原标题：六种猿类完整基因组序列揭晓

经过20多年的努力，一个由123名科学家组成的国际研究团队，成功对6种猿类——黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩、婆罗洲猩猩、苏门答腊猩猩和合趾猿的完整基因组进行了测序。这一成果作为遗传学领域的里程碑，不仅有利于科学家了解人类与其他猿类的差异，还有助于开展猿类保护工作。相关论文发表在9日《自然》杂志上。

基因组是指细胞内所包含的整套DNA指令，对其进行测序意味着确定每个DNA分子中的基本单元及其顺序。2001年2月，科学家成功完成人类基因组测序后，便迅速着手开展其他猿类（与人类亲缘关系最近的物种）的基因组测序工作。

研究论文合著者、美国宾夕法尼亚州立大学帕克分校进化遗传学家卡捷琳娜·马科瓦表示，了解非人猿类的基因组至关重要，它能让遗传学家洞察人类进化历程以及人类与其他猿类的遗传差异。例如，在医学领域，科学家经常研究猿类DNA中的变异情况，这些变异使猿类对某些疾病（如艾滋病）具有抵抗力。过去，科学家曾破译过非人猿类基因组的部分片段，但从未成功组装出任何物种的完整序列。

研究团队此次运用先进测序技术和算法，读取DNA长片段，并将其组装成从每条染色体一端延伸至另一端且无间隙的完整序列。他们破译了6种猿类的基因组。结果发现，每个物种可能存在770—1482个新基因。他们还在基因组中以往难以触及的区域发现了不寻常的DNA结构。

研究结果对于分析濒危猿类种群的遗传多样性尤为重要。此次测序的6种猿类均被列为濒危或极度濒危物种。未来，这些基因序列可帮助科学家识别出携带对物种生存至关重要基因的猿类种群。

目前，研究团队获得的数据已向全球科学家公开。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)