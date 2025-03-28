赵长君

扎赉特旗的学生们在北京的蒙藏学校旧址参观学习。

刘霄儆摄

近日，内蒙古自治区扎赉特旗组织150名学生及家长赴北京，开展文化交流之旅，深入体验北京的文化内涵、历史底蕴及人文魅力。

“京蒙同心·共铸华魂”铸牢中华民族共同体意识研学行动由北京市丰台区委、区政府与内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗委、旗政府联合主办。启动会现场发布了《京蒙研学少年》研学线路。

此次研学通过入校观摩、同上一堂课、共同参与一个社团活动等沉浸式体验与互动式学习，与北京市第十二中学、北京市丰台区和义学校开展“手拉手”活动，教育引导各族青少年牢固树立“中华民族一家亲”理念，让民族团结的种子深植青少年心田。

研学中，学生们先后走进非物质文化遗产展示中心、汽车博物馆、清华大学、居庸关长城、天安门广场、故宫，深入了解北京的人文历史，近距离感受“爱国、创新、包容、厚德”的北京精神。

学生们穿梭于北京胡同，实地探访蒙藏学校，记录京韵蒙风，用镜头对话城市记忆与草原传奇。研学线路各具特色，丰台区聚焦“古都文化+花园城市”，扎赉特旗则凸显“草原文化+红色教育”，两地青少年通过互派研学、结对交流，成为“京蒙协作小使者”，以青春之力架起民族融合的桥梁。

“这次研学让我深刻体会到无论是草原的辽阔还是首都的厚重，都是中华民族共同的瑰宝。”扎赉特旗音德尔第三中学学生代表陈玮说。

通过历史对话、文化互鉴、情感交融，两地青少年在行走的课堂中厚植家国情怀，在互动实践中铸牢中华民族共同体意识。

(责编：李依环、熊旭)