学”的内涵不只是上个好学校，更是要让孩子德智体美劳全面发展。

作为语文老师，李青霖对课堂有着近乎诗意的坚持，将“美”贯穿其中。在学习课文时，她引导孩子从“读”出发，读出情感、读出韵味、读出情境，在字里行间探索语言的美、思想的深，让孩子们在倾情诵读中学会情感表达。在书写板书时，她将板书打造成美的表达，把书法的秀美、汉字的内涵、学习的态度、做人的哲理浸入学生心田。一堂堂课如诗如画，让学生既学习了语文知识，也提升了文学素养。她在国家、省、市级小学语文课堂教学竞赛中屡获佳绩。

“小学阶段要帮助孩子们扣好人生第一粒扣子，厚植爱国情怀。”在李青霖的带领下，学校依托曲靖爨文化、红色文化等特色资源，打造“中国红·爨娃行”思政课程和“祖国有我”大课间、班队活动等多个主题活动，并把思政小课堂和社会大课堂有效融合起来，教导孩子们将课堂所学知识应用于生活实景，让学生思想道德水平和学业水平在日积月累的教育熏陶中不断提升。李青霖说：“小学思想政治教育不一定是惊涛骇浪、波澜壮阔的，但一定是润物无声、春风化雨的。”

全国先进工作者、全国五一劳动奖章、全国教书育人楷模、全国巾帼建功标兵……在教育这片热土上，李青霖先后获得多项国家级荣誉。但在李青霖看来，一人优秀，算不上优秀，只有每个老师都优秀，团队才有战斗力。

为此，她着力构建“全程、全员、全学科、全课型”校本教研体系，打造“学习吧”“微讲堂”“荣誉墙”，坚持课题引领，助力教育家型教师成长。依托云南省李青霖名师工作室和李青霖劳模创新工作室，一大批青年教师获国家级、省级教学竞赛一等奖，迅速成长为省、市级名师，工作室3名成员被评为“兴滇英才”教育人才。

30多年的教育人生，李青霖走过的是日复一日、润物无声的路。她表示，教育于她，是一场静水深流的漫长灌溉，是在一草一木中播种希望，在春风细雨里守望花开。

“我愿做边疆基础教育事业的一枚‘螺丝钉’，始终紧扣在祖国教育这座大厦的某一个角落上，为建设教育强国贡献自己的力量。”李青霖说。

（记者 杨桐彤 通讯员 王雪峰）

(责编：李依环、郝孟佳)