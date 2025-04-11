徐本禹

青年时代，是拔节向上的关键时期。习近平总书记指出：“青年时代树立正确的理想、坚定的信念十分紧要，不仅要树立，而且要在心中扎根，一辈子都能坚持为之奋斗。”谆谆嘱托中饱含着习近平总书记对广大青年的深情勉励和殷切期待。只有在青年时代树立正确的理想、坚定的信念，才能让青春拔节向上，不畏坎坷、走好今后的人生路。

正确的理想、坚定的信念是青春拔节向上的根基。那么，如何才能厚植青春拔节向上的根基？这是需要每一位青年人认真思考并用实际行动作答的青春命题。

党的创新理论是与时俱进的，来源于与我们密切相关的生动实践，引领着“中国号”巨轮乘风破浪、扬帆远航，蕴含着激励青年投身强国建设、民族复兴伟业的磅礴力量。厚植青春拔节向上的根基，首要的是在深学细悟党的创新理论中坚定理想信念。要学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于青年工作的重要思想，反复品读习近平同志《论党的青年工作》等著作。“中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的远大理想”“当代青年要树立与这个时代主题同心同向的理想信念，勇于担当这个时代赋予的历史责任，励志勤学、刻苦磨炼，在激情奋斗中绽放青春光芒、健康成长进步”……我们要从这一句句温暖心灵的话语里，读懂习近平总书记念兹在兹的“青年情”，找到青春奋斗的“方向感”。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想与思考、观察我们所处的伟大时代紧密结合起来，与投身新时代伟大实践紧密结合起来，在观照现实的过程中品出真理的甜味、汲取信仰的力量，做到理想信念坚如磐石、“虽千万人，吾往矣”。

红色资源是坚定理想信念最宝贵的“营养剂”。习近平总书记指出：“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”。“身”入其中，“心”入其中，在沉浸中接受革命传统教育、爱国主义教育、思想道德教育，青年人的心灵就会得到涤荡。多读党史、革命英烈传等，特别是让自己在一封封有血有肉、饱含家国情怀的红色家书里，感受到滚烫的热血和跳动的心，真正做到以读促思、以思促悟、以悟促化。通过开展红色寻访活动，走进红色沃土，走进党史馆、革命博物馆、革命纪念馆、革命烈士陵园等，在身临其境中让心灵与英烈对话。当好红色故事的宣讲员，主动走到青年中间，用“青言青语”讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，以有血有肉的故事，让红色基因融进更多青年人的血脉。

新时代的伟大成就，在祖国大地随处可见，也发生在我们每个人的身边。广大青年如何才能更加深刻地体悟新时代的伟大成就？这就需要把自己当成“剧中人”。新时代的伟大成就是一部恢宏史诗，每一个青年人都是“主角”。把时代光影的胶片往前转动，对比过去和现在，就会有所悟、有所得。善观平凡人平凡事，练就一双善于发现的慧眼，从身边平凡人的平凡小事中洞察时代之变，在“变”中感知伟大成就。要俯下身子、迈开步子，走进基层、感知基层、扎根基层，用心体会发展振兴的动人故事，在潜移默化中坚定听党话、跟党走的政治信念。

理想信念之帆高扬，青春才能筑梦远航。把坚定理想信念作为终身必修课，将理想信念熔铸到为党和人民事业的不懈奋斗中，广大青年就一定能够在强国建设、民族复兴的新征程上书写别样精彩的人生。

《 人民日报 》（ 2025年04月11日 09 版）

(责编：李依环、李昉)