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兰州文理学院旅游学院以课程群建设赋能文旅人才培养

2025年04月10日15:04 | 来源：人民网-教育频道
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在全面推进乡村振兴的战略背景下，高等教育正成为激活乡村内生动能的关键引擎。兰州文理学院旅游学院立足西部文旅资源禀赋，以课程链对接产业链、人才链服务振兴链为核心理念，通过构建特色鲜明的乡村旅游课程群，探索出一条教育赋能、产教共生、双向奔赴的乡村振兴人才培养新路径。

课程筑基：锻造乡村振兴“金课群”

紧扣建设西部乡村旅游目的地的战略目标，学院以国家级一流专业旅游管理为支点，打造“一核四柱”课程体系——以《乡村旅游赋能乡村振兴实践创新》为核心，构建规划、运营、营销、文化四大支撑模块，形成理论教学、社会实践、数字资源“三位一体”的金课矩阵。

教学团队深挖陇原大地特色资源，开发《乡村旅游产品设计与业态创新》等8门特色课程，其中1门入选国家级社会实践一流课程。同时，出版《乡村旅游开发与运营管理》等教材2部，开发《乡村旅游操盘手》慕课资源20节，形成“课堂+田野+云端”立体化教学资源库。

课程群建设成果直接转化为产业服务能力，学院师生联合编制的《甘肃省“十四五”乡村旅游发展规划》被纳入省级战略，开发的23门培训课程成为甘肃省文旅厅官方推荐资源，组建的省级乡村旅游讲师团，累计服务全省乡村旅游从业者超2万人次。

产教共生：构建协同育人“生态圈”

如何破解人才培养与产业需求两张皮的难题？学院以“两个贯通”给出答案——

一是贯通课堂与田野——以“合作+自主”双轮驱动，建成1个主体型和3个拓展型教学实践基地，与国家级乡村旅游重点村兰州市榆中县小康营乡浪街村共建“移动课堂”，实施旺季驻点实训与淡季专题研习相结合的弹性教学机制，近三年累计派出326名学生开展沉浸式实践。

二是贯通师生与行业——组建“课程教师、实践老师、行业导师”构成的综合师资教学团队，行业导师深度参与课程设计、毕业答辩等环节，企业真实项目覆盖85%专业方向课程。

这种“把论文写在大地上”的培养模式成效明显，学生学科竞赛省级以上获奖数量三年增长120%，毕业生在甘就业率达64%，成为甘肃乡村旅游发展的新生代主力军。

振兴赋能：构建产教融合“服务链”

学院将课堂延伸至乡村振兴主战场，以“真题真做、实岗实战”为原则，构建起“项目孵化-成果转化-产业反哺”的闭环服务体系。三年来，师生团队交出亮眼成绩单：

项目制教学结硕果。对接榆中浪街村、东乡唐蕃云舍等实践基地需求，学生团队完成的《浪街村乡村研学路线设计》《唐蕃云舍沉浸式体验营销宣传》等38份作品被直接采纳，带动合作基地客流量增长超30%。2022届学生设计的乡村土特产品品牌及包装，助力合作农户年销售额突破100万元。

以研促学强本领。教师带领学生完成的14个市州乡村旅游示范村、样板村评估报告获地方政府采纳，师生联合开发的《甘肃乡村民宿数据平台》在9家甲级民宿投入应用，这些带着泥土气息的实战经验，反哺了乡村旅游特色课程群。

教研赋能树标杆。在甘肃定西九居谷地质文化村，师生历时8个月打造的“地质+农耕”研学体系，推动该村入选全国首批地质文化村；指导的白银西峡口获批国家级地质文化村、永靖小茨村获批国家级地学研学路线。三年来，这样的“教学成果转化样本”已培育出8个，其中2家民宿跻身国家甲级，3个村庄成为省级乡村旅游样板。

兰州文理学院的探索证明：乡村振兴人才培养需要打破“教室围墙”，构建“产业链-教育链-创新链”深度融合的协同育人体系。这种以课程群建设为牵引、以产教融合为抓手、以服务实效为检验的改革模式，不仅重塑了文旅教育形态，更探索出高校深度参与乡村振兴的甘肃方案。未来，随着《乡村旅游课程群2.0》建设的启动，学院将持续为西部乡村振兴培养更多“懂农业、爱农村、善经营”的文旅英才。

（来源：兰州文理学院 文/何瑛）

(责编：李依环、熊旭)

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