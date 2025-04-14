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研究表明：我国植被以三倍全球均速持续增加

2025年04月14日08:22 | 来源：光明日报
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原标题：我国植被以三倍全球均速持续增加

2001年至2023年我国植被持续变绿，速度相当于全球均值三倍。大气二氧化碳浓度上升、农业集约化以及大规模造林等是主要原因。记者从北京大学了解到，该校朴世龙院士团队评估了2001年至2023年我国植被生长变化趋势，并解析了2023年极端高温干旱对我国植被生长及其趋势的影响机制。该成果日前发表于《中国科学：地球科学》。

数十年来，我国实施大规模植树造林等战略性生态工程，并积极推动农业集约化等绿色发展模式，主导了全球植被变绿，生态文明建设卓有成效，为应对全球气候变化作出了重要贡献。

团队研究发现，在2023年极端暖干气候影响下，我国植被绿度未降反升，达2001年以来第三高，这表明极端气候事件并未削弱我国植被长期变绿趋势。这主要得益于我国陆地植被生长变化的空间补偿与季节补偿机制。东北、青藏高原等地区植被绿度持续增加，抵消了西南、内蒙古等地植被生长下降的影响；在南方地区，植被生长因春夏高温干旱而降低，但在秋季快速恢复。

该研究成果为更准确评估我国陆地碳汇潜力与土地利用管理成效提供了重要依据，有助于更深入理解中国植被变化对新时代生态文明建设的重要作用，是中国引领全球绿色发展的鲜明例证之一。（记者晋浩天）

(责编：李昉、郝孟佳)

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