打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

熊剑：把企业需求和资源优势充分融入人才培养全过程

2025年03月28日10:40 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网武汉3月28日电 “就业是民生之本，因为它一头连着经济发展、社会稳定，一头连着个体命运、民生冷暖。”2025高等教育人才培养与就业发展研讨会27日在湖北武汉举行，中国青年创业就业基金会秘书长熊剑在会上表示。

中国青年创业就业基金会秘书长熊剑。

中国青年创业就业基金会秘书长熊剑。

“在数智未来创造新就业场景下，更加凸现出高等教育人才培养供需适配的问题。”熊剑说，建立产教融合的道路机制，以产业发展和企业需求为导向，推动高校教育理念、教育内容的加速变革，势在必行。

熊剑认为，校企双方应着眼长远充分合作，实现双方资源的互补，把企业需求和资源优势充分融入人才培养的全过程，贯穿于课程设计、培训体系构建、实习实践活动等各个环节，锻炼和提高学生的职业竞争力。

“在当前就业形势下，创业带动就业的倍增效力，是解决就业问题的重要路径。”熊剑说，“青年是最具创业热情和创业潜力的群体，未来有着无限发展可能，创业既能够解决自身的就业问题，还能带动相应的产业发展，更能辐射带动周边群体的共同就业。”

“青年群体的就业问题不是一家一时一地之事，需要社会方方面面共同努力。”熊剑指出，促进青年就业是一件系统工程，希望各方协力汇聚更多资源，通过教育的重构、就业的重塑和机制的创新，在数智智能时代浪潮中寻找到服务青年就业创业的新路径和最优解。（郝孟佳、实习生曲家谊）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部