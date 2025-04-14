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山东莱西：做好教育这盘民生“大菜”

2025年04月14日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：做好教育这盘民生“大菜”

　　 “我上太空了”“你穿军装的样子真帅”……

　　 在山东青岛莱西市实验小学新时代文明实践站，高科技正为职业启蒙课注入满满的未来感：学生大声喊出自己的梦想，AI大模型立刻分析其面部特征和发言关键词，不到一分钟，孩子们“长大后”的职业形象就跃然于大屏幕上，引起一阵阵快乐的欢呼声。

　　 引入AI等先进科技，打造人工智能活动室、虚拟现实体验馆、机器人教室等场馆，这是莱西市创新教育阵地、拓展育人边界的生动写照之一。

　　 “深化全环境立德树人，就要以学校这个‘主阵地’为圆心，在练好内功的同时不断向外拓展育人边界。”莱西市教育和体育局局长崔旭升说，“立足学校、面向社会的校园文明实践站就像一个‘到店自取’的档口，但真正做好教育这盘民生‘大菜’，还需要我们经营好‘外送服务’——田间地头、通勤路上，无处不是我们深化全环境立德树人的新阵地。”

　　 校车还配导游呢？“这可不是导游，这是我们‘移动课堂’的老师啊！”面对记者的疑问，莱西市苏州路小学校长夏照杰答道。记者看到，校车车厢里印着古诗词、交通知识和传统节日习俗，宣传员李视杰正绘声绘色地讲述莱西抗日英雄李佐民的故事。孩子们双手把住座椅，睁大眼睛安静地听着……

　　 “路上时间较长，这段时间白白浪费掉很可惜。现在把校车变成‘移动课堂’，可以寓教于乐，让学生在乘车时静下心来接受文化熏陶，感受道德滋养。”夏照杰说。

　　 通过打造“德耀童心”主题校车，莱西市开启把德育教育搬进通勤路、打造流动育人阵地的探索。一年多来，“德耀童心”主题校车共邀请了130余名老战士、老教师、老模范和260余名“身边好人”“新时代好少年”、退役军人等开展“上善莱西德育故事进校车”、全环境立德树人宣讲等特色宣讲300余场次。

　　 为了筑牢家庭教育阵地，莱西市还组建了11支家庭教育志愿服务队，将家庭教育公益讲座精准送到村庄、社区，累计开展“家庭美文诵读”“父母讲堂”“家庭教育公益讲座”等活动200余场次，惠及家长1万余人。

　　 （记者 刘艳杰 通讯员 朱天麒）

(责编：李昉、郝孟佳)

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