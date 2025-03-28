教育部部署开展2025年义务教育阳光招生专项行动

本报北京3月27日电 （记者吴月）教育部办公厅近日印发通知，部署开展2025年义务教育阳光招生专项行动，要求严格实行就近入学政策、严格落实免试入学要求等。

记者获悉：专项行动的工作目标是进一步整治“暗箱操作”和“掐尖招生”行为，严格管控试点实验项目等特定类型招生，严肃查处招生入学环节不正之风和腐败问题，持续提高义务教育招生入学工作规范化、科学化、制度化水平，不断健全公平入学长效机制，维护良好教育生态。

通知提出专项行动的七项重点任务。

一是严格实行就近入学政策。科学合理划定学校招生片区，片区内登记报名人数超过学校招生计划或学校实际办学承载能力的，按照已公示明确的规则录取，未录取的学生需在相邻片区就近协调安排入学。实施多校划片和小升初对口直升的，应提前向社会公布相关政策要求。

二是严格落实免试入学要求。义务教育学校不得通过文化课考试、测试等方式选拔学生，不得收取学生个人简历或视频音频等个人展示材料，不得以学科竞赛、考试证书、荣誉证书、培训证明等作为录取依据。入学后实行均衡编班，不得设立或变相设立重点班、快慢班。严禁以“校园开放日”等名义进行违规招生宣传或考察学生、家长。

三是严格管控特定类型招生。各类人才培养改革试点实验项目以及外语、体育、艺术等特定类型招生全面实行省级审核制度，开展招生项目评估，建立招生项目台账，从严控制学校数量、招生规模，严格规范招生范围和程序。

四是严格规范民办学校招生。严格落实义务教育“公民同招”全覆盖，民办学校在审批区域内招生，纳入审批机关所在地统一管理，优先满足学校所在县（市、区）学生入学需求，报名人数超过招生计划的，在有关部门监督下，实行电脑随机录取。

五是加强流动儿童入学保障。全面落实“两为主、两纳入、以居住证为主要依据”的随迁子女义务教育入学政策，推动符合条件的农业转移人口随迁子女义务教育享有同迁入地户籍人口同等权利。

六是落细特殊群体支持措施。常态化开展控辍保学，加强农村留守儿童、事实无人抚养儿童、孤儿、家庭经济困难学生等群体关爱帮扶和教育资助，确保应入尽入。制定本地区多孩子女义务教育长幼随学政策。

七是落实“教育入学一件事”。完善本地义务教育招生入学工作指引，进一步优化入学流程、精简证明材料。以数字化赋能招生入学工作，加快实现报名、材料审核、录取“线上一网通办”。提升线下办理服务水平，推进“线下只进一门”。

通知要求，教育部于4—9月在中国教育督导微信公众平台设立“义务教育违规招生问题”专栏，各级教育行政部门要畅通举报投诉受理渠道，县级教育行政部门要设立专门的招生入学热线并主动公开。各地要严肃招生纪律，会同纪检监察等部门加强招生过程监管，加大违规行为查处力度。

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)