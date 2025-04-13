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呵护奇思妙想 培养科学素养（教育时评）

闫伊乔
2025年04月13日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　航天员“天宫授课”，带领全国青少年领略太空的神秘与魅力；博物馆、科技馆积极打造科学探索课程，让孩子们在实验和探究中学习知识；科学家走进校园讲座，在青少年心中树立科技报国的理想……近年来，科学教育被纳入基础教育各阶段，成为与语文、数学同等重要的基础性课程，极大地激发了中小学生爱科学、学科学、用科学的热情。

　　当前，新一轮科技革命加速演进，在加强拔尖创新人才自主培养的现实观照下，加强新时代中小学科学教育事关青少年好奇心、想象力、探求欲的激发，更关乎国家未来科技创新人才的储备。

　　配齐配优科学类课程教师，配强科学副校长，提高科学类课后服务比例，紧扣探究实践强化实验教学……今年，教育部办公厅印发《中小学科学教育工作指南》，围绕课程体系构建、育人方式变革、师资队伍建设、评价范式改革等关键环节精准发力，推动中小学科学教育走深走实有了“施工图”。

　　加强中小学生科学教育，学校是主阵地。年少时的航天梦，激励着航天员桂海潮逐梦星空，载梦远航。从课程设置优化，到师资队伍建设，再到教学方法创新，学校应呵护好学生心中对科学的向往。一方面，开齐开足科学类课程，绝不让科学教育在课表中缺位，为学生搭建起认识科学世界的阶梯。另一方面，积极开展校园科技节、科普讲座等活动，组建机器人社团、天文观测小组等各类科技兴趣小组，为学生提供深入探究科学的平台，让他们在实践里不断磨砺科学思维，在团队协作中提升创新能力。

　　瞧，有的学校积极创新，以“蚂蚁搬家观察报告”替代传统闭卷考试，鼓励学生走进自然，亲近自然；有的学校广泛开放实验室课外使用权，让学生的奇思妙想有了上手操作的空间；有的学校探索“科学素养银行”评价体系，推动学习与思考相结合、接受与质疑相结合、动手与动脑相结合，关注培养学生的实践能力、思维能力、解决问题能力和社会责任。

　　科学教育不只是知识传授，更关键的是要点燃学生思想的火花，谁来施教至关重要。科学教师要懂科学、懂教育，深刻理解科学教育应该教什么、学生如何学习科学、教师如何教科学。在科学教师培养方面，应推动高水平师范大学开设科学教育专业，在公费师范生项目中提高科学教育学生培养比例，支持综合性大学培养科学类课程教师。同时，做好科学类课程教师培养培训，将中小学教师科学素养培育纳入省市教师培训和“国培计划”等教师培训项目，建立多类型、多样态的研修共同体，推动新任教师、骨干教师、专家型教师在交互式团队架构中学习和实践。

　　越来越多的力量与智慧汇集，为中小学生打开通向科学世界的大门。北京怀柔区聘请高校科研院所的专家学者，担任全区中小学校的科学副校长，指导学校科学教育规划和科技课程建设；河南濮阳县文留镇枣科小学搭起自然科学实验大棚，在田野里“刨出”精彩好课，学生可以跟随农耕节令进行小麦、玉米、红薯等农作物的对比种植实验。

　　科学素养从来不只是试卷上的标准答案。从课堂上的认真学习，到科技节里动手参与，再到积极解决生活中的科学难题……如此锤炼出的科学素养，才能让少年成长更有底气，为高水平科技自立自强注入创新活力。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月13日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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