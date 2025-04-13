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“走”进少年心间（链接）

本报记者  闫伊乔
2025年04月13日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　清明，作为中华民族传承千年的传统节日，承载着人们对逝者的深沉缅怀。

　　多年来，多地大中小学师生坚持徒步前往烈士陵园祭奠先烈，踏上这段铭记历史、缅怀先烈的红色之旅。

　　14年——清明前夕，四川通江县沙溪镇中心小学学生身着红军服，徒步向4.5公里外的川陕革命根据地红军烈士陵园进发，用实际行动把红色基因一代代传下去；

　　19年——湖南嘉禾县第五中学开展“缅怀先烈志  赓续爱国魂”清明祭英烈活动，徒步至九老峰烈士塔祭奠英烈，学生们声情并茂地讲述革命先辈的英勇事迹，字字句句饱含家国情；

　　21年——郑州大学师生代表徒步4小时赴郑州烈士陵园开展清明祭扫活动。同学们在红色横幅上书写强国誓言，表达传承红色基因、勇担时代使命的坚定决心……

　　一年年，山河永念。“行走的思政课”是对革命先烈深沉而崇高的纪念，更是对学生身心的洗礼。

　　一次次，润物无声。“行走的思政课”打破传统课堂的局限，将思政教育从教室延伸到全社会，一步一个脚印地“走”进少年心间。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月13日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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