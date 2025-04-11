尹双红

从“东南飞”，到“西北栖”，这是西部地区人才工作结出的硕果，更照见广大青年赤诚的家国情怀

今天的西部地区，机遇众多、前景广阔，让越来越多人萌生信心、坚定决心，推动人才流向从“要我去”到“我要去”，从“抢过来”变“抢着来”

“来找我咨询怎么去新疆等边远地区就业创业的学生、家长明显增多了。”近来，甘肃省“一靠三实”就业创业名师工作室的工作人员，感受到了就业市场的一些新动向。

这样的变化并非个例。有调研数据显示，2023届本科生在西部地区就业的比例为25%，较2019届的23.1%提高了1.9个百分点。

要实现更大发展，人才无疑是关键。曾几何时，“孔雀东南飞”是高校毕业生求职就业的主流选择。人才引不来、留不住，严重制约了西部地区的发展。如今，这一趋势已然改变。“到西部去”正成为越来越多青年的选择。

在给中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生的回信中，习近平总书记勉励广大高校毕业生“把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献”。西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。从“东南飞”，到“西北栖”，这是西部地区人才工作结出的硕果，更照见广大青年赤诚的家国情怀。

人才流向的变化，源于政策引导的持续发力。西部计划实施20多年来，累计招募派遣超过50万名大学生志愿者；截至2024年8月，特岗计划为中西部地区22个省份的1000多个县的3万多所乡村学校补充了约115万名教师；“三支一扶”自实施以来，为农村基层输送了大量的高校毕业生，他们在支教、支农、支医和扶贫等领域发挥了重要作用……相关政策搭建桥梁，不仅帮青年更好看见西部、关注西部、了解西部，还在生活、工作等方面为青年提供多种保障，打消他们留在西部的后顾之忧。

如果说政策引导是推动力，那么西部地区近年来展现的蓬勃发展势头，已然形成对人才的强大磁吸力。一名选择到贵州就业的毕业生说，“‘FAST’、大数据、‘村超’……一张张贵州的新名片触动着我”。从特色优势产业招牌持续被擦亮，到大数据、半导体、无人机等新兴产业如雨后春笋般崛起，再到四通八达的交通网络为开放型经济注入新活力，西部地区发展日新月异，建功立业的舞台越来越宽广。今天的西部地区，机遇众多、前景广阔，让越来越多人萌生信心、坚定决心，推动人才流向从“要我去”到“我要去”，从“抢过来”变“抢着来”。

也要看到，不同地区之间风土人情不尽相同，青年人才初来乍到，难免会出现“水土不服”。这就需要西部地区用好用足政策，细心呵护，使人才“留得住”。从开辟多项政务服务“绿色通道”，到提供人才驿站等生活服务，再到设立人才发展基金……以真情待真心，各地纷纷拿出政策“礼包”，帮助青年人才度过适应期，释放出招贤揽才的满满诚意。既有发展的“速度”，也有情感的“温度”，必能吸引更多青年才俊在这片热土扎根抽穗、茁壮成长。

人才队伍建设是一项长期性、系统性工程。党的二十届三中全会《决定》提出：“完善人才有序流动机制，促进人才区域合理布局，深化东中西部人才协作。”从顶层设计层面进一步深化改革，不断优化西部地区的人才发展环境，人才资源将为西部地区发展提供更强劲的助力。

“你可曾看见：那些年青人闪亮的眼睛/在遥望六盘山高耸的峰头？你可曾想见：那些年青人火热的胸口/在渴念人生路上第一个战斗？”贺敬之创作的现代诗《西去列车的窗口》，至今读来依然令人心潮澎湃。人才因梦想而相逢，西部因人才而繁荣。引导青年树立远大理想，让青年愿意来、留得下、放开手脚干，广袤西部一定能激荡更澎湃的创新创造力，谱写更精彩的高质量发展新篇章。

《 人民日报 》（ 2025年04月11日 05 版）

(责编：李依环、李昉)