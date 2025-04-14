海外华校校长圆桌论坛举办——

本报记者 林子涵

近日，2025年海外华校校长圆桌论坛暨第四届欧洲华文教育学术研讨会举办。海内外华文教育专家学者、华校校长、教育工作者代表近200人参会，围绕“人工智能背景下华文教育的发展路径”主题，共同探讨人工智能技术赋能华文教育发展的创新路径与实践策略。

“温州大学拥有92年的办学历史，持续发挥‘侨教育、侨研究、侨文化’的发展优势，推进侨特色建设。在人工智能技术深刻重塑教育生态的当下，探讨AI 赋能华文教育创新等议题意义重大。有必要探索智能化教学手段与传统文化传承的融合路径，着力解决教育数字化转型过程中的实践难题。”温州大学副校长王舜说。

会上，温州大学海外华文学校建设与发展评估中心成立。温州大学华侨学院院长包含丽围绕《海外华校建设优化提升指引》，详细阐释了海外华校“标准化、正规化、专业化、信息化”为核心的“四化”建设框架，分析了对全球华校教学管理、师资培养、国际生源拓展等方面的全方位评价方案。包含丽认为，温州大学在推进华文教育过程中，持续推动海外华文教育高质量发展。学校将依托欧洲华文教师职业发展中心等现有平台，深化华文教育理论研究；计划打造一系列具有示范效应的华文教育精品课程，研发一批贴合海外教学实际的优质教材；同时，建设海外华文教师《国际中文教师证书》考点，进一步完善海外华文教育的师资认证体系。在品牌项目打造上，学院将延续过往学术品牌的影响力，继续举办第五届“我和华文教育”征文比赛，定期开展华文教育国际研讨会等。

会上，来自海内外的18名华文学校校长、华文教育研究学者作了发言。捷克布拉格爱华学校校长郑萍分享了在人工智能背景下，华文教育教学资源的获取方法以及教案、教学方法的改变。德国九州中文学校校长严萍认为，人工智能是海外华文教育的得力助手，能发挥“文化中介”的重要作用。意大利罗马中华语言学校校长蒋忠华从教学与管理实践出发，分析了人工智能背景下欧洲华文教育教学改革的路径。马德里华侨华人中文学校执行校长、西班牙中文学校联合总会会长刘芸结合教学实践，阐述了人工智能背景下的华校学生学业评估方法。

活动由温州大学主办，国家语言文字推广基地（温州大学）、温州大学华侨学院、浙江华侨网络学院和温州大学欧洲华文教育研究所共同承办。

(责编：李昉、郝孟佳)