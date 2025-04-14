助力提升当地青年就业本领

本报电 近日，美洲第一家鲁班工坊正加速在尼加拉瓜落地，这是中尼复交3年多来，中尼两国重要合作项目之一，将为尼加拉瓜青年的成长成才作出贡献。

这家鲁班工坊由中国天津职业技术师范大学、天津渤海职业技术学院与尼加拉瓜国家技术培训署共同建设运营。日前，三方已在尼加拉瓜首都签署了《中国天津职业技术师范大学、天津渤海职业技术学院与尼加拉瓜国家技术培训署建设运营鲁班工坊合作协议》，标志着美洲第一个鲁班工坊正式落地。

天津职业技术师范大学党委书记张金刚介绍，尼加拉瓜鲁班工坊将分期在尼加拉瓜国家技术培训署下设的法布雷托职业学校（技术中心）投入建设，先期将开设物联网应用技术、电气自动化技术、机电一体化技术、机械制造及自动化等4个尼加拉瓜急需的专业。

“尼加拉瓜鲁班工坊的建设，将帮助和支持尼加拉瓜提升当地青年人的技术技能，助力尼加拉瓜政府提出的‘减贫计划’实施，同时服务当地中资企业发展，为促进中尼文化经贸交流作出贡献。”天津渤海职业技术学院党委书记魏炳举说。

“中方两所院校还将为尼方提供职业教育教师的短期培训和学历提升渠道，与尼方合作开发中文、西班牙语双语课程教材、专业标准和教学大纲等教学资源，全面分享中国工程实践创新教学模式，全方位服务尼加拉瓜职业教育体系建设和青年高水平就业。”天津职业技术师范大学原副校长吕景泉介绍。

鲁班工坊是中国职业教育的一张“世界名片”，为世界职业教育发展提供了“中国方案”，为合作国家和地区培养了一批优秀的技能人才。早在2016年，天津渤海职业技术学院和泰国大城技术学院就共建了世界上首个鲁班工坊。随着尼加拉瓜鲁班工坊的落地，全球已有35个鲁班工坊覆盖亚非欧美四大洲31个国家，与世界分享中国职业教育创新发展的成果。

2024年世界职业技术教育发展大会上发布的《世界职业技术教育发展天津共识——32国部长宣言》提出，技能是连接全人类的共通语言。各国应当打破壁垒、加强合作、协同研发技能标准，促进全球技能资源的优化配置，为构建人类命运共同体注入新的动力与活力。

（任雪浩）

(责编：李昉、郝孟佳)