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各地推出惠侨举措 守护侨界“一老一小”

吴 侃
2025年04月11日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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当前，各地侨乡推出一系列惠侨举措，精准帮扶侨界空巢老人和留守儿童，让“一老一小”暖心舒心，也让海外侨胞放心安心。

“我的父母每天在村里的长者食堂用餐，菜品新鲜又丰富，让我们在外的子女很放心。”旅居意大利的侨胞黄均台说。黄均台的家乡在福建省三明市明溪县沙溪乡梓口坊村，村中的长者食堂一日三餐每人每月仅需210元人民币，还可以为行动不便的老人送餐上门。

明溪县有“八闽旅欧第一县”之称，梓口坊村几乎“家家有华侨、人人是侨眷”。村里建有一座医养结合中心，为60岁以上的老人提供起居照护、基础医疗、文化娱乐等服务。其中不仅有长者食堂，还有医疗室、健身房、阅览室等，满足老人的康养需求。

“多亏有志愿者上门维修，不然我真不知该怎么办。”前阵子，家住广东省汕头市红荔园小区的归侨老人郑阿姨遇到烦心事，邻居家下水道堵塞导致她家中严重积水，拨打“侨心桥”服务专线后，问题当天就得到解决。

这得益于汕头市推出的“侨心桥”惠侨长者智慧养老公益项目，通过组建志愿服务队、设立社区服务站、开通服务专线，为归侨侨眷老人提供生活保障，服务涵盖紧急呼援、送医上门、家庭保洁、电器维修等。

在广东省恩平市，相关部门推出侨留守儿童“双家长制”，志愿者与孩子结对，和家长共同助力其成长。“小雯现在开朗自信多了。”恩平海外联谊学校教师郑翠芳这样描述结对帮扶对象小雯的变化。半年多来，在郑翠芳耐心细致的照顾下，性格腼腆的小雯渐渐愿意向她敞开心扉。

为守护侨留守儿童健康成长，恩平市近年来还以“侨童学堂”为中心，联动多所华侨华人子女集中的学校，推出“关爱小候鸟”“爱心妈妈”等志愿服务项目，同时定期开展心理健康讲堂进校园、进社区系列活动，引导孩子树立积极向上的心态。

“谢谢‘红马甲妈妈’陪我们过生日！”日前，一场集体生日会在浙江青田瓯南街道石门社区举行，10余名“侨守孩”与“红马甲妈妈”一起做手工、吃蛋糕，在欢声笑语中过了一个难忘的生日。去年4月起，青田传媒集团联合瓯南街道石门社区等单位，发起“红马甲妈妈”结对关爱侨留守儿童行动，将家庭帮扶、集体活动和陪伴成长相结合。一年来，定期开展微心愿、亲子节日、参观研学等活动，还组建医护团队，每月为孩子进行健康检查和视力测试。

青田有大量华侨在外、老人留守的家庭，相关部门推出“家护通”应用程序，下设生活守护、安全守护和健康守护三个应用场景，满足老人多元化的养老需求。

（来源：中新网）

(责编：李依环、李昉)

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