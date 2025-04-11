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心电采集有了新方式

2025年04月11日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：心电采集有了新方式

只需佩戴一条精致“吊坠”，就可以在日常活动中进行持续的、不受运动限制的心电图监测。记者从清华大学获悉，该校集成电路学院任天令教授团队开发出一种无运动束缚动态12导联心电系统，实现了无感佩戴、有效抑制运动干扰信号以及低功耗原位实时信号处理的优势集成。相关成果近日发表于《自然·通讯》。

心电图在心血管疾病的预防、诊断和预后中起着重要作用，12导联心电图是临床最常使用的心电检查手段。

为实现长期心电智能监测，研究团队开发了一种无运动束缚的动态12导联心电系统（以下简称“MU-DCG系统”），实现了无感化佩戴、抗运动伪影以及低功耗原位实时信号处理的优势集成。

“MU-DCG系统类似一位持续监测心脏健康的‘隐形医生’，如影随形却又不影响用户日常生活。”任天令介绍，该系统结合了贴合皮肤的柔性电子技术以及先进的边缘AI加速硬件与软件技术，分为贴附于皮肤的软模块和外置硬模块。其中，皮肤上的软模块所包含的柔性电子器件具有优异的皮肤适配性，其厚度小于50μm（约等于人发丝直径），可拉伸性超过50%，具备良好的粘附性和透气性；外置硬模块包含了系统数据处理和传输所需的计算单元、无线通信模块以及电池等组件，并封装于时尚的吊坠式外壳中。

通过用户佩戴体验、心血管专家盲法评估以及功耗测试，研究团队进一步验证了该系统具有优越的舒适性、准确性和长期的可穿戴性，能够在日常活动中进行持续的、不受运动限制的心电图监测。

“此外，MU-DCG系统还为未来人机融合医疗保健应用建立了一个开创性的设计策略，为在不同环境中开发持续的、个性化的健康监测解决方案开辟了新途径。”任天令说。（记者邓晖）

(责编：李昉、李依环)

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