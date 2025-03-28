人民网武汉3月28日电 “就业是民生之本，因为它一头连着经济发展、社会稳定，一头连着个体命运、民生冷暖。”2025高等教育人才培养与就业发展研讨会27日在湖北武汉举行，中国青年创业就业基金会秘书长熊剑在会上表示。

中国青年创业就业基金会秘书长熊剑。

“在数智未来创造新就业场景下，更加凸现出高等教育人才培养供需适配的问题。”熊剑说，建立产教融合的道路机制，以产业发展和企业需求为导向，推动高校教育理念、教育内容的加速变革，势在必行。

熊剑认为，校企双方应着眼长远充分合作，实现双方资源的互补，把企业需求和资源优势充分融入人才培养的全过程，贯穿于课程设计、培训体系构建、实习实践活动等各个环节，锻炼和提高学生的职业竞争力。

“在当前就业形势下，创业带动就业的倍增效力，是解决就业问题的重要路径。”熊剑说，“青年是最具创业热情和创业潜力的群体，未来有着无限发展可能，创业既能够解决自身的就业问题，还能带动相应的产业发展，更能辐射带动周边群体的共同就业。”

“青年群体的就业问题不是一家一时一地之事，需要社会方方面面共同努力。”熊剑指出，促进青年就业是一件系统工程，希望各方协力汇聚更多资源，通过教育的重构、就业的重塑和机制的创新，在数智智能时代浪潮中寻找到服务青年就业创业的新路径和最优解。（郝孟佳、实习生曲家谊）

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