港澳青年走进福建和广东——

本报记者 王 平

图为港澳青年参观永定土楼。

主办方供图

“开元寺的石雕，蟳埔女头上的‘簪花围’，就像一幅流动的文化画卷，让我们看到传统文化在生活中的传承，这是历史给我们的礼物，也是我们青年成长的精神养分。”在参观福建泉州开元寺后，香港青年胡迪峰发出这样的感慨。

近日，胡迪峰和170余名港澳青年一起，参加“2025港澳青年看祖国访闽潮”活动，走进广东潮州和福建龙岩、莆田、泉州、福州等地，深入了解当地历史文化和发展新貌。

体验非遗魅力

行程首日，访问团来到潮州。潮州文化底蕴深厚，拥有“国家历史文化名城”“中国食品名城”“中国优秀旅游城市”“中国著名侨乡”“国家园林城市”“中国潮州菜之乡”等多个荣誉称号。

团员们先后参观了韩文公祠、潮州古城及牌坊街。在潮州市湘桥区溪口“刘·鹅肉宴民俗体验园”，港澳青年被两排甘蔗搭建的“蔗巷”吸引。甘蔗上悬挂着灯笼，洋溢着浓郁的地方特色。穿过“蔗巷”，阵阵卤香扑鼻而来，大家围聚在卤鹅制作现场，饶有兴致地学习烹制方法并品尝这道潮州美食。

国家级非遗英歌舞表演中，舞者们踏着铿锵鼓点，迈着矫健舞步，点燃全场气氛。香港青年们纷纷举起手机记录下精彩瞬间。访问团成员孔永乐说：“潮州将文化‘活’在日常生活中，这种独特的传承方式让我深受触动。”在工夫茶展示活动中，团员们在茶艺师的指导下了解茶艺、品味茶香，感受潮州茶文化的悠长韵味。

潮州还为团员们安排了招才、招商、文旅推介交流活动，推出“潮州双人省钱卡——港澳青年专线”文旅优惠计划，鼓励港澳青年常来潮州旅行。香港青年李鉴泉说，通过这次活动不仅深入了解潮州深厚的文化底蕴，还切身感受到了潮州人民的智慧和创造力。

聆听红色故事

在福建龙岩，港澳青年开启了红色文化与客家文化的探索之旅。在古田会议纪念馆聆听革命故事之后，香港青年胡汶杰说，这趟行程给他带来了前所未有的震撼：“那些陈列的物件、斑驳的墙壁，都在无声诉说着先辈们的奋斗历程。”

结构奇巧、规模宏大的永定土楼让团员们叹为观止。香港菁英会副主席陈昆表示：“福建用实践诠释了传统文明与现代科技的共生共荣。这种守正创新的理念，正是港澳青年在参与国家建设中应当努力践行的。”

“澳门是‘美食之都’，而三明的沙县小吃则是全国知名的餐饮品牌，学习聆听福建的先进经验和故事，能促进两地之间的思想碰撞和商业合作。”参观完沙县小吃科技馆后，澳门代表团团长陈冰冰表示。

在莆田参观木兰溪治理展示馆后，香港杰出学生协进会创会主席王倩雯表示：“木兰溪‘攻坚克难 科学规划’的治理精神，让我们感受到科学化、系统化的治理体系，有利于做出更切合市民所需的发展决策。”

感受发展成就

在福州，香港青年们走进福州新区闽港合作咨询委员会，了解这一福建与香港跨境合作的咨询委员会如何探索内地与香港合作共赢的新模式。

随后，香港青年们来到商务印书馆福州分馆。这里正举办福州名人与商务印书馆史迹展，丰富史料和珍贵文物展示了福州人与商务印书馆的不解之缘。团员们还参观了中国船政文化城和梁厝特色历史文化街区，并到福建体育职业技术学院进行交流。

在“港澳青年看祖国”青春分享会上，多名港澳青年代表登台，结合参访见闻畅谈感悟。港澳青年代表们表示，要积极融入国家发展大局，讲好中国故事，与广大内地青年携手打拼，共创美好未来，为强国建设贡献青春力量。

祖籍福建龙岩的陈昆分享了自己在内地创业的经历。他说，这片土地见证着他的事业发展，希望以后组织更多香港青年访问团前往更多内地城市，让他们亲身感受内地的发展成就。

香港菁英会主席林智彬表示：“祖国的每一片土地，都是一部教科书。福建用厚重的人文、鲜活的实践告诉我们，人文历史是根脉，科技发展是担当，开放包容是格局。大家在此行中收获了不少经验智慧。”

(责编：李依环、李昉)