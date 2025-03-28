丁玉玲

我是一名90后乡村教师，也是一名粉丝数近150万的视频博主。开通自媒体“乡村教师日记”以来，我把镜头对准乡村小学的孩子们，记录日常点滴。未曾想到，没有刻意设计、精妙运镜，更无华丽文案与剪辑，这些简单又稍显粗糙的影像，意外地触动无数网友的心，累计播放量超3.9亿次，成为一扇观察乡村教育的小窗口。

在我初次任教的班级里，全班48人中，留守儿童有36人。我小时候也是一名留守儿童，因此暗下决心，自己经历过的孤独决不能重演。除了关注学习，我也关注孩子们的心理变化，用尽量多的时间去陪伴、守护他们。周末，我和学生一起干农活、做饭、爬树摘枣子；暑假，我带着他们过生日、捉知了、田野间玩耍。久而久之，我和孩子们打成一片，成了他们信任的好朋友。一次家访时，我突然想到，不妨把这些拍下来，给孩子们留下一份宝贵记忆，也让更多人了解乡村更生动、更鲜活的一面。

今天的乡村教育真的不一样了。少了“设施落后”的符号，也少了留守儿童“孤僻”的刻板印象，在我的镜头里，“快乐”才是关键词。视频中，既有我和孩子们一起吃火锅、放风筝的开心瞬间，也有收他们作业时斗智斗勇的“名场面”。有时候，我直接把相机交给孩子们，让他们记录闲聊时的童言无忌。拍摄时，他们就是在做生动、立体的自己，有学习中的专注、有嬉戏时的大笑，也有被批评后的反思。真实而富有童趣的反应，让许多网友忍俊不禁，有人留言“原来留守儿童的生活不都是苦情剧，更多是充满烟火气的成长诗篇”。通过拍视频，孩子们用鲜活而热烈的生活镜头，冲破以往关于留守儿童的扁平认知，形成了跨越城乡、拉近心灵的情感共振。

如今，随着乡村全面振兴深入推进，乡村教育已不是曾经的落后模样。这几年，我们的操场翻新整修，教室用上多媒体设备，饭菜日益丰富，学校还招来了音体美全能的年轻教师。视频弹幕中，常有网友惊讶于“现在农村学生都吃得这么好了”，感叹“我小时候也有这种条件就好了”。随着视频广泛传播，越来越多的人了解到乡村教育的蝶变，希望投身其中出一份力。不少网友在看过视频后报名参与乡村支教，还有热心人士联系捐赠书籍等物资。一方小屏幕，就这样连接起无数颗炽热的心，让共识与暖意在网络内外流动。

视频让外界看到孩子们，也让孩子们见识到更广阔的世界。当我读起评论区的鼓励与夸赞，告诉他们在屏幕另一端“有许多人都在关注你们、喜欢你们”，孩子们眼睛中闪烁的兴奋与激动，仿佛星星一般。那是一种被看见、被认可的力量。曾经不善言谈的孩子逐渐落落大方，往日调皮的孩子也变得懂事很多。现在，还有许多单位和机构向学校发出邀请，孩子们有机会走进军营、登上潜艇、参观科技馆，触摸星辰大海。网络不仅是展示变化的窗口，也是激活潜能的开关，让孩子们看见无尽的天地，更看到充满无限可能的自己。以数字技术抹平城乡教育的信息鸿沟，我想，这就是坚持拍下去的价值所在。

“关注乡村教育 关爱留守儿童”，这是我在每条视频结尾都会放上的话语，也是我的梦想和动力所在。此刻，春光烂漫，教室窗外的树木正在抽出新芽。我也会坚守岗位，在做好本职工作之余，继续用镜头记录下乡村教育发展的蓬勃春天。

（作者为安徽阜阳颍泉区宁老庄镇董湖小学教师，本报记者罗阳奇采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)