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第五届粤港澳大湾区中国戏剧文化节举办

2025年04月11日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社澳门电（记者齐菲、郭雨祺）第五届粤港澳大湾区中国戏剧文化节近日在澳门开幕，内地及港澳表演艺术家、演员、歌手等联袂带来精彩演出。

本届戏剧文化节在澳门、香港、广州三地联动举办，将持续至5月，类型涵盖话剧、儿童剧、歌舞剧、音乐剧、越剧、粤剧等的12部特色剧目，将立体展现中华优秀传统文化的深厚底蕴与现代活力，为观众提供多元化戏剧观赏体验。其间，还将组织戏剧进校园、戏剧交流研讨会等活动。

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈涌泉表示，粤港澳大湾区这片充满生机与魅力的土地，自古便是多元文化交汇融合的前沿阵地。五载春秋，粤港澳大湾区中国戏剧文化节从澳门启航，到与香港、广州三地联动、共襄盛举，为中华戏剧的传承与发展注入蓬勃生机。

澳门特区政府文化局局长梁惠敏致辞表示，文化是心灵的桥梁，戏剧以其独特魅力打动人心、促进理解。希望通过此次活动深化粤港澳文化交流，推动戏剧艺术繁荣，同时借助这一契机吸引更多优质文化交流项目落户澳门，让中华优秀传统文化通过澳门这扇窗口发扬光大。

作为主会场，澳门以“文化转译”为主题，陆续呈现中法共创舞台剧《海底两万里》、话剧《低音大提琴》、歌舞剧《猫神在故宫》以及澳门话剧《大桥道理》。

据了解，本届戏剧文化节首次引入多部港澳优秀剧目。《大桥道理》聚焦澳门民生人情，着重展现人的奋斗和不屈不挠。助理导演吴嘉伟说，非常开心能来到这个舞台，不仅让各地观众感受澳门在地文化，也让大家留意澳门剧场的发展。

(责编：李依环、李昉)

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