山西汾西二中食堂食材费1072万多元，约四成被贪占——

本报记者 刘鑫焱 郑洋洋

于子杰绘

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为整治中小学“校园餐”存在的突出问题，守护“舌尖上的安全”，山西省纪委监委通过深挖案件背后的责任、作风和腐败问题，对发现的制度漏洞和机制“梗阻”，针对性地提出促改促治措施，推动从个案查处、重点惩治向系统施治、全域治理提升转变，真正让“校园餐”成为阳光餐、放心餐。

一大早，走进山西省临汾市汾西县第二中学（以下简称“汾西二中”），食堂已经坐得满满当当。

“阿姨，我要两个牛肉包子、一个鸡蛋、一碗老豆腐！”在食堂窗口，看着丰富多样的饭菜，初三学生闫浩选完餐，直接刷脸支付。

与此同时，在学校食堂后厨切菜的妈妈闫梅，也收到了绑定银行卡的消费提示。她会心一笑：“花了6块钱，看来今天孩子胃口不错。”

闫梅还记得，孩子上初一时，常说学校早餐品类太单调，“只有包子、稀饭等几样，早就吃腻了。”

学生每月一次性交餐费180元，吃多吃少都一样。当时闫梅并不知道，菜品单调，是因为餐费并没有足额花在规定用途上。

对比之前，现在学校食堂吃得更好、花样更多、消费更透明。这些变化，源自当地开展的“校园餐”专项整治。

为整治群众身边不正之风和腐败问题，去年4月以来，山西省纪委监委在全省范围内开展中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治。在6月初的一次摸排中，汾西县纪委监委干部从汾西二中的食堂监控视频里发现了端倪。

通过调取食材出入库监控，逐天观察、记录，并与入库单和台账比对，汾西县纪委监委办案人员肖静（化名）发现，食材入库斤数与票据严重不相符，“明明监控显示当天没有进猪肉，怎么单据上写了200斤猪肉？”

通过进一步实地走访，汾西县纪委监委发现，食堂的实际食材供货商为汾西二中时任校长赵孟锁的亲弟弟赵某亮，食堂负责人亢某也是赵孟锁的前同事。加之，长期以来，学校都是向学生收取固定金额的现金后，再由亢某转入监管账户，学生每次消费多少与月收取餐费无关，存在严重制度漏洞。

“学校负责人有没有优亲厚友、套取资金的嫌疑？”肖静通过调取供货商流水，果然发现了大额取现情况。

肖静介绍，学生膳食费用包括中央财政营养膳食补助、县级财政食堂运营补助以及学生自缴的早晚餐费3项。午餐由国家全额补助，早晚餐则由学校向学生收取餐费后转入监管账户，学校再通过有关单据进行报销。

在与亢某谈话核实后，汾西二中在膳食资金管理方面的问题逐渐清晰。肖静介绍，2021年，赵孟锁在调任汾西二中校长后没多久，就发现学校向有关部门报送的膳食费用与实际花销存在差距。于是，赵孟锁开始利用制度漏洞谋取个人私利。

“我们发现赵孟锁存在截留餐费、虚列名目套取食材费、重复报账套取营养午餐运营费等问题。”肖静介绍，赵孟锁通过亢某截留学校膳食资金122.89万元，并通过其弟弟作为“白手套”，虚列套取食材费161万元。

“学生的‘盘中餐’，是家长的‘心头念’，却成为某些人的‘唐僧肉’，真正吃到学生口中的不足60%！”肖静介绍，经过统计，在赵孟锁任校长期间，学校应用于购买食材的费用总额为1072万多元，但被截留、套取、挤占的食材费就有420多万元，占比约40%。不仅如此，学校还存在食材以次充好、菜品以素代荤、结余食材库存去向不明等问题。

撕开“口子”，揭开“盖子”，汾西县纪委监委在“校园餐”领域共发现问题线索31条，处分相关人员共18人。2024年8月，赵孟锁被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题已被移送检察机关依法审查起诉。

同时，汾西县纪委监委持续推进以案促改，向汾西二中和县教育局发送了监察建议，监督推动教育部门制定了《校园食品安全和膳食经费管理工作指南》，修补有关制度漏洞，做到从供应商到校园餐桌全流程可追溯管理；健全资金使用和管理制度——对以前部分学校收取现金餐费的情况，规定规模大的学校推行刷脸支付，规模小的学校直接转账到专门账户，防止现金交易和坐收坐支；对以前容易出现重复报账、套取餐费的情况，规定实行资金分账核算、分账管理、专款专用，并由有关部门不定期进行审核。

整改后，汾西二中开始推行“刷脸支付”方式，并在校园建立餐费收支公示牌，用政府采购、统一招标的方式代替以往私下约定供货商的做法。为加强监督，学校食堂还招收一些家长作为员工，参与饭菜制作，保障食堂饭菜质量。

“去年9月，我进入学校后厨工作，孩子每天都能吃上我过手的饭菜，绝对放心！”闫梅说，“变化很明显，以前孩子们的早餐品类少，现在花样丰富。学校还成立了膳食委员会，在每月家长开放日邀请家长代表陪餐。菜品也要征求营养师意见，保证每周5天不重样。”

截至目前，山西省纪检监察机关已查处贪占学生餐费、插手招标采购、收受回扣等问题累计立案1827件、处分1994人；省纪委监委督促省教育厅会同多部门从省级层面建立了专项工作机制，制定印发《山西省校园食品安全管理手册》等4项制度，并推动3657所中小学按规定成立校园膳食监督家长委员会并开展工作，同时向全社会发布公告，奖励举报“校园餐”违法行为，真正让“校园餐”成为阳光餐、放心餐。

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)