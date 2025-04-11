《超级语文课》第四季：

孙双金

节目现场，范晶老师在讲课。

出品方供图

近年来，传统文化热潮涌动，如何做好中华优秀传统文化教育，培养好人才的核心素养，成为老师和家长热议的话题。聚焦语文教育的综艺节目《超级语文课》通过一季季节目，用真实的课堂案例，给一线教师提供了不少灵感。

我参与这档文化节目，是受自己作为一名语文教育工作者的好奇心所驱使，希望了解和学习当下年轻老师们所创建的课堂，同时为目前的语文教学贡献一点自己的智慧和力量。

广东东莞的范晶老师讲的《那舟 那人 那境》，让孩子们不仅读懂了诗人的情感，还用画笔给每艘船“涂上心情颜色”。新疆乌鲁木齐的马喜燕老师讲的《父爱之舟》，从“父爱之舟”的线索走向“父爱之舟”的场景，课堂教学有深度、有情感、有温度……令人欣慰的是，不少语文课颇具创新意识，也拥有语文课应有的人文关怀。我始终认为，语文老师应当具有更高的人文素养，引导孩子们努力进行创造性的、有意义的阅读和个性化的、有温度的写作。

这一季节目还创新性地推出“整本书阅读”的赛制，让我眼前一亮。节目中，教师们组队共研，以“四大名著”为范围进行教学授课。湖南的杨杰老师带学生细读《西游记》中孙悟空与牛魔王数次相遇的情节，揭示二者之间的深层关系；深圳的朱海浪老师带领学生从《红楼梦》中“宝玉挨打”这一情节分析宝黛感情；厦门的庄玉萍老师从《水浒传》目录入手，带领学生梳理这部小说的链式结构……面对碎片化阅读盛行的现象，节目启示我们，语文教育可以“借力打力”，让老师引导学生从“快餐式阅读”转向深度阅读。

当下多媒体的使用正在推动沉浸式阅读，这是一件好事，也是一个潮流、一项进步。我也正在尝试用AI技术打造一堂以《哪吒闹海》为主题的语文课，借助电影《哪吒之魔童闹海》的爆红和人工智能的流行，推动语文教育关注热点，让语文教育拥抱新技术。

《超级语文课》也在为语文教育进行更多探索。节目里有很多惊喜：35年教龄的周易老师，6年扎根陕西子洲教育扶贫一线，带着孩子实现“211大学零突破”；来自雪域高原的老师李薇，教出“全员诗人班级”。《超级语文课》呈现了许多生动案例，就像一面镜子，映照出教书育人的一份份真心，也提醒我们：与其纠结“AI会不会取代人类”，不如当好带学生推开经典大门的人。

（作者为江苏南京金陵中学附属小学校长、小学语文特级教师、《超级语文课》第四季特邀课评员）

(责编：李依环、李昉)