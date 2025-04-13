袁 芳

《哪吒》系列动画电影深受观众喜爱，特别是第二部延长上映至今，引发教育界广泛探讨。遇到像“哪吒”这样的学生，如何用爱与智慧引导他们从迷茫走向坚定，迈向卓越？如何做好学生成长成才的引路人？“哪吒”的成长际遇，也为高校辅导员工作提供了育人启示。不妨从电影中找寻做好学生工作的答案。

电影中，“哪吒”是魔丸转世，受到陈塘关百姓排斥，性格叛逆。现实里，“贴标签”的现象时有发生，如开学时准备很多行李就是“娇生惯养”，农村学生大多“缺乏社交能力”等。辅导员应以身作则，避免简单对学生进行分类和评判，像“哪吒”的父母和师父那样，对孩子给予充分的包容、尊重，营造更加开放、尊重个体差异的氛围，避免让“人心中的成见”变成“一座大山”。这是关爱学生的前提。

“我命由我不由天”的呐喊，展现出“哪吒”强大的自我认知和不屈精神。校园中，部分学生在面对困难时自信不足、出现迷茫。辅导员要扮演好引导者和激励者的角色，帮助学生正确认识自己的潜力和价值。在日常观察、谈心谈话、交流互动中走进学生、倾听心声，了解学生所思所想，及时提供必要的帮助。辅导员应成为学生内生动力的唤醒者，为其提供广阔的展示平台，增强学生的自尊和自信，引导学生全面健康成长。

电影里，“哪吒”和“敖丙”有着截然不同的性格和能力，都在各自的“赛道”奋力奔跑。每个人都有自身的特点和优势，于教育者而言，要善于观察、因材施教，成为那个能够发现并点亮学生内心光芒的人。对于像“哪吒”这样活力四射、渴望被认可的学生，教育者可以多给予其展现自我的机会，在挑战中激发其潜能；而像“敖丙”这样心思细腻的学生，要注重情感上的沟通，引导其将内心想法合理表达出来。发现每个学生独特的闪光点，不被千篇一律的教育模式所束缚，才能帮助学生找准“赛道”、各展其能。

从现象级国漫电影看辅导员工作，面对“不管前方有多少险阻，我都要闯一闯”“因为我们都还年轻，不知天高地厚”等青春之声，应以关爱为基石，以引导为方向，为学生成长保驾护航，与他们共同见证人生的绚丽光彩。

（作者为北京交通大学詹天佑学院学工办主任，本报记者黄超整理）

《 人民日报 》（ 2025年04月13日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)